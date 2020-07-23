Mets Baseball

New York Mets starting pitcher Michael Wacha winds up during an instrasquad baseball game Thursday, July 16, 2020, in New York. (AP Photo/Kathy Willens)

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Six former Texas A&M baseball players made opening day rosters for six different MLB teams Thursday. The group includes pitchers Daniel Mengden (Oakland Athletics), A.J. Minter (Atlanta Braves), Brooks Raley (Cincinnati Reds), Ross Stripling (Los Angeles Dodgers) and Michael Wacha (New York Mets) and outfielder Tyler Naquin (Cleveland Indians). All six players have prior MLB experience.

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