Texas A&M vs. Arkansas

Texas A&M freshman wide receiver Ainias Smith celebrates a play during the Aggies' 31-27 victory over Arkansas at AT&T Stadium in Arlington on Sept. 28. Smith caught five passes for 80 yards and a touchdown that day. He has 17 catches for 213 yards and three touchdowns this season.

 Eagle photo by Laura McKenzie

Texas A&M sophomore running back Ainias Smith was named to the 2020 Paul Hornung Award watch list Thursday.

The Hornung Award is given to the most versatile player in major college football by the Louisville Sports Commission. The winner will be awarded in Louisville in March 2021. Smith is one of 50 players, including one of nine sophomores, to make the watch list.

As a freshman in 2019, Smith emerged as a key contributor on offense, catching 22 passes for 248 yards and three touchdowns. He also fielded punts and kickoffs. Before A&M’s bowl game against Oklahoma State, Smith switched to running back and will remain at the position.

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