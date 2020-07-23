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Texas A&M football recruit Victory Vaka will be arriving to College Station a little later than expected.

The 2021 3-star defensive tackle recruit from Westlake Village, California, announced via Twitter on Wednesday night that he will be playing his senior high school football season next spring and enrolling at A&M in May 2021.

The California Interscholastic Federation announced it has pushed back the start dates of high school sports, including football, until December or January. On Monday, Vaka had announced he would skip his senior season of high school and enroll early at A&M in January.

Vaka (6-2, 250) is ranked 36th among California players in his class, according to 247 Sports. He committed to A&M on May 4 and is the Aggies’ only current pledge from California.

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