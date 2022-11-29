Rudder girls basketball team loses at Huntsville

HUNTSVILLE — The Rudder girls basketball team fell to Huntsville 54-30 on Tuesday in nondistrict play.
Brooklynn Person led the Lady Rangers (0-4) with nine points, while Paris Mitchell scored seven.
Janavia Gage scored 15 to lead Huntsville (2-9).
Huntsville 54, Rudder 30
RUDDER (0-4) — Brooklynn Person 9, Alaina Hill 2, Paris Mitchell 7, T’yana Smith 1, Kimara Maxey 4, Brandi Turner 1, Aalaya Jones 3.
HUNTSVILLE (2-9) — Markia Sweat 4, Jazlyn Hill 5, Alyvionia Winn 6, Mahalia Twine 11, A’quarius Howard 5, Thania McGowan 2, Chloe Sanders 3, Thaniah McGowan 2, Janavia Gage 15.
Rudder 12 5 9 4 —30
Huntsville 11 17 20 6 —54