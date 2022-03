High school boys basketball playoffs for March 12

Class A final: No. 3 Graford (36-3) vs. No. 1 Texline (34-3), 8:30 a.m.; Class 3A final: No. 1 Dallas Madison (37-7) vs. No. 2 San Antonio Cole (32-8), 10 a.m.; Class 2A final: No. 1 Lipan (38-0) vs. No. 2 Clarendon (30-2), 1:30 p.m.; Class 5A final: No. 1 Beaumont United (35-3) vs. No. 7 Mansfield Timberview (36-4), 3 p.m.; Class 4A final: No. 1 Oak Cliff Faith Family (35-4) vs. No. 15 Wichita Falls Hirschi (29-6), 7 p.m.; Class 6A final: No. 13 McKinney (35-5) vs. TBD, 8:30 p.m.