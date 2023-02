Gang:

Katy Tompkins junior offensive tackle Ashton Funk, a Texas A&M pledge was named to the Blue Bell/Texas Sports Writers Association’s Class 6A all-state football team on Friday.

Katy Paetow defensive lineman David Hicks Jr., an A&M signee, was a second-team pick and Temple linebacker Tauren York, also an A&M signee, was on the third team.

In statewide voting, Denton Guyer quarterback Jackson Arnold and Duncanville junior linebacker Colin Simmons were the 6A players of the year.

Arnold, who signed with Oklahoma, threw for 3,476 yards with 33 touchdowns and only three interceptions. He also rushed for 921 yards and 24 TDs for the 14-1 Wildcats who lost in the DII semifinals to DeSoto.

Simmons had 33 tackles for losses, 22.5 of them sacks in leading the Panthers to a 15-0 record and Division I state title. The junior had 45 quarterback pressures.

Duncanville’s Reginald Samples was the coach of the year. Samples, who had been the runner-up three times, is 326-87-2.

FIRST TEAM

Offense

Guards – Isaiah Ybarra, Katy, 6-2, 285, sr.; Harris Sewell, Odessa Permian, 6-5, 305, sr.

Tackles – Nick Fattig, Clear Springs, 6-5, 275, sr.; (tie) Ashton Funk, Katy Tompkins, 6-6, 312, jr.; Tyler Knape, Austin Westlake, 6-4, 285, jr.

Center – Jackson Felkins, Klein Collins, 6-3, 290, sr.

Wide receivers – Johntay Cook II, DeSoto, 6-0, 170, sr.; Cory O’Bryant, Tomball Memorial, sr.; Marquis Johnson, Dickinson, 6-0, 185, sr.

Tight end – Ka’Morreun Pimpton, North Crowley, 6-6, 220, sr.;

Quarterback – Jackson Arnold, Denton Guyer, sr.

Running backs – Seth Davis, Katy, 5-7, 170, sr.; Caden Durham, Duncanville, 5-9, 180, jr.; Re’Shaun Sanford, Harker Heights, 5-8, 171, sr.

Fullback – Dayshawn Peterson, Alvin, 6-2, 195, sr.;

All-purpose – David Amador, North Shore, 6-0, 180, sr.

Place-kicker – Hayden Arnold, Vandegrift, 5-9, 175, sr.

Defense

Linemen – Colton Vasek, Austin Westlake, 6-6, 240, sr.; Ashton Porter, Cypress Ranch, 6-3, 255, sr.; Kei’Trone Simpson, Duncanville, 6-3, 224, sr.;

Elijah Fields, North Shore, 6-1, 255, sr.

Linebackers – Brandon Booker, DeSoto, 6-1, 190, jr.; Colin Simmons, Duncanville, 6-3, 225, jr.; Makai Williams, Cibolo Steele, 6-1, 213, sr.; Vernon Grant, Duncanville, 5-10, 190, sr.

Secondary – Peyton Bowen, Denton Guyer, 6-0, 185, sr.; Jayven Anderson, North Shore, 6-1, 205, sr.; Calvin Simpson-Hunt, Waxachachie, 6-0, 175, sr.; Caimon Mathis, DeSoto, 6-1, 165, sr.

Punter – Tyler White, Southlake Carroll, 6-3, 202, sr.

Utility – Michael Barrow, Arlington Martin, 5-7, 175, sr.

Kick returner – Khaleb Davis, Hightower, 5-8, 175, sr.

Offensive player of the year – Arnold, Denton Guyer

Defensive player of the year – Simmons, Duncanville

Coach of the year – Reginald Samples, Duncanville

SECOND TEAM

Offense

Guards – Gavin Espinoza, New Braunfels, 5-10, 275, jr.; Jose Zuniga, Edinburg North, 6-2, 275, sr.

Tackles – Jaydon Chatman, Harker Heights, 6-5, 300, sr.; Ian Reed, Vandegrift, 6-6, 315, sr.

Center – (tie) Jacob Egg, Katy, 6-1, 280, sr.; Isaiah Kema, Frenship, 6-4, 298, sr.

Wide receivers – Jonah Wilson, Dekaney, 6-3, 205, sr.; Hunter Summers, Prosper, 6-2, 170, sr.; (tie) Mike Coleman, Vandegrift, 5-6, 145, jr.; Jaden Greathouse, Austin Westlake, 6-3, 220, sr.

Tight end – (tie) Davon Mitchell, Allen, 6-4, 230, soph.; Landon Marsh, New Braunfels, 6-3, 195, sr.

Quarterback – Preston Hatter, Spring Westfield, 6-1, 185, sr.;

Running backs – Owen Allen, Southlake Carroll, 6-0, 205, sr.; Jeremy Payne, Hightower, 5-11, 175, jr.; Kedrick Reescano, New Caney, 6-0, 220, sr.

Fullback – Ryan Hall, Katy Morton Ranch, jr.

All-purpose – Jaelen Smith, Klein Cain, 6-2, 195, sr.

Place-kicker – Kameron Van Prooyen, SA Churchill, 5-9, 170, sr.

Defense

Linemen – Oluwapelumi Olanipekun, Denton Guyer, 5-11, 272, jr.; David Hicks Jr.;, Katy Paetow, 6-3, 270, jr.; Jermy Jackson, Waxahachie, 6-2, 185, jr.; Armstrong Nnodim, Mesquite Horn, 6-2, 245, jr.;

Linebackers – Hector Hinojos, El Paso East Lake, 6-1, 198, sr.; Cooper King, Stratford, 6-0, 211, sr.; S’Maje Burrell, North Crowley, 6-0, 220, sr.; Jace Gilliam, Permian, 6-0, 185, sr.

Secondary – Javien Toviano, Arlington Martin, 6-0, 185, sr.; Jacoby Davis, North Shore, 5-9, 175, sr.; Alex Foster, Vandegrift, 6-2, 188, jr.; Ryan Yaites, Denton Guyer, 6-1, 195, sr.

Punter – Adam Carter, Katy, 6-1, 245, soph.

Utility – (tie) Brandon Joseph, Dekaney, 6-0, 200, sr.; Keith Abney II, Waxahachie, 5-10, 170, sr.

Kick returner – Evan Jackson, North Shore, 5-11, 170, sr.

THIRD TEAM

Offense

Guards – Jake Hall, Southlake Carroll, 6-3, 290, sr.; Tyler Mercer, Prosper, 6-3, 260, jr.

Tackles – Blake Ivy, Clear Springs, 6-4, 275, jr.; (tie) LaJuan Owens, Fossil Ridge, 6-4, 314, sr.; Ray’Quan Bell, Spring Westfield, 6-4, 305, jr.

Center – Scotty Parker, Lewisville, 6-2, 305, sr.

Wide receivers – Ivan Carreon, Odessa High, 6-6, 195, jr.; Darian Holmes, SA Warren, 6-3, 190, sr.; Landon Ransom-Goelz, Byron Nelson, 6-2, 185, sr.;

Tight end – Hawkins Polley, Stratford, sr.

Quarterback – (tie) Jake Wilson, Byron Nelson, 6-2, 205, sr.; Darius Bailey, DeSoto, 5-10, 190, jr.

Running backs – Quinten Joyner, Manor, 6-1, 215, sr.; Christian Womack, Tomball, 5-11, 180, sr.; Fabian Garcia, San Benito, 5-8, 175, jr.

Fullback – Jeremiah Scoby, Dickinson, 6-3, 190, soph.

All-purpose – (tie) Mikal Harrison-Pilot, Temple, 6-1, 190, sr.; Wyatt Young, Katy Tompkins, 6-0, 185, jr.

Place-kicker – (tie) Carlos Alvarado, Tomball, 5-9, 160, sr.; Julian Melucci, El Paso Eastlake, 5-7, 155, sr.

Defense

Linemen – Robert Legarda, EP Eastwood, 6-3, 245, sr.; Bryson Balka, Spring Westfield, 6-0, 249, jr.; Jordan Renaud, Tyler Legacy, 6-4, 275, sr.; (tie) Dylan Spencer, C.E.; King, sr.; Trey Wilson, Garland Lakeview, 6-3, 250, sr.; Christian Nwosu, Dekaney, 6-2, 230, jr.

Linebackers – Dustan Mark, Southlake Carroll, jr.; Tyler Mitchell, Lake Travis, 6-2, 190 sr.; Jadon Ducos, Humble Atascocita, sr.; (tie) Taurean York, Temple, 6-0, 220, sr.; Christian Brathwaite, Cypress Ranch, sr.

Secondary – Chisom Onwuzurigbo, Hightower, 6-1, 180, sr.; Vernon Glover, Dickinson, 6-0, 180, sr.; Will Courtney, Austin Westlake, 6-2, 185, sr.; Tyler Turner, San Antonio Brennan, 6-0, 190, sr.; D.J. Coleman, Mesquite Horn, 6-1, 195, sr.;

Punter – Scott Starzyk, The Woodlands, 5-10, 160, soph.

Utility – (tie) Bobby Deal, El Paso Pebble Hills, sr.; Amarion Henry, Keller, 6-0, 185, sr.

Kick returner – (tie) Chris Dawn, Mesquite Horn, 5-8, 160, sr.; Da’John Palomo, Spring Westfield, 5-9, 170, sr.

HONORABLE MENTION

Tackles – Kasen Carpenter, Allen, 6-4, 275, sr.; Stephen Flores, Edinburg North, 6-3, 255, sr.; Desmond Magiya, McKinney, 6-4, 275, sr.; Frank Medina, San Benito, 6-2, 260, sr.; Deven Nixon, Cibolo Steele, 6-3, 250, jr.; Drew Perez, Southlake Carroll 6-8, 325, sr.; Roy Reyna, Harlingen, 6-2, 295, sr.; Zach Session, Katy Morton Ranch, 6-4, 295, sr.; Daniel Sowell, Lake Travis, 6-3, 240, sr.; Jack Ziebell, Round Rock Westwood, 6-4, 322, sr.

Centers – Senon Chapple, Fossil Ridge, 6-1, 275, sr.; Justus Perales, Naaman Forest, 6-3, 280, sr.

Wide receivers – Tate Beeles, Frenship, 6-6, 180, sr.; Tristen Brown, Houston Lamar, 5-10, 175, jr.; Aaron Dubose, San Antonio Brennan, 6-4, 175, sr.; Amarion Henry, Keller, 6-0, 185, sr.; Jacob Jordan, Southlake Carroll, jr.; Kyle Koch, Dripping Springs, 6-2, 185, jr.; Gavin McCurley, Byron Nelson, 6-1, 180, sr.; Curtis Murillo, EP Eastwood, 6-2, 175, sr.; Rushil Patel, Plano East, 6-1, 175, sr.; Seth Salverino, Katy Cinco Ranch, 6-1, 195, sr.; Landon Sides, Denton Guyer, 6-0, 180, sr.

Tight ends – Eli Finley, Rockwall-Heath, 6-6, 255, sr.; Dylan Hinshaw, Prosper, 6-3, 230, sr.; Chico Holt, Houston Strake Jesuit, sr.; Ismael Smith-Flores, Arlington Martin, sr.

Running backs – Adeyemi Adeleke, Klein Cain, 5-11, 190, sr.; Lloyd Avant, Summer Creek, 5-11, 190, jr.; Jaydon Bailey, Cibolo Steele, 5-10, 185, sr.; Izaiah Bell, Harlingen, 5-10, 205, sr.; Landen Chambers, Fossil Ridge, 6-0, 215, sr.; Aaron Darden, Byron Nelson, 5-8, 175, sr.; Jacob Gonzalez, SA Harlan, 5-8, 165, sr.; Bryan Jackson, McKinney, 6-1, 230, jr.; Rashaad Johnson, North Shore, 5-10, 215, sr.; Ezell Jolly, Ridge Point, 6-0, 180, sr.; Jack Kayser, Austin Westlake, 5-7, 175, jr.; Sean McKinney, Lockhart, 5-11, 195, sr.; DeJuan Lacy, North Crowley, sr.; Trey Morris, Cypress Falls, jr.; Kriz Pena, Brownsville Hanna, 5-6, 160, sr.

Fullback – Sergio Snider, Arlington Martin, sr.

Quarterbacks – Brayden Buchanan, Vandegrift, 6-2, 205, sr.; Ashton Dubose, San Antonio Brennan, 6-2, 190, sr.; Will Hammond, Hutto, 6-2, 185, jr.; Hudson Hutcheson, Frenship, 6-0, 175, sr.; Keldric Luster, McKinney, 6-0, 225, sr.; Evan Minjarez, EP Eastwood, 6-0, 205, jr.; Austin Novosad, Dripping Springs, 6-3, 195, sr.; Gael Ochoa, EP Pebble Hills, 6-1, 175, jr.; Tucker Parks, Klein Collins, 6-2, 195, jr.; Harrison Rosar, Prosper, 6-0, 180, sr.; Gavin Rutherford, Katy Cinco Ranch, 6-1, 196, sr.; Brennan Storer, Highland Park, 5-10, 190, sr.;

Place-kickers – Andrew Horner, Katy Tompkins, 5-11, 220, sr.; Chase Miller, San Angelo Central, 5-9, 165, sr.; Walker Wright, Dripping Springs, 6-1, 175, sr.

Defense

Linemen – Jorge Alvarado, Laredo Alexander, 6-2, 190, jr.; Nova Bejaran, San Benito, 5-10, 190, sr.; Johnny Bowens, Converse Judson, 6-3, 260, sr.; Manrique Cantu, Brownsville Hanna, 6-2, 245, sr.; Rendell Carter, Lewisville, 6-3, 235, sr.; Jayden Cofield, Manor, 6-3, 335, sr.; Markis Deal, Naaman Forest, 6-6, 295, sr.; Caleb Emery, El Paso East Lake, 6-3, 232, sr.; Elijah Gonzales, Dripping Springs, 6-1, 275, jr.; Ryland Hurts, New Caney, 6-0, 215, sr.; Kaleb James, Mansfield, 6-4, 250, sr.; Theo Randle, Shadow Creek, 6-1, 282, sr.; Zion Taylor, Shadow Creek, 6-2, 235, jr.; Serigne Tounkara, Clear Springs, 6-3, 250, sr.; Griffen Willis, Lake Travis, 6-1, 275, sr.; Branson Winter, Clear Springs, 6-3, 250, sr.; Princewill Umanmielen, Manor, 6-5, 225, sr.;Jack Ziebell, Round Rock Westwood, 6-4, 322, sr.; Brady Zingelmann, Brandeis, 6-3, 195, sr.; Daemian Wimberly, Vandegrift, 6-5, 253, sr.; Oliver Yndo, Vandegrift, 6-3, 230, sr.

Linebackers – Bradley Amwayi, Mesquite Horn, 5-10, 200, sr.; Kaden Baerwald, New Braunfels, 6-1, 210, sr.; Samuel Cerda, Edinburg North, 6-0, 215, sr.; Brady Dalton, Wylie, 6-1 180, jr.; Keegan Demmer, Tomball, 6-0, 190, sr.; Adam Due, Prosper, 6-1, 180, sr.; Derek Edgar, Dripping Springs, 5-8, 185, sr.; Robert Edmonson, Shadow Creek, 6-1, 205, sr.; Gus Fleming-Wood, Mansfield, 5-11, 210, sr.; Nathaniel Gamble, Keller, 6-0, 220, sr.; Brooks Gallagher, Tyler Legacy, 5-9, 180, jr.; Mariano Garcia, San Benito, 6-0, 190, sr.; Blake Geiman, Katy, 5-11, 190, sr.; Ethan Higgins, Prosper, 5-10, 210, sr.; Mason Johnson, Lewisville, 5-7, 200, sr.; Corey Kelly, Clear Falls, 6-2, 210, sr.; Alexander Kilgore, Katy Paetow, 6-2, 215, sr.; Brock Ramzinsky, SA Churchill, 6-1, 215, sr.; La’Markus Reed, Waxahachie, 5-9, 205, sr.; Dylan Rogers, Cypress Woods, 6-3, 235, sr.; Daymion Sanford, Katy Paetow, 6-2, 205, sr.; Liam Scullin, Byron Nelson, 6-0, 215, sr.; Michael Sylvalie, Clear Springs, 6-3, 210, jr.; Daylen Wilson, New Caney, 5-8, 185, jr.; Trey Wilson, L.D.; Bell, 6-4, 240, sr.

Backs – Matthew Anderson, Keller, 5-11, 185, sr.; Patrick Batiste, Klein Cain, 6-0, 165, sr.; CJ Blocker, New Caney, 6-0, 170, sr.; Taylor Davis, Ridge Point, sr.; Jabari Ellison, Dickinson, 5-9, 185, sr.;Xavier Filsaime, McKinney, 6-1, 180, jr.; Keyshawn Garcia, Edinburg North, 6-1, 175, sr.;.; Johnathan Hall, Katy, 6-2, 210, sr.; Robert Hannah, Waxahachie, 5-8, 170, sr.; Jaydan Hardy, Lewisville, 6-0, 170, jr.; Deaubry Hood, Harker Heights, 5-9, 175, sr.; Greyson Jones, Dripping Springs, 6-1, 18, sr.; Caleb Komolafe, Katy Tompkins, 6-0, 215, sr.; Julian Ledoux, Spring Westfield, 5-10, 180, sr.; Deanthony Mireles, San Benito, 5-10, 180, jr.; Naeten Mitchell, Temple, 5-10, 173, sr.;Josh Moore, Clear Falls, 6-2, 185, sr.; Marcus Moultrie, Harker Heights, 5-11, 190, sr.; Braxton Myers, Coppell, 6-1, 190, sr.; Curtis Murillo, EP Eastwood, 6-2, 175, sr.; Tony Nkuba, Lewisville, 6-2, 165, jr.; Homer Quiroz, San Benito, 5-11, 175, sr.; Jacob Redding, New Braunfels, 6-1, 180, sr.; Jacob Voss, Brandeis, 6-1, 180, jr.; Bryce Woody, Permian, 6-3, 190, sr.

Kick returners – CJ Blocker, New Caney, 6-0, 170, sr.; Jaden Greathouse, Austin Westlake, 6-3, 220, sr.; Marques Miller, Humble, 6-0, 175, sr.