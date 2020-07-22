THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST TEXAS
**TROPICAL DEPRESSION FORMS IN THE GULF OF MEXICO**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN ISSUED FOR BRAZORIA ISLANDS,
CHAMBERS, COASTAL BRAZORIA, COASTAL GALVESTON, COASTAL HARRIS,
COASTAL JACKSON, COASTAL MATAGORDA, GALVESTON ISLAND AND
BOLIVAR PENINSULA, INLAND BRAZORIA, INLAND GALVESTON, INLAND
JACKSON, INLAND MATAGORDA, MATAGORDA ISLANDS, SOUTHERN LIBERTY,
AND WHARTON
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR BRAZORIA ISLANDS,
CHAMBERS, COASTAL BRAZORIA, COASTAL GALVESTON, COASTAL HARRIS,
COASTAL JACKSON, COASTAL MATAGORDA, GALVESTON ISLAND AND
BOLIVAR PENINSULA, INLAND BRAZORIA, INLAND GALVESTON, INLAND
JACKSON, INLAND MATAGORDA, MATAGORDA ISLANDS, SOUTHERN LIBERTY,
AND WHARTON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 470 MILES EAST-SOUTHEAST OF GALVESTON TX OR ABOUT 510
MILES EAST-SOUTHEAST OF MATAGORDA TX
- 25.9N 88.2W
- STORM INTENSITY 30 MPH
- MOVEMENT WEST-NORTHWEST OR 285 DEGREES AT 6 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
AT 10 PM CDT, TROPICAL DEPRESSION 8 HAS FORMED IN THE GULF OF MEXICO.
THE STORM IS MOVING TOWARD THE WEST-NORTHWEST AROUND 6 MPH, AND THIS
SHOULD CONTINUE FOR THE NEXT FEW DAYS AS IT MOVES TOWARDS THE TEXAS
GULF COAST. SLOW STRENGTHENING IS FORECAST, AND THE DEPRESSION IS
EXPECTED TO BECOME A TROPICAL STORM IN A DAY OR SO, AND REMAIN AT
TROPICAL STORM STRENGTH UNTIL IT MAKES LANDFALL ON THE TEXAS COAST
ON SATURDAY.
POTENTIAL IMPACTS
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* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS THE TEXAS GULF COAST. POTENTIAL
IMPACTS INCLUDE:
- LOCALIZED RAINFALL FLOODING MAY PROMPT A FEW EVACUATIONS.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY RISE WITH SWIFTER CURRENTS.
SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES MAY BECOME SWOLLEN
AND OVERFLOW IN SPOTS.
- FLOOD WATERS CAN ENTER A FEW STRUCTURES, ESPECIALLY IN USUALLY
VULNERABLE SPOTS. A FEW PLACES WHERE RAPID PONDING OF WATER
OCCURS AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SEVERAL STORM DRAINS AND RETENTION PONDS BECOME
NEAR-FULL AND BEGIN TO OVERFLOW. SOME BRIEF ROAD AND BRIDGE
CLOSURES.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST TEXAS, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* WIND:
PREPARE FOR HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS THE
IMMEDIATE TEXAS GULF COAST. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, SHEDS, AND UNANCHORED
MOBILE HOMES. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BLOWN ABOUT.
- MANY LARGE TREE LIMBS BROKEN OFF. A FEW TREES SNAPPED OR
UPROOTED, BUT WITH GREATER NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE
SHALLOW ROOTED. SOME FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- A FEW ROADS IMPASSABLE FROM DEBRIS, PARTICULARLY WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS ON
BRIDGES AND OTHER ELEVATED ROADWAYS.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST TEXAS, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* SURGE:
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE TEXAS GULF COAST. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA
INCLUDE:
- LOCALIZED INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING MAINLY ALONG
IMMEDIATE SHORELINES AND IN LOW-LYING SPOTS, OR IN AREAS
FARTHER INLAND NEAR WHERE HIGHER SURGE WATERS MOVE ASHORE.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS AND PARKING LOTS BECOME OVERSPREAD
WITH SURGE WATER. DRIVING CONDITIONS DANGEROUS IN PLACES WHERE
SURGE WATER COVERS THE ROAD.
- MODERATE BEACH EROSION. HEAVY SURF ALSO BREACHING DUNES, MAINLY
IN USUALLY VULNERABLE LOCATIONS. STRONG RIP CURRENTS.
- MINOR TO LOCALLY MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS,
AND PIERS. A FEW SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST TEXAS, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO
IMMEDIATELY.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
IF YOU LIVE IN A PLACE PARTICULARLY VULNERABLE TO FLOODING, SUCH AS
NEAR THE OCEAN OR A LARGE INLAND LAKE, IN A LOW-LYING OR POOR
DRAINAGE AREA, IN A VALLEY, OR NEAR AN ALREADY SWOLLEN RIVER, PLAN TO
MOVE TO SAFE SHELTER ON HIGHER GROUND.
CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE
UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN HOUSTON/GALVESTON TX AROUND 4 AM CDT, OR SOONER IF
CONDITIONS WARRANT.
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