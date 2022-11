BV Football Standings: Nov. 9

District 12-6A

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Harker Heights;6-0;9-1;318;142

Temple;5-1;7-3;342;223

Weiss;3-3;5-5;321;271

Bryan;3-3;6-4;365;303

Waco Midway;2-4;2-8;196;394

Hutto;2-4;5-5;349;357

Copperas Cove;0-6;2-8;184;389

Last week: Killeen Harker Heights 49, Bryan 14; Hutto 41, Pflugerville Weiss 38; Temple 69, Copperas Cove 7

Thursday’s 7 p.m. game: Pflugerville Weiss at DeSoto

Friday’s 7 p.m. games: Mansfield at Harker Heights; Bryan at Duncanville; Waxahachie at Temple, 7:30 p.m.

District 11-5A Division I

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Consol;6-1;8-2;344;178

College Station;6-1;8-2;392;229

Georgetown;6-1;8-2;464;275

Cedar Park;4-3;4-6;184;207

Leander Glenn;3-4;5-5;245;181

Hendrickson;2-5;3-7;207;328

East View;1-6;1-9;203;491

Leander;0-7;3-7;195;335

Last week: Georgetown East View 46, Leander 43; A&M Consolidated 19, Leander Glenn 17 College Station 42, Hendrickson 14; Georgetown 40, Cedar Park 14

Friday’s 7 p.m. games: Cedar Park at Spring Branch Smithson Valley; Seguin at College Station A&M Consolidated; San Antonio Wagner at College Station; Georgetown at New Braunfels Canyon, 7:30 p.m.

District 10-5A Division II

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Lake Creek;6-0;10-0;569;207

Brenham;5-1;5-4;340;256

Huntsville;3-3;4-6;188;278

Montgomery;3-3;3-7;260;384

Richmond Randle;2-4;4-6;278;291

Lamar Consolidated;2-4;4-6;147;229

Rudder;0-6;2-8;225;399

Last week: Montgomery 42, Rudder 28; Lake Creek 54, Brenham 42; Huntsville 28, Randle 17; Lamar Consolidated was open

Thursday’s 7 p.m. game: Huntsville at Fort Bend Marshall

Friday’s 7:30 p.m. games: Montgomery at Port Neches-Groves, 7 p.m.; Dayton at Brenham; Texas City at Montgomery Lake Creek

District 12-4A Division I

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

El Campo;6-0;8-2;368;224

Bay City;4-2;7-3;325;151

Stafford;3-3;6-4;203;198

Brazosport;3-3;5-5;202;233

Navasota;3-3;6-4;301;255

Iowa Colony;1-5;2-8;234;376

Needville;1-5;4-6;212;306

Last week: El Campo 31, Brazosport 7; Needville 56, Iowa Colony 41; Bay City 27, Stafford 20; Navasota was open

Thursday’s 7 p.m. games: El Campo at Houston Worthing; Stafford at Houston Furr; Bay City at Houston Yates

Friday’s 7 p.m. game: Brazosport at Houston Washington

District 11-4A Division II

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

W. Connally;4-0;8-2;444;279

Madisonville;3-1;6-4;367;257

Gatesville;2-2;7-3;315;289

Salado;1-3;3-7;287;348

Waco Robinson;0-4;3-7;207;378

Last week: Madisonville 30, Salado 14; Waco Connally 58, Robinson 0; Gatesville was open

Thursday’s 7 p.m. games: Madisonville vs. La Grange, Cougar Field; Waco Connally vs. Giddings, 7:30 p.m. Merrill Green Stadium

Friday’s 7 p.m. games: Salado vs. Cuero, Buda’s Shelton Stadium; Gatesville at Smithville, 7:30 p.m., Hutto

District 12-4A Division II

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Cuero;5-0;9-1;553;123

La Grange;3-2;5-5;247;243

Smithville;3-2;4-6;242;295

Giddings;2-3;3-7;113;296

Gonzales;2-3;4-6;229;337

Caldwell;0-5;0-9;80;430

Last week: Smithville 21, Caldwell 14; Giddings 21, Gonzales 14; Cuero 49, La Grange 7

Thursday’s 7 p.m. games: Madisonville vs. La Grange, Cougar Field; Waco Connally vs. Giddings, 7:30 p.m. Merrill Green Stadium

Friday’s 7 p.m. games: Salado vs. Cuero, Buda’s Shelton Stadium; Gatesville at Smithville, 7:30 p.m., Hutto

District 11-3A Division I

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Franklin;6-0;10-0;495;228

Cameron;5-1;7-3;423;326

Lorena;4-2;7-3;393;265

Academy;3-3;5-5;296;300

Rockdale;2-4;3-7;308;411

Troy;1-5;2-8;200;353

McGregor;0-6;1-9;243;398

Last week: Cameron 35, Troy 14; Franklin 27, Little River Academy 15; Rockdale 46, McGregor 38; Lorena was open

Thursday’s 7:30 p.m. game: Franklin vs. Hallettsville, Waller

Friday’s 7:30 p.m. games: Lorena vs. Columbus, 7 p.m., Pflugerville; Academy vs. Hitchcock, Waller; Cameron vs. Yoakum, Bastrop

District 12-3A Division II

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Newton;6-0;9-1;467;110

Hemphill;5-1;9-1;474;143

New Waverly;4-2;7-3;374;263

Anderson-Shiro;3-3;5-5;208;216

Warren;2-4;4-6;170;250

Trinity;1-5;1-9;78;443

Kountze;0-6;0-10;96;429

Last week: Newton 81, New Waverly 34; Anderson-Shiro 44, Trinity 6; Warren 22,; Kountze 16, Hemphill was open

Thursday’s 7 p.m. games: Newton vs. Hughes Springs, Center; Anderson-Shiro vs. Daingerfield, Jacksonville

Friday’s games: Hemphill vs. Waskom, 7 p.m., Timpson; New Waverly vs. Big Sandy Harmony, 7:30 p.m., Athens

District 13-3A Division II

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Lexington;5-0;10-0;403;118

Rogers;4-1;7-3;316;171

Buffalo;3-2;5-5;225;190

Clifton;2-3;3-7;202;272

Elkhart;1-4;2-8;248;394

Florence;0-5;1-8;117;388

Last week: Lexington 35, Buffalo 12; Rogers 63, Elkhart 14; Clifton 32, Florence 26, OT

Thursday’s 7 p.m. games: Rogers vs. Van Vleck, Navasota; Clifton vs. Tidehaven, Bastrop

Friday’s games: Lexington vs. Brazos, 7 p.m.; Buffalo vs. Boling, 7:30 p.m.

District 12-2A Division I

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Centerville;5-0;8-2;392;154

C-Cadmen;4-1;9-1;430;179

Leon;3-2;3-7;192;408

Groveton;2-3;3-7;180;223

West Hardin;1-4;3-7;180;223

Normangee;0-5;0-9;62;435

Thursday’s 7 p.m. game: Groveton vs. Timpson, Jasper

Friday’s 7 p.m. games: Leon vs. Joaquin Jacksonville; Corrigan-Camden vs. Garrison, Henderson; Centerville vs. Shelbyville, 7:30 p.m. Diboll

District 13-2A Division I

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Flatonia;6-0;9-1;414;152

Thorndale;5-1;8-2;403;250

Holland;4-2;5-5;367;273

Hearne;3-3;5-5;222;257

Thrall;2-4;3-7;212;366

Weimar;1-5;3-7;262;283

Schulenburg;0-6;0-10;165;432

Last week: Thorndale 53, Hearne 16; Flatonia 49, Holland 17; Thrall 38, Schulenburg 14; Weimar was open

Thursday’s 7 p.m. games: Thorndale vs. Johnson City, Hutto; Holland vs. Stockdale, Buda’s Shelton Stadium; Hearne vs. Mason, Cedar Park; Flatonia vs. Junction, San Antonio’s Davenport Stadium

District 13-2A Division II

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Chilton;5-0;10-0;409;120

Granger;4-1;8-2;328;168

Bremond;3-2;7-2;463;191

Milano;2-3;6-3;282;147

Iola;1-4;2-8;131;2336

Bartlett;0-5;2-7;137;337

Last week: Bremond 54, Iola 6; Chilton 28, Milano 7; Granger 45, Bartlett 12

Thursday’s 7 p.m. game: Bremond vs. Falls City, Giddings

Friday’s 7 p.m. games: Granger vs. Somerville, Rockdale; Milano vs. Burton, Caldwell; Chilton vs. Yorktown, La Grange

District 14-2A Division II

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Burton;6-0;9-0;354;118

Falls City;5-1;6-4;307;231

Somerville;4-2;4-6;186;366

Yorktown;3-3;5-5;329;291

Snook;2-4;4-5;187;193

Louise;1-5;2-8;158;348

Runge;0-6;1-9;92;374

Last week: Falls City 45, Somerville 22; Yorktown 47, Runge 0; Snook 33; Louise 14; Burton was open

Thursday’s 7 p.m. game: Bremond vs. Falls City, Giddings

Friday’s 7 p.m. games: Granger vs. Somerville, Rockdale; Milano vs. Burton, Caldwell; Chilton vs. Yorktown, La Grange

District 11-A Division II

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Oglesby;2-0;9-0;556;182

Calvert;1-1;3-5;270;311

Buckholts;0-2;2-7;282;443

Last week: Oglesby 56, Buckholts 6

Friday’s games: Calvert vs. Bluff Dale, 6:30 p.m. Jonesboro; Oglesby vs. Iredell, 7 p.m. Ferris

TAPPS Division IV District 3

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Northland;4-0;8-2;316;245

Brazos Christian;3-1;4-5;227;194

Rosehill;2-2;3-6;153;157

Alpha Omega;1-3;3-5;185;275

Lutheran North;0-4;0-9;88;374

Last week: Lutheran North 22, Brazos Christian 21 OT; Rosehill Christian 35, Alpha Omega 0

This week’s games: Rosehill Christian vs. Temple Christian, 6:30 p.m. Saturday, Crockett; Waco Reicher at Brazos Christian, 7 p.m. Friday

TAPPS 6-man Division II District 5

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

First Baptist;6-0;10-0;619;89

Covenant Christian;5-1;9-2;599;311

Allen Academy;4-2;7-3;553;359

West. Christian;2-4;4-6;393;536

Legacy Christian;2-4;6-5;295;381

Faith West;2-4;4-7;227;464

St. Francis;0-6;0-8;20;197

Last week: First Baptist Christian 45, Legacy Christian Academy 0; Covenant Christian 106, Allen Academy 56, Faith West Academy 65, Westbury Christian 26

This week’s games: Concordia at First Baptist, 6 p.m. Friday; Allen Academy at San Marcos, 7 p.m. Friday; Covenant at Faith Academy, noon Saturday

TAPPS 6-man Division III District 5

;Dist.;All

School;W-L;W-L;PF;PA

Baytown Christian;7-0;11-0;621;179

Brazosport Christian;6-1;6-3;328;254

St. Joseph;6-2;6-4;403;279

Divine Savior;4-3;5-3;318;369

Living Stones;3-4;4-5;310;315

Second Baptist;2-5;2-8;260;528

O’Connell;0-6;1-8;118;393

Grace Academy;0-7;0-9;49;318

Friday’s 7 p.m. game: St. Joseph 63, Living Stones 14; Baytown Christian 58, Second Baptist University-Model 6; Brazosport Christian 54, Galveston O’Connell 6

This week’s games: St. Joseph at Fredericksburg Heritage Christians, 6 p.m. Friday; Summit Christian at Baytown Christian, 6 p.m. Friday; Divine Savior Academy at Bracken Christian, 7 p.m. Friday; Hill County Christian vs. Brazosport Christian, Saturday