Brazos Valley Football Statistics: Week 3

Coaches and statisticians can send in updates by 5 p.m. Wednesday.
Rushing
Name, School No. Yds. Avg. TD
Seth Jackson, BVCHEA 59 780 13.2 14
Paxton Hancock, Centerville 54 616 11.4 8
Jayden Jackson, Frank 36 404 11.2 5
Aidan Field, Allen Academy 44 396 9.0 6
Kardarius Bradley, Cameron 47 378 8.0 6
Bladyn Barcak, Rockdale 56 358 6.4 5
Rylan Wooten, Brenham 57 324 5.7 7
Braylen Wortham, Bremond 27 315 11.7 8
Deontray Scott, Navasota 28 299 10.7 7
Phillip Green, Mad. 19 276 14.5 3
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Tate Schneringer, Bryan 40 275 6.9 2
Jyrin Burns, Mad. 32 267 8.3 3
Daylon Washington, Lexington 23 259 11.3 4
Anthony Trevino, CS 61 253 4.1 3
Kemar Spencer, Rockdale 47 248 5.3 2
Keshun Thomas, Consol 26 217 8.3 4
Delvin Gantt, Burton 27 209 7.7 1
Chad Schubert, Burton 33 203 6.2 1
Kaiden Chappel, Lexington 43 201 4.7 2
Javalen Wade, Bryan 28 194 6.9 1
Tank Scott, Bremond 23 181 7.9 3
Malcom Gooden, Bryan 23 166 7.2 4
Aydan Martinez-Brown, CS 22 165 7.5 2
T. Prince, BC 15 156 10.4 2
Jake Pote, BVCHEA 17 155 9.1 2
Pierson Spies, Burton 28 154 5.5 2
Kyler Dreher, Iola 22 150 6.82 1
Bobby Drake, Bremond 9 148 16.4 2
Nathaniel Pedigo, Leon 35 144 4.1 2
Naterious Scourton, Rudder 32 144 4.5 1
Andrew Newman, Centerville 27 143 5.3 0
C. Smitherman, Franklin 11 142 12.9 2
Brock Field, Allen Academy 8 135 16.9 1
Cooper Stevens, Leon 22 133 8.5 1
Armando Reyes, Cameron 28 132 4.7 6
Bryson Washington, Frank 12 129 10.8 1
Blessing Ngene, Mad. 26 119 4.6 1
Gael Carrizales, Bremond 10 117 11.7 0
Jackson Reece, Allen Academy 10 115 11.5 4
Devyn Hidrago, Franklin 19 109 5.7 2
Ike Eaton, Franklin 16 103 6.4 1
Brian Crosby, Iola 45 99 2.2 2
Kyle DuPont, Allen Academy 16 91 5.7 1
Passing
Name, School Com Att Yds TD INT
Barcak, Rockdale 55 92 691 5 3
Evans, Lexington 37 72 686 7 5
Gooden, Bryan 39 70 667 9 3
Wooten, Brenham 40 76 627 5 1
Ramirez, Rudder 50 78 616 6 2
Drake, Cameron 49 74 582 6 0
Maiden, CS 41 66 578 5 0
Aidan Field, Allen Academy 45 71 560 9 0
Wortham, Bremond 31 35 485 7 0
Hargett, Consol 22 28 396 6 1
Caffey, BC 13 28 302 4 3
Bumpers, Leon 24 52 286 2 4
Jessie, Navasota 17 31 235 1 0
Turner, Caldwell 17 51 228 1 7
Williams, Mad. 17 32 224 3 1
Lowry, Franklin 6 12 203 3 0
Kocmund, BVCHEA 14 25 160 3 2
Winkler, Centerville 10 20 157 3 3
Burns, Mad. 6 13 149 2 0
Receiving
Name, School No. Yds. Avg. TD
Robert Owens, Rockdale 27 416 15.4 3
Trayjen Wilcox, Cameron 18 215 11.9 1
Jaquise Martin, Rudder 17 240 14.1 2
Kevin Holmes, Rudder 16 159 9.9 1
Kyle DuPont, Allen Academy 15 194 12.9 4
Rusty Ly-McMurray, Allen Academy 13 241 18.5 3
Koben Zan, Bremond 13 193 14.8 3
Riley Spears, Rockdale 13 131 10.1 1
Beau Kortan, CS 11 140 12.7 1
Lorenzo Johnson, Mad. 10 259 25.9 24
Reid Robinson, Brenham 10 232 23.2 2
Tyson Turner, Bryan 10 231 23.1 5
Jackson Verdugo, CS 10 150 15.0 1
Garret Schneider, Lexington 10 125 12.5 1
Ryan Burtin, Brazos Christian 9 260 28.9 3
Terrence Lewis, Bryan 9 162 18.0 3
Zach Dang, CS 9 118 13.1 1
Ian Stelter, Brenham 9 108 12.0 2
Daylon Washington, Lexington 9 272 30.2 3
Keith Crawford, Brenham 8 138 17.3 0
Mason Biehle, Lexington 8 120 15.0 1
Derek Ramsey, Bryan 8 112 14.0 1
Paden Cashion, CS 8 100 12.5 1
Charlie Mayer, Cameron 8 67 8.4 3
Ellis Myers, Consol 8 66 8.3 0
Wesley Greaves, Consol 7 170 24.3 4
Nathanil Figgers, Rudder 7 143 20.4 2
Cooper Stevens, Leon 7 139 19.9 1
Bobby Drake, Bremond 7 135 19.3 2
Datavian Neal Franklin, Brenham 7 115 16.4 1
Cale Creamer, Iola 7 102 14.6 2
Jackson Petty, Allen Academy 7 47 6.7 0
Erik Sheppard, Rockdale 7 46 6.6 0
Carson Crowley, Bremond 6 102 17.0 2
Owen Rhodus, Lexington 6 72 12.0 1
Jaeveon Graves, Navasota 6 60 10.0 0
Mark Moore, Snook 6 18 3.0 0
Braden Smith, Franklin 5 175 35.0 1
Cameron Pate, Centerville 5 102 20.4 2
AJ Tisdell, CS 5 75 15.0 1
Deandre Stephens, Rockdale 5 68 13.6 1
Jericho Tipton, BVCHEA 5 53 10.5 1
Jermal Holland, Mad. 5 48 9.6 1
Jake Pote, BVCHEA 5 40 8.0 1
Brady Rohrer, Leon 5 32 6.4 0
Aidan Field, Allen Academy 5 19 3.8 0
Corbin Stewart, Caldwell 4 136 34.0 0
Kason Goolsby, Cameron 4 114 28.5 1
Conor Lee, Caldwell 4 87 21.75
Armando Reyes, Cameron 4 47 11.8 0
Seth Jackson, BVCHEA 4 43 10.8 0
Clifton Love Jr., Navasota 4 41 10.3 0
Austin Isom, Rudder 4 36 9.0 0
Blake Bennett, Iola 4 31 7.8 0
Jaqualyn Fields, Cameron 4 29 7.3 1
Dallas Jones, Normangee 4 13 3.3 0
Carter Frank, Consol 3 90 30.0 1
Kaiden Chappel, Lexington 3 88 29.3 1
Lance Lara, Snook 3 74 24.7 1
Landon Thomas, Leon 3 74 24.7 1
Connor Jeter, Cameron 3 56 18.7 0
Brock Field, Allen Academy3 51 17.0 2
Xavier Vela, CS 2 35 17.5 1
Karson Dillard, Bryan 3 39 13.0 0
Aiden Juarez, Mad. 3 31 10.3 0
T. Prince, Brazos Christian 3 28 9.3 0
Jaquorius Hardman, Cameron 3 25 8.3 0
Eli Dawson, Allen Academy 3 24 8.0 0
C. Locker, Brazos Christian 3 23 7.7 0
J. Beaux Hruska, Snook 3 24 8.0 0
C. Parker, Caldwell 3 21 7.0 1
Ethan Flori, Centerville 3 19 6.3 0
Xavier Clark, Bremond 3 18 6.0 0
Grayson Coker, Consol 3 16 5.3 0
Jake Peveto, CS 3 16 5.3 0
Gannen Wise, Leon 3 11 3.7 0
Trenton Gilbert, Brenham 3 11 3.7 0
Punting
Name, School No. Yards Avg.
Grant Mayfield, Brenham 13 662 50.9
Braylan Drake, Cameron 1 41 41.0
Mo Foketi, Consol 7 277 39.6
Cody Webb, Cameron 3 114 38.0
Zachary Taylor, Centerville8 300 37.5
Boone Turner, Caldwell 11 391 35.6
Luke Oelze, Brazos Christian 11 392 35.6
Delvin Gantt, Burton 11 386 35.1
Punt returns
Name, School No. Yards Avg.
Devyn Hidrago, Franklin 2 80 40.0
Trayjen Wilcox, Cameron 1 45 45.0
Robert Owens, Rockdale 1 28 28.0
AJ Tisdell, CS 5 130 26.0
Andrew Newman, Centerville 2 42 21.0
Jaquorius Hardman, Cameron 1 15 15.0
Delvin Gantt, Burton 1 15 15.0
Lorenzo Johnson, Mad. 3 42 14.0
Pierson Spies, Burton 1 15 15.0
Delvin Gantt, Burton 2 24 12.0
Jakeithon Owens, Mad. 1 11 11.0
Bobby Drake, Bremond 1 10 10.0
Deonte Martin, Brenham 4 38 9.5
Tanner Gore, Burton 1 7 7.0
Kickoff returns
Name, School No. Yards Avg.
Bobby Drake, Bremond 1 85 85.0
Lorenzo Johnson, Mad. 2 117 58.5
Carter Frank, Consol 1 50 50.0
AJ Tisdell, CS 4 189 47.3
F. Owens, Frank 1 46 46.0
Daylon Washington, Lexington 3 135 45.0
Aydan Martinez-Brown, CS 2 83 41.5
Trayjen Wilcox, Cameron 2 78 39.0
Kason Goolsby, Cameron 1 35 35.0
Seth Jackson, BVCHEA 4 140 35.0
Robert Owens, Rockdale 3 95 31.7
Kardarius Bradley, Cameron 5 154 30.8
Kyle DuPont, Allen Academy 4 122 30.5
Tim Grice, Rockdale 4 116 29.0
Braxton Smith, Caldwell 1 26 26.0
Keith Crawford, Brenham 2 50 25.0
Mason Biehle, Lexington 1 23 23.0
Devin Ausley, Caldwell 1 23 23.0
Ryan Burtin, Brazos Christian 1 23 23.0
Aidan Juarez, Mad. 2 43 21.5
Bryson Washington, Frank 1 21 21.0
Coy Becka, Caldwell 10 197 19.7
Aspen Aguilar, Consol 2 38 19.0
Zach Dang, CS 3 57 19.0
Delvin Gantt, Burton 1 18 18.0
Joseph Kerr, Lexington 2 36 18.0
Gerren Marrero, Rockdale 1 17 17.0
Aidan Torres, Caldwell 3 49 16.33
Lamarcus Justic, Centerville 2 30 15.0
Scoring
Name, School TD FG PAT Total
Seth Jackson, BVCHEA 15 0 0 90
Braylen Wortham, Bremond 9 0 0 12 66
Paxton Hancock, Centerville 8 0 6 54
Bladyn Barcak, Rockdale 9 0 0 54
Daylon Washington, Lexington 8 0 0 48
Deontray Scott, Navasota 7 0 0 42
Rylan Wooten, Brenham 7 0 0 42
Kardarius Bradley, Cameron 6 0 0 36
Armando Reyes, Cameron 6 0 0 36
Jayden Jackson, Frank 5 0 0 30
Bobby Drake, Bremond 5 0 6 36
Lorenzo Johnson, Mad. 5 0 0 30
Tyson Turner, Bryan 5 0 0 30
Deontray Scott, Lexington 4 0 0 24
Keshun Thomas, Consol 4 0 0 24
Wesley Greaves, Consol 4 0 0 24
Jaquise Martin, Rudder 4 0 0 24
Malcom Gooden, Bryan 4 0 0 24
Terrence Lewis, Bryan 4 0 0 24
Conner Young, CS 0 0 22 22
Tank Scott, Bremond 3 0 2 20
Bryson Washington, Frank 3 0 1 20
Grant Mayfield, Brenham 0 0 19 19
Robert Owens, Rockdale 3 0 0 18
Anthony Trevino, CS 3 0 0 18
Jyrin Burns, Mad. 3 0 0 18
Cooper Stevens, Leon 3 0 0 18
Jake Pote, BVCHEA 3 0 0 18
Phillip Green, Mad. 3 0 0 18
Trayjen Wilcox, Cameron 2 0 6 18
Cort Lowry, Frank 0 0 18 18
AJ Tisdell, CS 3 0 0 18
Charlie Mayer, Cameron 3 0 0 18
Ryan Burtin, BChristian 3 0 0 18
T. Goodyk, BChristian 3 0 0 18
Arrington Maiden, CS 3 0 0 18
Daniel Romero, Rockdale 0 0 17 17
Alexander Torres, Mad. 0 0 16 16
Mo Foketi, Consol 0 0 15 15
Landen Greene, Cameron 0 0 15 15
Tavares Crittendon, Cameron 2 0 0 12
Aydan Martinez-Brown, CS 2 0 0 12
Ian Shelter, Brenham 2 0 0 12
T. Prince, BChristian 3 0 0 18
Carson Crowley, Bremond 2 0 0 12
Cameron Pate, Centerville 2 0 0 12
Collin Smitherman, Frank 2 0 0 12
Travis Balcar, Lexington 2 0 0 12
Nathaniel Figgers, Rudder 2 0 0 12
Kevin Nava, Lexington 0 0 12 12
Tate Schneringer, Bryan 2 0 0 12
Carter Frank, Consol 2 0 0 12
Nathaniel Pedigo, Leon 2 0 0 12
Devyn Hidrogo, Franklin 2 0 0 12
Reid Robinson, Brenham 2 0 0 12
Travis Balcar, Lexington 2 0 0 12
Kemar Spencer, Rockdale 2 0 0 12
Dallas Jones, Normangee 1 0 4 10
Still Morgan, BVCHEA 0 0 10 10
Tackles
Name, School Solo Assists Total
Jake Pote, BVCHEA 18 28 46
Brayden Youree, Frank 15 27 42
Cade Pantaleon, Rockdale 35 2 37
Harrison Robinson, CS 36 0 36
Kyle DuPont, Allen Academy 16 17 33
Gael Carrizales, Bremond 9 23 32
Cristian Garcia, Caldwell 14 18 32
Colby Smith, Frank 3 28 31
Paxton Hancock, Centerville 20 11 31
Kolton Griswold, CS 28 0 28
Landen Lorenz, Frank 7 19 26
Daniel Cochran, BVCHEA 7 19 26
Jaydon Bellows, CS 26 0 26
Tony Hamilton, CS 25 0 25
Carlos Salomon, Cameron 6 19 25
Tank Scott, Bremond 4 20 24
Cruz San Migel, Rockdale 21 2 23
Koben Zan, Bremond 5 17 22
Lane Magnuson, Lexington 10 11 21
Jermal Holland, Mad. 17 4 21
Xzavier Whaley, Mad. 19 2 21
Brock Field, Allen Academy 5 15 20
Preston McMillan, Lexington 9 11 20
Joseph Kerr, Lexington 11 9 20
Noah Tart, Frank. 3 17 20
AJ Tisdell, CS 20 0 20
Cameron Thrower, Mad. 16 3 19
Jericho Tipton, BVCHEA 8 11 19
Greg Young, Brazos Christian 13 6 19
Javares Crittendon, Cameron 5 14 19
Trace Walkoviak, Caldwell 4 14 18
Zander Hartranft, Lexington 9 9 18
Eli Dawson, Allen Academy 6 12 18
Zantayl Holley, Centerville 8 10 18
Chantz Johnson, CS 18 0 18
Cinco Deegear, CS 17 0 17
Kade Stone, Normangee 10 7 17
Caleb Kocmoud, BVCHEA 8 9 17
MacClane Minor, Bremond 4 13 17
Conner Swonke, Mad. 14 3 17
Rusty Ly-McMurray, Allen Academy 9 7 16
Drennan Starns, Centerville 7 9 16
Ricky Brown, Brenham 11 5 16
Isaiah Sauls, Rockdale 12 4 16
Justin Balcar, Caldwell 3 13 16
Preston Supak, Caldwell 6 10 16
Dylan Errington, Caldwell 4 11 15
Jabreon Moore, Brenham 11 4 15
Jayden Jackson, Frank 4 11 15
Brady Tullous, Bremond 5 10 15
Jayden Estrada, Bremond 3 11 14
Major Kimbrough, Frank 1 13 14
Tristan Galvan, Rockdale 13 1 14
Jackson Reece, Allen Academy 6 8 14
Coy Alvarado, Mad. 12 2 14
Fisher Mainard, CS 13 0 13
Fragiel Owens, Frank 3 10 13
Michael Clark, Consol 7 6 13
Josh Robinson, Centerville 8 5 13
Tim Grice, Rockdale 13 0 13
Jake Shaddox, Brazos Christian 11 1 2
Quenton Graves, Brenham 7 5 12
Hunter Theiss, Normangee 1 11 12
Tate Allen, Bryan 11 0 11
Clete Wigley, Bremond 2 8 10
Caiden Toon, CS 10 0 10
Bryson Davis, Bryan 10 0 10
Mo Foketi, Consol 6 4 10
Dalton Stewart, Normangee 6 4 10
Matthew Cooks, Bryan 6 4 10
Braxton Smith, Caldwel 5 5 10
Caden Dooley, BVCHEA 3 7 10
Carson Browne, Brazos Christian 9 1 10
Brock Slaydon, Consol 5 5 10
Bryson Davis, Bryan - - 10
Ta’lon Devault, Bryan - -9
Chance Chesson, BVCHEA 6 3 9
Talon Devault, Bryan 9 0 9
Dallas Jones, Normangee 4 5 9
Korbin Johnson, CS 9 0 9
Kaiser Qiu, Consol 4 5 9
Cole Barnter, Frank. 0 9 9
Garrett Hyvl, Snook 7 2 9
Heath Hammer, Consol 2 7 9
Dylan Blakley, Mad. 7 2 9
Keshon Johnson, Cameron 1 8 9
Interceptions
Name, School No. Yards
Bobby Drake, Bremond 2 48
Ricky Brown, Brenham 2 45
Marquise Collins, CS 2 44
Keith Wolridge, Lexington 2 0 0
Xavier Clark, Bremond 1 90
Braylen Wortham, Bremond 1 85
Ivan Salazar, Brenham 1 55
Jterrion Moore, Brenham 1 52
Chantz Johnson, CS 1 36
AJ Tisdell, CS 1 15
Caleb Kocmoud, BVCHEA 1 8
Savion Ragston, Brenham 1 7
Jericho Tipton, BVCHEA 1 3
Koben Zan, Bremond 1 1
Noah Tart, Franklin 1 0
Lincoln Mcallister, Normangee 1 0
Garrett Keeling, Lexington 1 0
Andrew Newman, Centerville 1 0
Aspen Aguilar, Consol 1 0
Tim Grice, Rockdale 1 0
Devyn Hidrago, Franklin 1 -
Joseph Kerr, Lexington 1 0
Jaquorius Hardman, Cameron 1 0 0
Landen Lorenz, Franklin 1 0
Kaden Close, Consol 1 0
J. Pote, BVCHEA 1 0
J. Caffey, BChristian 1 0
Team offense
School Rush Pass Total Avg.
Franklin 1,242 203 1,445 481.7
Bryan 730 690 1,420 473.3
Rockdale 699 691 1,390 463.3
Bremond 849 485 1,334 444.7
College Station 537 730 1,267 422.3
Lexington 520 686 1,206 402.0
Consol 300 498 798 399.0
Brenham 564 629 1,183 397.7
Cameron 608 582 1,190 396.7
Madisonville 794 373 1,167 389.0
BVCHEA 657 198 964 387.3
Centerville 929 189 1,118 372.7
Brazos Christian 314 322 636 318.0
Burton 838 75 913 304.3
Rudder 273 629 902 300.7
Navasota 316 235 551 275.5
Leon 356 359 715 238.3
Normangee 184 89 273 136.5
Team defense
School Rush Pass Total Avg.
Franklin 496 393 889 296.3
Burton 436 312 748 239.3