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Former Texas A&M baseball player Rooster Wallace, a member of the Aggies’ Athletics Hall of Fame, has died, according to his family.

Wallace was the consensus All-Southwest Conference shortstop for A&M from 1949-51 under coaches Marty Karow and Beau Bell. As a senior, Wallace led the team in batting average (.333), hits (42), at-bats (126), runs (40), home runs (4) and RBIs (25) to earn All-America honors. A&M earned a share of the SWC championship and earned its first trip to the NCAA playoffs and the College World Series.

Wallace also served as an assistant coach in 1952 and a freshman coach in 1953. He was inducted into the Athletics Hall of Fame in 1992.

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