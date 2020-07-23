The Texas Association of Private and Parochial Schools amended its return-to-play timeline for fall sports Thursday, releasing its new guidelines on its website.

The TAPPS football season will be expanded to eight regular-season games, up from the six allowed in last Friday’s COVID-19 update. The first week of games will be moved up to the weekend of Sept. 24-26, one week earlier than originally planned, and the state championships will be pushed back to Dec. 10-12 to make room for the extra games.

Volleyball can begin matches on Sept. 10 with the state championships scheduled for Nov. 18-21.

Cross country begins competition on Sept. 10 with the state meet on Nov. 2.

Summer rules for all sports will still remain in effect from Aug. 3 until schools begin instruction, either in-person or virtually. All summer strength and conditioning workouts are voluntary. Schools may begin practice when instruction resumes.

The UIL laid out its plan to resume fall sports on Tuesday, delaying the season for Class 5A and 6A, while allowing schools from 1A through 4A to continue their seasons as originally scheduled.

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