DISTRICT 12-6A

MVP — Reshaun Sanford, Harker Heights, sr.

Defensive MVP — Taurean York, Temple, sr.

Co-Offensive MVP — Will Hammond, Hutto, jr; Mikal Harrison-Pilot, Temple, sr.

Defensive Newcomer of the Year — Kaden Butler, HH, so.

Offensive Newcomer of the Year — Javalen Wade, Bryan, fr.

First Team

Offense

QB — Malcom Gooden, Bryan, sr.; Dylan Plake, HH, jr.

RB — Dom Hill, Waco Midway, sr.; Daelen Alexander, Pflugerville Weiss, sr; Deshaun Brundage, Temple, sr.

FB — Andrew Walker, Bryan, sr.

WR — Tyson Turner, Bryan, jr.; Micah Gifford, Weiss, sr; Alex Green, Hutto, jr; Tyler Johnson, HH, so.

TE — Landon Halvorson, Temple, sr.

C — Jaden Kaaloa, HH, jr.; Endrei Sauls, Temple, jr.

OL — Isac Gonzales, Bryan, sr.; Augstin Silva, Temple, sr.; Chris Maxey, Bryan, sr.; Jaydon Chatman, HH, sr.

UT — Tory Simmons, Weiss, sr.; Aimeer Washington, HH, sr.

Defense

DL — Chad Otutu, Weiss, jr.; Lamarian Hatcher, HH, sr.; Ayden Brown, Temple, jr.; Jaylen Parkinson, Hutto, sr.; Christopher Robinson, HH, sr.

LB — Tate Allen, Bryan, jr.; Sam Miller, Weiss, sr.; Jeremy Jennings, HH, sr.; Lorenzo Diggs, Weiss, sr.; Kabriel Anderson-Dale, HH, jr.; Joshua Donoso, Temple, sr.

DB — Marcus Moultrie, HH, sr.; Naeten Mitchell, Temple, sr.; Deaubry Hood, HH, sr.; Steven Jackson II, Temple, sr.

Special Teams

K/P — Oscar Jaramillo, Weiss, sr.; Tim Hollenbeck, Hutto, sr.; Demetrius Pearce, Copperas Cove, jr.; Derek Ramsey, Bryan, jr.

DS — Tristan Compton, Hutto, jr.

RET — Naeten Mitchell, Temple, sr.

Second Team

Offense

QB — Reese Rumfield, Temple, jr.

RB — Tate Schneringer, Bryan, sr.; Jaylon Banks, Hutto, sr.; Negale Harmon, Weiss, sr.

FB — Ezekiel Kaleopa-Lynn, Copperas Cove, sr.

WR — Terrence Lewis, Bryan, so.; Adrian Wilson, Weiss, so.; Gary Choice, Hutto, sr.; Christian Tutson, Temple, so.; Trishstin Glass, Copperas Cove, so.; Carson Forrest, Hutto, sr.; Miles Bailey, HH, jr.

TE — Jerin Brown, Weiss, sr.

C — Mark Rodetis, Copperas Cove, sr.; Brayden Morris, Weiss, sr.

OL — Aaron Gomez, HH, jr.; Dom Wyche, Copperas Cove, jr.; Etueni Ropati, HH, sr.; Michael Uini, Copperas Cove, jr.; Isaiah Mworia, Weiss, sr.; Jeremiah Mungia, Temple, sr.

UT — Tate Allen, Bryan, jr.

Defense

DL — Ka’Morion Carter, Temple, sr.; Jace White, Midway, jr.; Jamorion Stanford, HH, sr.; Evan Collazo, HH, sr.; Jaylon Jackson, Temple, jr.

LB — Brody Bujnoch, Hutto, sr.; Kevin Pontious, Copperas Cove, sr.; Teryon Williams-Echols, Temple, sr.; Matthew Cooks, Bryan, sr.; Theodore Anderson, Hutto, sr.; Coffa Tulensru, Copperas Cove, sr.

DB — Micah Gifford, Weiss, sr.; Adrian Melvin, Midway, sr.; Peyton Morgan, Weiss, jr.; Kenny Settles, Hutto, sr.; Jacob Gomez, Hutto, sr.; King White, HH, sr.; Titus Massaquoi, Weiss, sr.

Special Teams

K/P — James Satterfield, Midway, jr.; Mateo Lopez, Temple, jr.

DS — Ethan Magana, Temple, jr.

RET — Malik Cuthbert, Copperas Cove, so.

DISTRICT 11-5A-I

MVP — Andrew Petter, Georgetown, jr.

Co-Defensive MVPs — Brady Elford, Cedar Park, sr.; Harrison Robinson, College Station, sr.

Co-Offensive MVPs — Wesley Watson, A&M Consolidated, sr.; Noah Booras, Georgetown, jr.

Defensive Newcomer of the Year — Grayson Alex, Cedar Park, jr.

Offensive Newcomer of the Year — Aydan Martinez-Brown, College Station, so.

Defensive Lineman of the Year — Daniel Obinna, Georgetown, sr.; Kobe Childress, Leander Glenn, sr.; Korbin Johnson, College Station, sr.; Joey Lightfoot, Consol, sr.

Offensive Lineman of the Year — Logan Gegleman, Georgetown, sr.

Coach of the Year — Lee Fedora, Consol; Stoney Pryor, College Station; Chuck Griffin, Georgetown.

First Team

Offense

QB — Will Hargett, Consol, so.

RB — Trey Taylor, Consol, jr.; Keshun Thomas, Consol, jr.; DJ Dugar, Glenn, so.; Zach Dang, College Station, sr.

WR — Marquis Dominquez, Georgetown, sr.; Drayden Dickmann, Georgetown, sr.; Jackson Verdugo, College Station, so.

TE — Jackson Brock, Cedar Park, sr.; Jacob Weishiemer, Georgetown, jr.

C — Brodan Elliott, Georgetown, sr.

OL — Daniel Sill, Consol, sr.; Austin Nelson, Georgetown, sr.; Cameron Morrison, Glenn, sr.; Dylen Ruff, Glenn, sr.; Jake Utley, College Station, sr.

Defense

DL — Hudson House, Consol, sr.; Caleb Castro, Cedar Park, jr.; Michael Valenta, Georgetown, jr.; Daniel Cedillo, Leander, sr.; Joe Wiese, Leander, jr.; Kaizhe Qiu, Consol, sr.; DJ Perez, Georgetown Eastview, sr.

LB — Brock Slaydon, Consol, sr.; Jaelin Hines, Glenn, sr.; Shane Bellows, College Station, sr.; Kolton Griswold, College Station, sr.

DB — Mo Foketi, Consol, sr.; Trace Meadows, Consol, jr.; Tony Hamilton, College Station, jr.; DJ Darnell, Consol, jr.; Dalton Bradley, Glenn, sr.; AJ Tisdell, College Station, sr.

Special Teams

K— Mo Foketi, Consol, sr.

DS — Lucas Wilson, Cedar Park, jr.

P — Holden Harris, Glenn, sr.

Second Team

Offense

QB — Ayden Arp, Cedar Park, jr.

RB — Mason Johnson, Glenn, sr.; Tyree Nicholson, Cedar Park, sr.

WR — DJ Pinkerton, Pflugerville Hendrickson, sr.; TJ Duncan, Georgetown East View, jr.; Gavin Chapa, Cedar Park, jr.; Kyle Lavin, Leander, sr.; Zane Wooldridge, Leander, so.; Carter Woehl, Cedar Park, jr.

TE — Koen Fischer, Glenn, jr.; Peyton Gordon, Leander, sr.

C — Cash Deibert, Hendrickson, sr.; Ryan Kazmir, Leander, so.

OL — Conner Cortez, Consol, sr.; Preston Vaughan, Consol, sr.; Aaron Nambo, Cedar Park, sr.; Isaac Barksdale, Cedar Park, sr.; Logan Bradshaw, College Station, sr.; Luka Matamoros, Hendrickson, jr.

Defense

DL — D’Andre Harwell, College Station, jr; Aaron Johnson, Glenn, sr.; Ethan Rhett, Leander, jr.; Aidan Breiner, Cedar Park, jr.; Paxson Berkey, Consol, sr.; Cinco Deegear, College Station, jr.

LB —Ashton Jasperson, Consol, sr.; Reid Vines, Cedar Park, jr.; Chantz Johnson, College Station, sr.; Nehemiah Carter, Glenn, sr.; Damo Kouakou, Hendrickson, sr.; Maertin Hester, Glenn, sr.; Jacob Faltesek, Georgetown, sr.; Bert Holifield, Leander, sr.; Jaydon Bellows, College Station, jr.

DB — Garrison Cockrell, Cedar Park, jr.; Thomas Shoales, Georgetown, sr.; Gavin Brzezinski, Leander, sr.; Christain Lansdale, East View, sr.; Aspen Aguilar, Consol, sr.; Garrett Nichols, Cedar Park, so.; Colin Casey, Georgetown, sr.; Elder Isokpunwu, East View, sr.

Special Teams

K — Patrick Maxwell, East View, sr.

DS — Conner Cortez, Consol, sr.; Cole Bentz, Consol, sr.

P — Ivan Rodriguez, Leander, jr.

Honorable Mention

Westin Bruce, Georgetown, sr.; Jordan Ehrat, Georgetown, jr.; Ian Sanders, Georgetown, jr.; Aaron Guzeman, Georgetown, jr.; Brandon Stoval, Georgetown, sr.; Tyler Duncan, Georgetown, sr.; Ian Lewis, Georgetown, sr.; Landry Leggett, Georgetown, jr.

DISTRICT 10-5A-II

MVP — Tyvonn Byars, Montgomery Lake Creek, so.

Defensive MVP — Jason McCullough, Lamar Consolidated, sr.

Offensive MVP — Cade Tessler, Lake Creek, sr.

Defensive Newcomer of the Year — Jabreon Moore, Brenham, so.

Offensive Newcomer of the Year — Jaquise Martin, Rudder, so.

Offensive Sophomore of the Year — Reggie Williams, Montgomery, so.

Defensive Sophomore of the Year — Davis Lee, Lake Creek, so.

Coach of the Year — Pat Kennedy, Lake Creek

First Team

Offense

QB — Xavier Ramirez, Rudder, sr.; Rylan Wooten, Brenham, sr.

RB — Justin McCullough, Lamar, so.

WR — Cortney Brown, Randle, jr.; Jaxon Montelongo, Randle, so.; Sam Lee, Lake Creek, jr.; Justin Herman, Montgomery, sr.; Jaden Williams, Montgomery, sr.; Matthew Tatum, Huntsville, sr.; Reid Robinson, Brenham, sr.; Ian Stelter, Brenham, sr.; Kevin Holmes, Rudder, sr.

TE — Jason McCullough, Lamar, sr.

H-Back — Cason Pustka, Lake Creek, sr.

C — Cesar Robledo, Huntsville, sr.

OL — Chace Sims, Randle, so.; Layton Mann, Lake Creek, sr.; Aidan Kaplan, Lake Creek, jr.; Jaxon Sayers, Lake Creek, jr.; Peyton Monter, Montgomery, sr.; Daryl Hedtke, Montgomery, jr.; Chris Smith, Huntsville, sr.; Logan Marshall, Brenham, sr.; Eric Aschenbeck, Brenham, sr.; Kade Lasagna, Brenham, sr.; Aiden Perez, Lamar, sr.

Defense

DL — Eric Strickland, Randle, so.; Miguel Rodriquez, Brenham, jr.; Quenton Graves, Brenham, sr.; Jayden Williams, Rudder, sr.; Jadin Nelson, Lamar, sr.; Kaden Harmann, Lake Creek, sr.; John Rigsby, Brenham, jr.; Joseph Campbell, Lamar, sr.; Curtis John Miller, Randle, jr.

LB — Jerad Sherman, Randle, jr.; Ray Terrel, Randle, so.; Marvin Ferris, Lamar, jr.; Chase Brown, Lake Creek, sr.; Ricky Brown, Brenham, sr.; Grant Balke, Lake Creek, sr.; Cade Moore, Brenham, jr.; Shiloh Jones, Huntsville, so.; Briant Mayberry, Lamar, jr.; Perry Kindred, Randle, so.

DB — Kam Richardson, Randle, jr.; Oscar Pedraza, Lamar, jr.; Isaiah Collins, Huntsville, jr.; Juan Mata, Brenham, jr.; Savion Ragston, Brenham, sr.; Sh’rhod Revis, Randle, so.; Mason White, Montgomery, sr.; Kyler Wilson, Montgomery, sr.; Blake Hayward, Lake Creek, jr.; Edwin Quijada, Lamar, sr.; Jonathan Anders, Lamar, sr.

Special Teams

K/P — Christian Murguia, Randle, so.; Grant Mayfield, Brenham sr.; Edwin Quijada, Lamar, sr.; Alex Abott, Lake Creek, jr.; Hudson Brawner, Montgomery, so.

DS — Caden Harmann, Lake Creek, sr.; Blake Robinson, Brenham, jr.; Marvin Ferris, Lamar Consoldiated, jr.

RET — Sam Lee, Lake Creek, jr.

Second Team

Offense

QB — Nathan Lowther, Lamar, jr.

RB — Cartelle Brown, Brenham, fr.; Damian Taylor, Montgomery, so.

WR — Kolbey Wisnieske, Lake Creek, sr.; Nate Figgers, Rudder, sr.; Demeco Harvey, Randle, jr.; Simon Omuryi, Lamar, sr.; Datavian Neal-Franklin, Brenham, sr.

TE — Bo Bruce, Montgomery, jr.

C — Dominic Armour, Lake Creek, so.; Alex Acosta, Montgomery, sr.

OL — Cooper Hydock, Montgomery, jr.; Hunter McGary, Rudder, jr.; Brian Gabriels, Lamar, jr.; Clay Seaton, Lamar, jr.; Kaleb Martinez, Lamar, sr.; Darian Thomas, Brenham, sr.; Nathan Schweitzer, Huntsville, sr.; Chris Taylor, Randle, so.

Defense

DL — Prince Holiday, Montgomery, fr.; Reece Findley, Lake Creek, sr.; Jamari Craig, Lamar, sr.; Landon Clark, Lamar, jr.; Chace Sims, Randle, so.; Jaeren Robinson, Brenham, jr.; Zach Moss, Huntsville, so.; Matthew Dorsey, Lamar, jr.

LB — Bryce Hurta, Montgomery, sr.; Justin Angstadt, Huntsville, sr.; Andrew Jones, Lamar, sr.; Matt Ruffino, Rudder, sr.; Grant Mayfield, Brenham, sr.; Gerard Culotta, Lake Creek, jr.

DB — Keilan Carver, Montgomery, so.; Leighton Scott, Lake Creek, jr.; Samir White, Lamar, jr.; Brian Mayberry, Lamar, sr.; Dakota Kennett, Lake Creek, jr.; Ivan Salazar, Brenham, jr.; Ryan Campbell, Rudder, jr.

Special Teams

K/P — Caleb Cook, Rudder, sr.; Christian Murguia, Randle, so.

DS — Alex Acosta, Montgomery, sr.; Jose Contreras, Rudder, sr.

RET — Kyler Wilson, Montgomery, sr.; Brandon Cooks, Rudder, so.

Honorable Mention

Blake Robinson, Brenham, jr.; Steven McWilliams, Brenham, sr.; Jaylon Ward, Brenham, jr; Ti’avian Davis, Brenham, jr.; Micah Tanner, Brenham, sr.; Dylan McDonald, Brenham, sr.; Keith Crawford, Brenham, so.

DISTRICT 12-4A-I

MVP — Rueben Owens, El Campo, sr.

Co-Defensive MVP — Carlon Jones, Bay City, sr.; Andrew Huff, Stafford, sr.

Offensive MVP — Randon Fontenette, Brazosport, sr.

Newcomer of the Year — Jacody Miles, Iowa Colony, so.

Co-Lineman of the Year — Bryce Rasmussen, El Campo, sr.; Malachi Harris, Stafford, sr.; Christian Scharrer, Brazosport, sr.

Co-Utility Player of the Year — Oliver Miles, El Campo, jr.; Brice Turner, Bay City, sr.

Coaching Staff of the Year — El Campo

First Team

Offense

QB — Alex Estrada, Bay City, so.; Brayden Batiste, Stafford, sr.

RB — Jada Andrews, Bay City, so.; Xavier Butler, Brazosport, sr.; Stephen Norman, El Campo, jr.; Deontray Scott, Navasota, sr.; Jamaal Wiley, Stafford, jr.

WR — Xylan Williams, Bay City, so.; Toric Goins, Brazosport, jr.; Landrew Ward, Iowa Colony, so.; Ja’Markus Jack, Needville, so.; Harold Kidd, Stafford, jr.

TE — Sloan Hubert, El Campo, sr.; Kaddon Hubbard, Navasota, jr.

OL — Glenn Ihde, Bay City, sr.; Zo’Maryon Bryan, Bay City, sr.; Luis Uranga, Brazosport, so.; L.J. Holden, Brazosport, sr.; Cole Dewey, Brazosport, jr.; Taylor Manrriquez, El Campo, sr.; Drew Chavez, El Campo, jr.; Cameron Cooper, Navasota, sr.

Defense

DL — Caden Bradford, Bay City, sr.; Eric Roel, Brazosport, sr.; Zach King, El Campo, sr.; Ny’Dadius Conner, Stafford, so.; Joshua Williams, Bay City, sr.; Rhenner Spenrath, El Campo, sr.; Chris Johnson, Iowa Colony, so.; Noah Silcox, Navasota, jr.; Juluis Nealey, Stafford, sr.

LB — Ayden Smith, Bay City, sr.; Karius Luster, Bay City, sr.; Darius Roberson, Brazosport, sr.; Kaiden Shoemake, Brazosport, jr.; Drake Resendez, El Campo, jr.; Joel Garcia, El Campo, sr.; Frankedric Powell, Navasota, jr.; Clayton Culp, Needville, sr.; Braylen Collins, Stafford, sr.; Dylland McClenadon, Stafford, sr.

DB — Mark Curtis, Bay City, so.; Clifton White, Brazosport, so.; La’Darian Lewis, El Campo, jr.; Jake Samaripa, El Campo, jr.; Treyvon McGinty, Navasota, sr.; Javon Rhodes, Stafford, sr.; Stephen Powell, Stafford, sr.; Manny Williams, Brazosport, so.; Hal Erwin, El Campo, sr.; Ashton Miller, Stafford, sr.

Special Teams

K/P — Michael Edwards, Brazosport, sr.; Brayden Batiste, Stafford, sr.; Victor Morales, Bay City, sr.; Diego Gutierrez, El Campo, jr.

Second Team

Offense

QB — Hudson Minor, Navasota, jr.

RB — Ayden Smith, Bay City, sr.; Michael Hill, Brazosport, jr.; Hal Erwin, El Campo, sr.; Eric Mosley, Iowa Colony, fr.; Da’Shawn Burton, Needville, so.; Terrance Woods, Stafford, jr.

WR — Paris Fox, Bay City, jr.; Savion Lewis, Brazosport, jr.; Michael Edwards, Brazosport, sr.; Antoine Martin, Iowa Colony, so.; Caleb Jones, Stafford, sr.; Chris Holland, Stafford, jr.

TE — Isaiah Battiest, El Campo, sr.; Chris Tejeda, Navasota, sr.

OL — Jakob Pesina, Bay City, so.; Marco Mata, Bay City, jr.; Cameron Singleton, Brazosport, jr.; Craig Washington, El Campo, sr.; Luke Wenglar, El Campo, sr.; Jayden Simmons, Iowa Colony, so.; Matthew Sosa, Navasota, jr.; Douglas Franklin, Navasota, sr.; Jacob Muniz, Needville, so.; John Longoria, Stafford, sr.; Jonathan Marshall, Stafford, so.

Defense

DL — James Dorotik, El Campo, so.; Jaden Perry, Brazosport, sr.; Stacy Norman, El Campo, so.; Chide Nwagboso, Stafford, sr.

LB — Isaiah Gonzales, Bay City, so.; Cameron Spencer, Bay City, so.; Shermark Francis, Brazosport, so.; Treshaun O’Neal, Iowa Colony, so.; Chris Thompson, Navasota, jr.; Jaireon Simmons, Needville, jr.; Camden Babcok, Needville, jr.; Darius Simms, Stafford, so.; Elijah Ifoezeh, Stafford, sr.

DB — Jah’mari Johnson, Bay City, jr.; Michael Edwards, Brazosport, sr.; Kade Ramirez, Needville, so.; Brayden Batiste, Stafford, sr.

Special Teams

K/P — Victor Morales, Bay City, sr.; Oliver Miles, El Campo, jr.; Juan Vargas, Navasota, jr.; Pedro Cavazos, Needville, sr.

DISTRICT 11-4A-II

MVP — Kiefer Sibley, Waco Connally, jr.

Offensive MVP — Jelani McDonald, Connally, jr.

Co-Defensive MVP — Lawson Mooney, Gatesville, jr; Jamarie Wiggins, Connally, sr.

Offensive Newcomer of the Year — Tristan Whaley, Madisonville, fr.

Offensive Lineman of the Year — Jamien Fields, Connally, jr.

Defensive Lineman of the Year — Issac Perez, Connally, jr.

Coach of the Year — Connally staff

First Team

Offense

QB — Luke Law, Salado, jr.; Jacob Newkirk, Gatesville, jr.

RB — Jylon Nobles, Connally, jr.; Blessings Ngene, Madisonville, sr.

H-Back — Jack Johnston, Connally, sr.

WR — Trevor Smith, Gatesville, sr.; Grayson Martin, Robinson, jr.; Lorenzo Johnson, Madisonville, jr.; Kobe Black, Connally, jr.; Seth Reavis, Salado, sr.

TE — Kyle Shafer, Gatesville, sr.

C — Dray McLane, Salado, sr.; Armando Polanco, Madisonville, sr.

OL — Cutter Smith, Madisonville, sr.; Raymond Hitt, Connally, sr.; Cameron Coffman, Connally, jr.; Steven Bomar, Gatesville, sr.; Jackson Leiskau, Salado, sr.

Defense

DL — Malachi Knowles, Connally, jr.; Lucas Garcia, Gatesville, sr.; Tyreke Hastings, Madisonville, sr.; Kaiden Turner, Connally, sr.; Garrett Combs, Salado, jr.

LB — Daiylon Richardson, Connally, sr.; Adam Benavides, Salado, sr.; Connor Swonke, Madisonville, jr.; Jack Johnston, Connally, sr.; Mason Mooney, Gatesville, sr.; Xzavier Whaley, Madisonville, sr.

DB — Kobe Black, Connally, jr.; Kason Herbelin, Gatesville, sr.; Lorenzo Johnson, Madisonville, jr.; Travis Lathern, Robinson, jr.; Jermal Holland, Madisonville, sr.; Jeramiah Burns, Madisonville, jr.

Special Teams

K/P — Erick Lara, Connally, sr.; Carter Williams, Gatesville, sr.

RET — Lorenzo Johnson, Madisonville, jr.

Second Team

Offense

QB — Ty Williams, Madisonville, so.; Jaxsen Ludlow, Robinson, fr.

RB — Christian Lujan, Robinson, jr.; Kase Maedgen, Salado, jr.; Jyrin Burns, Madisonville, jr.; Phillip Green, Madisonville, so.

H-Back — Evan Moreno, Robinson, fr.

WR — Ke’Are Riley, Connally, jr.; Tyler Shea, Gatesville, sr.; Tavis York, Madisonville, sr.

C — Alex Garcia, Connally, jr.; Gabe Charles, Gatesville, jr.

OL — Chris Hargrove, Connally, jr.; David Guevara, Madisonville, sr.; Dennis Moran, Robinson, so.; Zach Bryant, Gatesville, jr.; Cole Wilkerson, Madisonville, sr.

Defense

DL — Jaysean Malone, Connally, jr.; Dylan Olivares, Robinson, sr.; Cavahn Wilson, Salado, sr.; Jalen Major, Madisonville, sr.

LB — Thiele Alvarado, Gatesville, sr.; Cameron Thrower, Madisonville, jr.; Jesmar Rhoades, Connally, sr.; Ashtyn Culley, Gatesville, sr.; Blaine Lathern, Robinson, sr.; Nolan Miller, Salado, sr.; Coy Alvarado, Madisonville, sr.

DB — Ja’Morris Sayles, Connally, jr.; Jakeithon Owens, Madisonville, jr.; Ke’Are Riley, Connally, jr.; Jessie Shepperd, Connally, sr.; Sean Aguilar, Gatesville, jr.

Special Teams

K — Daniel Chtay, Salado, jr.

RET — Drew Bird, Salado, sr.

DISTRICT 12-4A-II

MVP — Tycen Williams, Cuero, sr.

Offensive MVP — Derrick Roberson, Smithville, sr.

Defensive MVP — Sean Burks, Cuero, sr.

Offensive Lineman of the Year — Kyle Weghorst, Cuero, sr.

Defensive Lineman of the Year — Anthony Weikel, La Grange, sr.

Co-Offensive Newcomer of the Year — Bear Meng, La Grange, so.; Ramonz Adams, Smithville, so.

Co-Defensive Newcomer of the Year — Lanom Rhoades, Gonzales, fr.; Oliver Gunn, La Grange, fr.

Coaching Staff of the Year — Cuero

First Team

Offense

QB — Mason Notaro, Cuero, jr.

RB — Zyler Jones, Cuero, sr.; Derrick Garza, Gonzales, sr.; C.J. Davis, La Grange, sr.

FB — Kolbie Clemons, Giddings, sr.

WR — Dayson Varela, Cuero, sr.; Jackson Hancock, Smithville, jr.; Davonte Smith, Gonzales, jr.; Jaxon Cooper, La Grange, sr.

TE — Nathan Luschen, Cuero, jr.

C — Cash Cooper, Cuero, so.

OL — Camren Body, Cuero, sr.; Anthony Weikel, La Grange, sr.; Lucas Peel, Caldwell, sr.; Jusiah Sampleton, Giddings, sr.; Hayden Splawn, La Grange, sr.; Matthew Guerrero, Cuero, sr.

UT — Jaden Williams, La Grange, jr.; Tyson Hancock, Smithville, sr.

Defense

DL — Javaree Bacon, Cuero, sr.; Delvin Morris, Caldwell, sr.; Kevin Richmond, Giddings, sr.; Christian Holmes, Cuero, sr.; Jermane Upshaw, Gonzales, so.

LB — Tyran Gamez, Cuero, jr.; Clayton Knapik, La Grange, sr.; Brandt Patek, Cuero, jr.; Achilles Brian, Smithville, jr.

DB — Jeremiah Wilson, Cuero, sr.; Bravion Rogers, La Grange, sr.; Dayson Varela, Cuero, sr.; Tyson Hancock, Smithville, sr.

Special Teams

K/P — Phillip Arceneaux, La Grange, sr.; Mekhl Jefferson, Smithville, sr.; Derrick Roberson, Smithville, sr.

RET — Jakobe Wilkerson, La Grange, sr.; C.J. Davis, La Grange, sr.

Second Team

Offense

QB — Jarren Johnson, Gonzales, sr.

RB — Georges Awad, Gonzales, sr.; Rocky Gallegos, Gonzales, jr.; Jakobe Wilkerson, La Grange, sr.

FB — Carson Parker, Caldwell, sr.; Blake Wright, Gonzales, jr.

WR — Daylon Gibbs, Cuero, jr.; Coy Becka, Caldwell, fr.; Josh Esparza, Gonzales, sr.; Ladarian Sullivan, Smithville, sr.; Jacob Chovanetz, La Grange, sr.

TE — Corbin Stewart, Caldwell, jr.

C — Landon Holub, Gonzales, jr.

OL — Rafael Rodriguez, Gonzales, jr.; Makiah Alexander, La Grange, jr.; Curtis Burleson, Smithville, sr.; Cooper Imhoff, La Grange, sr.; Hayden Carter, Cuero, so.; Omar Borjon, Gonzales, so.

UT — Cade Patschke, Giddings, so.

Defense

DL — Jusiah Sampleton, Giddings, sr.; Cooper Imhoff, La Grange, sr.; Murry Deshay, Smithville, jr.; Jared Villanueva, Cuero, sr.; Landon Little, La Grange, sr.; Noah Baxter, Smithville, jr.

LB — Zyler Jones, Cuero, sr.; Evan Young, Giddings, sr.; Jackson Hancock, Smithville, jr.; Justin Balcar, Caldwell, sr.; Rex Shoemaker, Giddings, so.; Josh Esparza, Gonzales, sr.; Eli Roberts, La Grange, sr.; Chrishaun Haywood, Smithville, sr.

DB — Kenneth Jackson, Cuero, jr.; Thai Scott, La Grange, jr.; Ladarian Sullivan, Smithville, sr.; Mason Navejar, Gonzales, sr.; Phillip Arceneaux, La Grange, sr.; Wyatt Kasmiersky, Giddings, jr.; Kason Tieken, Gonzales, sr.

Special Teams

K/P — Carlos Oroclo, Giddings, sr.; Brandt Patek, Cuero, jr.

RET — David Clack III, Gonzales, fr.

Honorable Mention

Kelton Dunn, Cuero, sr.; Will Carbonara, Cuero, sr.; Gentry Greiner, Cuero, jr.; Savon Wilson, jr.; Cody Bishop, Cuero, jr.; Max Dixon, La Grange, so.; Nathan Scott, La Grange, jr.; Austin Grooms, La Grange, so.; Favian Gutierrez, La Grange, sr.; Trevor McClanahan, Smithville, sr.; Chrishaun Haywood, Smithville, sr.; Chris DeLaPena, Smithville, jr.; Matthew Maldonado, Smithville, sr.; Melvin Evans, Smithville, sr.; Wyatt Gigout, Smithville, jr.; Baylor Watson, Smithville, fr.; Conor Lee, Caldwell, sr.; Braxton Smith, Caldwell, sr.; Lukas Weesner, Caldwell, sr.; Jim Jackson, Caldwell, sr.; Kolbie Clemmons, Giddings, sr.; Lawson Cruise, Giddings, sr.; Jay Raz, Giddings, so.; Weston Ruddock, Gonzales, jr.; Jason Sanchez, Gonzales, sr.; Rocky Gallegos, Gonzales, jr.; Jessiah Barr, Gonzales, jr.; Hayden Lopez, Gonzales, jr.; Dylan Hunt, Gonzales, so.; Jacob Clack, Gonzales, jr.; Aiden Camarillo, Gonzales, sr.; Omar Borjon, Gonzales, so.

DISTRICT 11-3A-I

MVP — Bryson Washington, Franklin, sr.

Co-Offensive MVP — Braylan Drake, Cameron, jr.; Kasey Mraz, Little River Academy.

Co-Defensive MVP — Lucas Ragsdale, Lorena, sr.; Brayden Youree, Franklin, jr.; Colby Smith, Franklin, jr.

Offensive Newcomer of the Year — Jackson Generals, Lorena, jr.

Defensive Newcomer of the Year — Noah Tart, Franklin, so.

Co-Offensive Lineman of the Year — Colton Medders, Franklin, sr.; Caden Berry, Little River Academy, jr.

Defensive Lineman of the Year — Joe Gutshall, Lorena, sr.

Kicker of the Year — Tyler McKissick, Troy, sr.

Punter of the Year — Landen Greene, Cameron, sr.

Kick Returner of the Year — Trayjen Wilcox, Cameron, sr.

Punt Returner of the Year — Kasen Taylor, Lorena, jr.

Coach/Staff of the Year — Mark Fannin, Franklin

First Team

Offense

QB — Blaydn Barcak, Rockdale, jr.

RB — Kasen Taylor, Lorena, jr.; Jayden Jackson, Franklin, so.; Sebastian Torres, McGregor, so.; Ike Eaton, Franklin, sr.; Cooper Valle, Troy, jr.

WR — Robert Owens, Rockdale, sr.; Trayjen Wilcox, Cameron, sr.; Charles Mayer, Cameron, sr.; Jadon Porter, Lorena, jr.; Scout Brazeal, Little River Academy, sr.; Alex Lawton, Little River Academy, sr.; Zane Clark, Little River Academy, jr.

OL — Lane Rickman, Rockdale, sr.; Ja’Kobe Bailey, Cameron, sr.; Danarion Evans, Cameron, sr.; Wyatt Jones, Lorena, jr.; Trent Ellison, Franklin, sr.; Quade Lopez, Franklin, sr.; Lucas Linecum, Franklin, so.

Defense

DL — Keshon Johnson, Cameron, sr.; Seth Taverner, Lorena, so.; Major Kimbrough, Franklin, jr.; Andrew Elmore, Franklin, sr.; Frank Cruz, McGregor, sr.

LB — Cade Pantaleon, Rockdale, sr.; Kadyn Martinez, Troy, jr.; Korey Gibson, Troy, sr.; Tyler Burnett, Little River Academy, jr.; Landen Greene, Cameron, sr.; Armando Reyes, Cameron, sr.; Landen Lorenz, Franklin, sr.; Luke Tomasek, Little River Academy, jr.

DB — Gerren Marrero, Rockdale, jr.; Ja’Quorius Hardman, Cameron, jr.; Braylon Henry, Lorena, jr.; Collin Hill, Lorena, jr.; Devyn Hidrogo, Franklin, jr.; Fragiel Owens, Franklin, sr.

Second Team

Offense

QB — Cort Lowry, Franklin, jr.

RB — Kardarius Bradley, Cameron, jr.; Collin Smitherman, Franklin, so.; Devyn Hidrogo, Franklin, jr.; Riley Spears, Rockdale, jr.

WR — Gerren Marrero, Rockdale, jr.; Connor Jeter, Cameron, sr.; Ja’Qualyn Fields, Cameron, sr.; Camden Brock, Lorena, jr.; Brock Kuhl, Lorena, so.; Dean Rampy, Franklin, sr.; Bo Jimenez, Franklin, sr.

OL — Mason Leifeste, Cameron, jr.; Colby Wilson, Cameron, jr.; Carter Norman, Lorena, jr.; Josh Bush, Franklin, jr.; Carter Chandler, McGregor, sr.; Adam Cadell, Little River Academy, jr.; Orlando Feregrino, Little River Academy, jr.; Jake Jones, Little River Academy, jr.; Joseph Tuck, Troy, so.

Defense

DL — Isaiah Sauls, Rockdale, jr.; Samari Ware, Cameron, sr.; Carlos Salomon, Cameron, sr.; Jackson Blackwell, Lorena, so.; Levi Thomas, Little River Academy, sr.; Daniel Munoz-Garcia, Little River Academy, sr.; Cemion Smith, Franklin, sr.; Cameron Zamora, Franklin, jr.; Andrew Narro, Franklin, jr.; Elijah Sunderman, Troy, sr.

LB —Colton Ferguson, Lorena, sr.; J W Arnold, McGregor, jr.; Jayden Jackson, Franklin, so.

DB — Kason Goolsby, Cameron, jr.; Austin Evans, Lorena, sr.

UT — Reed Ketcham, Troy, so.

DISTRICT 12-3A-II

Co-MVP — Railyn Adams, Newton; Leighton Foster, Newton.

Offensive MVP — Malik Woods, Newton, sr.

Defensive MVP — Kameron Arrington, Hemphill, sr.

Co-Offensive Lineman of the Year — Noah Navah, Newton, sr.; Ethan Lott, Newton, sr.

Co-Defensive Lineman of the Year — Dylan Schaub, New Waverly; Jamarion Hanks, Newton.

Co-Utility Player of the Year — Anthony White, Hemphill, jr.; Sam Spurlock, Warren, jr.

Co-Defensive Newcomer of the Year — Hieko Malone, Newton; Noah Vick, New Waverly.

Co-Offensive Newcomer of the Year — Kaydin Gage, Warren, jr.; Tanner Daniels, Hemphill.

First Team

Offense

QB — Omarian Smith, Hemphill, jr.; Evan Erwin, New Waverly, sr.

RB — Tyler Porter, Newton, sr.; Jaden Hunter, Newton, sr.; Jeremy Smith, Warren, sr.

FB — Scott Jones, Warren, sr.; Andre Nguyen, Anderson-Shiro, sr.

WR — Weston Gipson, Newton, sr.; Jeramiah Blake, Hemphill, sr.; Jeremy Miles, New Waverly, sr.; Joe Bryant, New Waverly, sr.

TE — Aaron Foster, Newton, jr.; Tristan Bragg, Hemphill, so.; Jordan Coronado, A-S, jr.

C — Bo Conn, Hemphill, sr.; Ian Nash, New Waverly, sr.

OL — Weston Vines, Hemphill, jr.; Emmanuel Hernandez, Newton, so.; Hunter Williams, Newton, so.; Bryson Mansfield, Newton, sr.; Jude Shields, New Waverley, so.; Kei’arrien Parks, Hemphill, sr.

Defense

DL — Ian Nash, New Waverly, sr.; Jonathan Lucius, Hemphill, jr.; Jonathan Kenebrew, Newton, jr.; Chase Jones, Kountze, jr.; Aaron Foster, Newton, jr.; Brevin Rushing, Hemphill, sr.; Kevin Cabrera, A-S, jr.

LB — Weston Calloway, Warren, so.; Blade Siau, Newton, sr.; Joe Bryant, New Waverly, sr.; Travis Anderson, A-S, sr.; Timer Strickland, Hemphill, jr.; Brant Werner, A-S, sr.

DB — Tayvion Williams, Hemphill, sr.; Jeremy Miles, New Waverly, sr.; Weston Gipson, Newton, sr.; Omarian Smith, Hemphill, sr.; Will Larrison, New Waverly, sr.; Zach Tanton, Warren, jr.

Special Teams

K/P — Joe Bryant, New Waverly, sr.; Hutton Edny, New Waverly, sr.

RET — Madre Spikes, Newton, jr.; Kagen Stephens, A-S, so.

Second Team

Offense

QB — Connor Daly, A-S, so.

RB — Trevon McDaniel, Hemphill, so.; Jarvis Haynes, A-S, jr.; Will Larrison, New Waverly, sr.

FB — Will Lee, A-S, jr.

WR — Lane Sherwin, New Waverly, sr.; Quavian Smith, Hemphill, sr.; Kevin Smith, A-S, so.; Aaron Bumstead, Kountze, sr.

TE — Caedon Harrod, Warren, sr.; Jonathan Kenebrew, Newton, jr.

C — Cobi Wright, A-S, sr.

OL — Antrevion Gatson, Newton, so.; Braden Adair, A-S, sr.; Stephen Crouch, Warren, sr.; Cadin Clark, Hemphill, sr.; Timmy Watson, New Waverly, sr.

Defense

DL — William Bagley, A-S, jr.; Gabe Williams, Hemphill, so.; Chris Williams, Hemphill, sr.; Ethan Hutson, Newton, jr.; Dalton Pelts, Warren, sr.; Dylan Issac, Newton, sr.; Mason Kolby, A-S, jr.; Braydn Ludd, Newton, jr.; Ethan Chrisjohn, Newton, so.

LB — Brody Watto, New Waverly, so.; Hunter Moye, Warren, sr.; Tyler Porter, Newton, sr.; Dylan Thomas, New Waverly, so.; Jeremiah Blake, Hemphill, sr.; Lance Dunn, New Waverly, sr.

DB — Madre Spikes, Newton, jr.; Cavalnd Hunter, Newton, fr.; Jeremy Smith, Warren, sr.; Dustin Gordon, Hemphill, jr.

Special Teams

K/P — Trevon McDaniel, Hemphill, so.; Creek Copley, Trinity, jr.; Jorge Lozzano, Newton, so.

DISTRICT 13-3A-II

MVP — Daylon Washington, Lexington, sr.

Offensive MVP — Garrett Wolfe, Rogers, sr.

Defensive MVP — Preston McMillan, Lexington, sr.

Offensive Lineman of the Year — Lane Freeman, Buffalo, sr.

Co-Defensive Lineman of the Year — Gavin Bennett, Rogers, sr.; Jacob May, Buffalo, sr.

Offensive Newcomer of the Year — Case Evans, Lexington, fr.

Defensive Newcomer of the Year — Gabe Turner, Lexington, fr.

Special Teams Player of the Year — Baldemar Arzola, Rogers, jr.

Coaching Staff of the Year — Lexington.

First Team

Offense

QB — Cooper Sisneroz, Rogers, jr.

RB — Riley Finney, Clifton, jr.; Parker Tunnell, jr.; Xander Cheek, Buffalo, sr.

FB — Heyden Ducat, Buffalo, sr.

WR — Zak Webb, Florence, sr.; Zhane Shepard, Florence, sr.; Jayden Chapman, Elkhart, so.; Zach Davis, Rogers, sr.; Bryce Watson, Rogers, so.; Garrett Schneider, Lexington, sr.; Mason Biehle, Lexington, so,; Craig Shannon, Buffalo, sr.

TE — Zayne Johnson, Buffalo, sr.

OL — LD Smith, Elkhart, jr.; Caden Page, Clifton, sr.; Pancho Nave, Lexington, sr.; Koleten Claxton, Lexington, sr.; Matthew Ortiz, Lexington, so.; Zach Carter, Lexington, so.; RJ Dolgener, Rogers, sr.; Josh Kohring, Rogers, jr.

Defense

DL — Garrett Gerdes, Lexington, sr.; Travis Balcar, Lexington, sr.; A.J. Lingo, Clifton, sr.; LD Smith, Elkhart, jr.; Enrique Palacios, Florence, jr.; Agustin Gutierrez, Florence, sr.; Christian Martinez, Buffalo, sr.; Lane Freeman, Buffalo, sr.

LB — Jackson Landeros, Rogers, sr.; Brice Lisenbe, Rogers, sr.; Connor Woods, Rogers, jr.; Lane Magnuson, Lexington, sr.; Riley Finney, Clifton, jr.; Bryant Lipsey, Elkhart, jr.; Maddox Hardin, Buffalo, jr.; Angel Flores, Buffalo, sr.

DB — Karsen Gomez, Rogers, jr.; Cooper Schiller, Rogers, jr.; Garrett Keeling, Lexington, sr.; Zander Hartranft, Lexington, jr.; Joseph Kerr, Lexington, so.; Carter Tunnell, Clifton, sr.

Second Team

Offense

QB — Trystyn Tidrow, Elkhart, so.; Ryland Carlie, Florence, sr.

RB — Abraham Hernandez, Rogers, jr.; John Williams, Lexington, so.; Taylor Stafford, Elkhart, sr.

WR — Kole Stephens, Rogers, fr.; Andres Devora, Clifton, jr.; Owen Rhodus, Lexington, so.; Logan Wilcox, Lexington, so.; Kannon Brantley, Buffalo, sr.

TE — Jordan Enriquez, Clifton, sr.

OL — Mason Regier, Florence, sr.; Jackson Dolgener, Rogers, so.; Peyten Urbanovsky, Clifton, sr.; Joe Caceres, Buffalo, so.; Jacob McGill, Buffalo, sr.; Grant Herring, Lexington, so.

Defense

DL — Nestor Solis, Rogers, jr.; Michael Jenkins, Rogers, jr.; Adam Kieschnick, Lexington, jr.; Cutter Smith, Lexington, fr.; Makail Brandenberger, Clifton, sr.; Tyler Stafford, Elkhart, sr.; Alexander Hernandez, Florence, sr.

LB — Peyten Urbanovsky, Clifton, sr.; Jackson Denney, Elkhart, fr.

DB — Jacob McCormick, Rogers, so.; Justin Burkes, Lexington, sr.; Noah Nededog, Lexington, so.; Larrett Thomas, Clifton, sr.; Zak Webb, Florence, sr.; Kannon Brantley, Buffalo, sr.; Cody Sullivan, Buffalo, jr.

Special Teams

K — Kevin Nava, Lexington, so.

Honorable Mention

Offense

Kyler Caldwell, Rogers, sr.; Bryan Ramirez, Clifton, jr.; Slade Hall, Elkhart, so.; Joey Lopez, Florence, jr.; Tyler Stafford, Elkhart, sr.; Trent Guinn, Clifton, sr.; Bryan Thuy, Rogers, sr.; Weston Bayer, Lexington, fr.; Sergio Reyna, Rogers, jr.; Sam Richter, Rogers, jr.; Hayden Couch, Rogers, sr.; Jayden Simmons, Clifton, sr.; Pablo Rodarte, Elkhart, jr.; Bryant Lipsey, Elkhart, so.; Luke Pate, Buffalo, jr.

Defense

Jaycen Meurer, Lexington, sr.; Jaime Reyna, Rogers, Matthew Nunes, Rogers, jr.; Levi Knox, Clifton, jr.; Erick Lira, Elkhart, so.; Ryland Carlile, Florence, sr.; Aiden Mendoza, Florence, so.; Ervin Rodriguez, Clifton, jr.; Andres Devora, Clifton, jr.; Jayden Chapman, Elkhart, so.; Jorge Rivas, Buffalo, sr.

DISTRICT 13-2A-I

MVP — Jaidyn Guyton, Flatonia; Fidel Venegas, Flatonia

Offensive MVP — Coy Stutts, Thorndale

Defensive MVP — Reese Ramirez, Flatonia

Offensive Newcomer of the Year — Keegan Green, Flatonia; Noah Crabtree, Thorndale

Defensive Newcomer of the Year — Jariyon Benford, Hearne

Offensive Lineman of the Year — Kaleb Yount, Thorndale; Tre’vay Brown, Holland

Defensive Lineman of the Year — Kobe Burton, Flatonia; Tyler Bonkowski, Thrall

First Team

Offense

QB — Keyshawn Langham, Hearne

RB — Dayton Cliffe, Flatonia

FB — Gavin Cruz, Holland

WR — Trey Grinnan, Holland; Clason Beasley, Thorndale; Keyshaun Green, Flatonia; Jeremiah Gurode, Hearne; Jayden Clawson, Thorndale

TE — Reese Ramirez, Flatonia; Tyler Bonkowski, Thrall

C — Allen Torres, Flatonia; Alvin Theis, Thorndale

OL — Herni Vincik, Flatonia; Quade Gillum, Flatonia.; Jacob Gray, Holland; Kobe Burton, Flatonia; Phillip Ramirez, Flatonia

UT — Brady Burlison, Thrall

Defense

DL — Rambo Ramirez, Flatonia; J’Kyrin Flentroy Hearne; Jimmie Jones III, Hearne; Raymond Avalos, Thorndale

LB — Dayton Cliffe, Flatonia; Dylon Griswold; Thorndale; Edgar De La Torre, Holland; Luke Merz, Thorndale

DB — Keegan Green, Flatonia; Kemon Langham, Hearne; Hunter Thigpen, Thorndale; Keyshaun Green, Flatonia; Keyshawn Langham, Hearne

UT — Aiden McCrae, Thorndale

Special Teams

K/P — Jose Arzola, Holland

DS — Dayton Cliffe, Flatonia; Stiles Patin, Thorndale

RET — Jeremiah Gurode, Hearne

Second Team

Offense

QB — Desi Cantu, Holland; Jack Watson, Thrall

RB — Christian Michalek, Holland; Tyler Beer, Thrall

FB — Wyatt Lacina, Weimar

WR — Breken Poctor, Thrall; Dereion Mitchell, Hearne; Beck Zimmerman, Flatonia; Titan Targac, Flatonia; Justavian Benford, Hearne

TE — Gavin Daniel, Holland; Kenny Schramek, Schulenburg; Stiles Patin, Thorndale

C — Jerry Chavez, Holland; Quendra Straughter, Hearne; Weston Pavlik, Weimar

OL — Bobby Clark, Thrall; Tyler Turman, Thorndale; Anthony Sandoval, Thrall; Jimmie Jones III, Hearne; J’Kryin Flentroy, Hearne

UT — Quendra Straughter, Hearne; Luke Merz, Thorndale

Defense

DL — Ezequiel Rodriguez, Flatonia; Dawson Meiske, Thrall; Tommy Granger, Schulenburg; Weston Pavlik, Weimar; Gabe Fonseca, Holland; Cade Talley, Thrall

LB — Rodney Walton, Schulenburg; Kenny Schramek, Schulenburg; Ethan Stech; Weimar; Jecory McGrew, Hearne; Dilon Stech; Weimar; Brenton Wilhite, Thorndale

DB — Breken Proctor, Thrall; Brady Burlison, Thrall; Marcus Castillo, Weimar; Jeremiah Gurode, Hearne; Clason Beasley; Thorndale

Special Teams

K/P — Uriel Manzano, Flatonia; Juan Flores-Rizo; Hearne; Brycen Schramek, Schulenburg; Juan Florez-Rizo; Hearne

DS — Adrian Ibarra, Holland; Jimmie Jones III, Hearne

RET — Keyshaun Green, Flatonia; Brady Burlison, Thrall

DISTRICT 12-2A-II

MVP — Shaun Easterling, Lovelady, sr.

Offensive MVP — River Berry, Deweyville, sr.

Defensive MVP — Brandon Fry, Lovelady, sr.

Offensive Newcomer of the Year — Cortavies Whitaker, Lovelady, so.

Defensive Newcomer of the Year — Lane Burke, Deweyville, fr.

Co-Lineman of the Year — Casey Lewis, Evadale, sr.; Eric Castillo, Lovelady, jr.

Coach of the Year — Will Kirchhoff, Lovelady

First Team

Offense

QB — Reed Best, Colmesneil, sr.

RB — Jayden Shamblin, Colmesneil, jr.; Nathan Berry, Deweyville, sr.; Dayvian Skinner, Lovelady, jr.

WR — Kaden Butler, Colmesneil, sr.; Ethan Buford, Evadale, jr.; JJ Crawford, Lovelady, sr.; Noah Watson, Deweyville, sr.; Jody Isbell, Evadale, sr.; Skylar Pipkin, Lovelady, jr.

TE — Conner Drake, Hull-Daisetta, sr.

OL — Mason Henderson, Evadale, sr.; Slayd Ford, Hull-Daisetta, sr.; Connor Salter, Deweyville, sr.; Roman Spears, Deweyville, jr.; Junior Levi, Deweyville, jr.; Brandon Hand, Colmesneil, jr.; Tyler Gilchrist, Lovelady, so.; Cowboy Easterling, Lovelady, jr.

Defense

DL — Mason Henderson, Evadale, sr.; Ben Monk, Lovelady, jr.; Cowboy Easterling, Lovelady, jr.; Alexander Jackson, Sabine Pass, jr.; Dylan Fowler, Colmesneil, sr.; Dayvian Skinner, Lovelady, jr.; Jordan Blackmon, Lovelady, jr.

LB — Isaac Garcia, Hull-Daisetta, sr.; Gary Farr, Evadale, so.; Mason Gibson, Deweyville, jr.; Noah Miller, Colmesneil, sr.; Landen LeBlanc, Lovelady, sr.; Troy Shupak, Lovelady, sr.; Connor Drake, Hull-Daisetta, sr.; Hayden Collins, Deweyville, so.; Blanton Johnston, Colmesneil, so.

DB — Noah Watson, Deweyville, sr.; Kaden Butler, Colmesneil, sr.; Skylar Pipkin, Lovelady, jr.; Cody Davis, Lovelady, sr.; Nathan Berry, Deweyville, sr.; Jody Isbell, Evadale, sr.; JJ Crawford, Lovelady, sr.

UT — Landon Wright, Evadale, so.; Rylan Johnson, Sabine Pass, sr.; Krispen Sowell, Hull-Daisetta, so.; Gunner Evans, Deweyville, so.; Mason Teel, Colmesneil, sr.; Blake Patrick, Lovelady, sr.

Second Team

Offense

QB — Gary Farr, Evadale, so.

RB — Jordan Blackmon, Lovelady, jr.; Elijah Curl, Deweyville, jr.; Logan Smith, Hull-Daisetta, so.

WR — Devin Terrell, Evadale, so.; Trenton Ketchum, Sabine Pass, so.; Michael Walsh, Colmesneil, sr.; Blake Patrick, Lovelady, sr.

TE — Micah Curl, Deweyville, so.

OL — Lucas Blood, Sabine Pass, sr.; Collin Alverson, Hull-Daisetta, sr.; Kolbe Hughes, Deweyville, jr.; David Sweet, Colmesneil, sr.; Ben Monk, Lovelady, jr.; Silas Strength, Lovelady, jr.; Konner Patterson, Evadale, jr.

Defense

DL — Silas Strength, Lovelady, jr.; Colin Alverson, Hull-Daisetta, sr.; Levi Lavergne, Deweyville, jr.; Warren Brewer, Evadale, so.; Slade Landry, Deweyville, jr.; Michael Forker, Deweyville, jr.; Alvaro Gonzalez, Lovelady, jr.

LB — Alexander Garcia, Hull-Daisetta, fr.; William Mitchell, Colmesneil, sr.; Damien Guzman, Hull-Daisetta, sr.; Elijah Curl, Deweyville, jr.; Alan Baskin, Lovelady, so.

DB — Dylan Wells, Evadale, so.; Dustin Wells, Evadale, sr.; Kallel Crooks, Deweyville, so.; Ethan Buford, Evadale, jr.; Tyler Thibodeaux, Hull-Daisetta, sr.; Reed Best, Colmesneil, sr.

DISTRICT 13-2A-II

MVP — Markeydrick Taylor, Chilton, jr.

Co-Offensive MVP — Braylen Wortham, Bremond, so.; Daylon Ford, Chilton, sr.

Defensive MVP — DJ McClelland, Granger, sr.

Offensive Lineman of the Year — Greg Storey, Milano, jr.

Defensive Lineman of the Year — Colton Bosse, Chilton, jr.

Newcomer of the Year — Grayson Smith, Granger, fr.

Coaching Staff of the Year — Chilton

First Team

Offense

QB — Isaiah Redd, Chilton, jr.; Nate Tucker, Granger, sr.

RB — Marvion Huitt, Chilton, sr.; Ethan Gordon, Milano, sr.; Andres Ruelas, Milano, so.

WR — Connor Kozma, Bartlett, so.; Bobby Drake, Bremond, sr.; Koben Zan, Bremond, jr.; Tyler Jones, Chilton, jr.; Isaac Redd, Chilton, jr.; Evan Hutka, Granger, sr.; Isaac Lizardo, Granger, jr.; Cale Creamer, Iola, sr.

TE — Tripp Wikie, Granger, sr.

OL — Alonso Castaneda, Bartlett, sr.; Maclane Minor, Bremond, jr.; Anthony Gomez, Chilton, sr.; Lorenzo Robles, Chilton, jr.; Michael Selucky, Granger, jr.; Grant Goodney, Iola, so.; Edison Bui, Milano, jr.

Defense

DL — Maclane Minor, Bremond, jr.; Koben Zan, Bremond, jr.; Tripp Wikie, Granger, sr.; Grant Goodney, Iola, so.; Greg Storey, Milano, jr.

LB — Gael Carrizales, Bremond, jr.; Miguel Barron, Chilton, sr.; Guillermo Rueda, Chilton, so.; Chase Edwards, Granger, jr.; Evan Hutka, Granger, sr.; Thomas Hall, Granger, sr.; Wesley Alexander, Iola, sr.; Ethan Gordon, Milano, sr.; Edison Bui, Milano, jr.

DB — Tristan Walker, Bartlett, so.; Jeremy Ballentine, Bartlett, jr.; Bobby Drake, Bremond, sr.; Marvion Huitt, Chilton, sr.; Tyler Jones, Chilton, jr.; Isaac Redd, Chilton, jr.; Nate Tucker, Granger, sr.

Special Teams

K/P — Jose Valverde, Granger, so.; Isaiah Redd, Chilton, jr.

Second Team

Offense

QB — Brian Crosby, Iola, sr.; Chris Vasquez, Milano, sr.

RB — Jayven Diaz, Granger, jr.; Chase Edwards, Granger, jr.

WR — Lucas Matta, Granger, jr.; Blake Bennett, Iola, jr.

OL — David Gallegos, Bartlett, so.; Ethan Teverbaugh, Bartlett, sr.; Lee Williams, Bremond, jr.; Zean Al-Tal, Bremond, jr.; Brady Tullous, Bremond, so.; Jayden Estrada, Bremond, jr.; Elijah Beachum, Chilton, jr.; Miguel Barron, Chilton, sr.; Jordan Rhoades, Granger, sr.; Daryl Stefek, Granger, sr.; Gerald Dykes, Milano, so.

Defense

DL — Luke Warfield, Bartlett, fr.; Julius Scott, Bremond, jr.; Lee Williams, Bremond, jr.; Coltin Pruitt, Bremond, so.; Brooks Terry, Granger, sr.; Michael Selucky, Granger, jr.

LB — Joe Garza, Bartlett, sr.; Jayden Estrada, Bremond, so.; X’Zavion Taylor, Chilton, fr.; Nick Wuebker, Chilton, fr.; Anthony Gomez, Chilton, sr.; Thomas Youngblood, Granger, jr.; Turner Fleming, Iola, so.; Chris Vazquez, Milano, sr.

DB — Cullen Walton, Iola, jr.; Isaac Lizardo, Granger, jr.; Trae Herrera, Granger, jr.; Gabe Sanders, Milano, so.; Mykal Hutson, Milano, sr.

Special Teams

K/P — Isaac Redd, Chilton, jr.; Gael Alcala, Milano, sr.; Daniel Rios, Iola, sr.

Honorable Mention

Ryan Barbera, Chilton, sr.; Victor Flores, Chilton, fr.; Gabriel Chavez, Chilton, so.; Stephen Randolph, Chilton, sr.; Terry Brooks, Granger, sr.; Marcus Martinez, Granger, so.; Jett Jolly, Granger, so.; Jordan Rhoades, Granger, so.; Jayven Diaz, Granger, jr.; Jose Valverde, Granger, so.; Kyler Dreher, Iola, jr.; Landon Betancourt, Iola, so.; Braydon Padgett, Iola, sr.; Cadence Shive, Iola, jr.; Brandon Perez, Iola, sr.; Ty Magee, Milano, so.; Austin McGowin, Milano, jr.

DISTRICT 14-2A-II

MVP — Tyrone Gilmon, Burton, jr.

Offensive MVP — Braylon Johnson, Falls City, fr.

Defensive MVP — Delvin Gantt, Burton, sr.

Newcomer of the Year — Moses Stickel, Snook, fr.

First Team

Offense

QB — Ian Teague, Somerville, so.; Cade Martin, Yorktown, sr.

RB — Pierson Spies, Burton, sr.; Delvin Gantt, Burton, sr.; Lance Lara, Snook, sr.; Aidan Nunez, Yorktown, jr.

WR — Tanner Gore, Burton, sr.; Braden Scott, Falls City, jr.; Dameon Bryant, Somerville, sr.; Andres Archuleta, Yorktown, sr.

TE — Blake Boyd, Yorktown, sr.

OL — Zane Ashenbeck, Burton, jr.; Trey Gilmon, Burton, jr.; Keagan Fenner, Burton, jr.; Peyton Jurgajtis, Falls City, sr.; Pete Galvan, Louise, jr.; Kevin Ruiz, Snook, sr.; Brandon Baker, Snook, jr.; Jesus Espinoza, Somerville, sr.; Hunter Hall, Yorktown, jr.

UT — Chad Schubert, Burton, jr.; Tayveo Kimble, Louise, jr.

Defense

DL — Jeremiah Hudgen, Burton, jr.; Layne Gisler, Falls City, jr.; Caden Espinosa, Somerville, sr.; Blake Boyd, Yorktown, sr.; Trey Gilmon, Burton, jr.; Raylan Parker, Burton, sr.; Peyton Ehrlich, Falls City, sr.; Landon Wilkes, Yorktown, jr.; Hunter Hall, Yorktown, jr.

LB — Chad Schubert, Burton, jr.; Dalton Eaken, Falls City, sr.; Andres Archuleta, Yorktown, sr.; Pierson Spies, Burton, sr.; Curt Ratliff, Falls City, sr.; Jayden Rodriguez, Yorktown, jr.

DB — Tanner Gore, Burton, sr.; Vicente Veliz, Burton, sr.; Braylon Johnson, Falls City, fr.; Dominic Tucker, Somerville, sr.; Ayden Joe, Yorktown, jr.

UT — Colby Beck, Burton, jr.

Special Teams

K/P — Roy Arrambide, Louise, sr.; Philip Yeretsky, Yorktown, sr.

Second Team

Offense

QB — Vicente Veliz, Burton, sr.

RB — Jacob Swierc, Falls City, jr.; Elisha Ermis, Falls City, sr.; Garrett Hyvl, Snook, jr.; Caleb Hanks, Somerville, jr.

WR — Caleb Taylor, Louise, so.; Sam Smitherman, Snook, sr.; Gardner Shivers, Somerville, jr.; Aydan Joe, Yorktown, jr.

TE — Carson Lauter, Burton, sr.; Dale Shaffer, Falls City, so.

OL — Daniel Casas, Burton, so.; D’Mitry Schulte, Burton, so.; Peyton Ehrlich, Falls City, sr.; Ayden Gates, Falls City, sr.; Braden Wells, Louise, fr.; Luke Jakubik, Snook, sr.; Gabe Martinez, Snook, sr.; Andrew Vasquez, Somerville, jr.; Canyon Sunovia, Somerville, so.; Philip Yeretsky, Yorktown, sr.; Vayden Buch, Yorktown, sr.; Kale Blank, Yorktown, jr.

Defense

DL — Elisha Ermis, Falls City, sr.; Esquiel Medina, Louise, jr.; Andrew Vasquez, Somerville, jr.; Richard Flores, Yorktown, so.; Lane Purcell, Falls City, jr.; Dale Shaffer, Falls City, so.; Lake Wadsworth, Louise, so.; Gabe Martinez, Snook, sr.; Jashawn Jones, Somerville, jr.

LB — Kyle Anderson, Louise, jr.; Trey Drozd, Louise, jr.; Garrett Hyvl, Snook, jr.; Kutter Rohrbach, Somerville, so.; Ryder Becka, Snook, sr.; Caleb Hanks, Somerville, jr.

DB — Jacob Swierc, Falls City, jr.; Trent Jones, Runge, sr.; Gardner Shivers, Somerville, jr.; Dameon Bryant, Somerville, sr.; Dalton Eckhardt, Yorktown, jr.

Special Teams

K/P — Andres Archuleta, Yorktown, sr.; Delvin Gantt, Burton, sr.; Hunter Crawford, Falls City, sr.

DISTRICT 11-A-II

Offensive MVP — Kyler Fossett, Oglesby, so.

Defensive MVP — Kevondre Corona, Calvert, jr.

Newcomer of the Year — Jack Hendricks, Oglesby, fr.

Coach of the Year — Oglesby staff

First Team

Offense

QB — Hunter Walter, Oglesby, jr.

RB — Antonio Porter, Calvert, sr.; Giovanni Diaz, Calvert, sr.

FB — Johnny Gomez, Oglesby, jr.

Spreadback — Ja’Carius Schells, Calvert, jr.

WR — Kevondre Corona, Calvert, jr.; R.J. Vega, Buckholts, sr.

TE — Brodie Fisher, Oglesby, sr.; Da’Vion Allen, Calvert, sr.

C — Hunter Ewing, Oglesby, so.

Spread Center — Ty’Derrius Thomas, Calvert, fr.

UT Back — Chevo Luciano, Buckholts, sr.

Defense

DL — Antonio Porter, Calvert, sr.; Jackson Tippit, Oglesby, so.; Joel Gonzalez, Oglesby, jr.; Ty’Derrius Thomas, Calvert, fr.

LB — Brodie Fisher, Oglesby, sr.; Ja’Carius Schells, Calvert, jr.

DB — Johnny Gomez, Oglesby, jr.; Alex Castillo, Oglesby, fr.; Kyler Fossett, Oglesby, so.; Chevo Luciano, Buckholts, sr.

UT — Cohan Thompson, Calvert, sr.

Special Teams

K/P — Brodie Fisher, Oglesby, sr.; Chevo Luciano, Buckholts, sr.

Special Teams Player — Cohan Thompson, Calvert, sr.

Second Team

Offense

QB — Alex Castillo, Oglesby, so.

RB — Ivan Baez, Buckholts, sr.

FB — Jakson Tippit, Oglesby, so.

WR — Luke Lorenz, Buckholts, sr.; Anthony Solomon, Buckholts, so.

TE — Cash Lee, Oglesby, jr.; Joel Gonzalez, Oglesby, jr.

Defense

DL — RJ Vega, Buckholts, sr.; Cash Lee, Oglesby, jr.; Fabian Baez, Buckholts, sr.; Aiden Deskins, Oglesby, jr.

LB — Ivan Baez, Buckholts, sr.

DB — Giovanni Diaz, Calvert, sr.; Hunter Walter, Oglesby, jr.; Anthony Salomon, Buckholts, so.

Special Teams

K — Da’Vion Allen, Calvert, sr.

Special Teams Player — Dylan McClure, Oglesby, jr.

TAPPS Division 4 District 3

First Team

Offense

QB — Stone Alexander Walker, Northland Christian High School, sr.

RB — Anthony Elijah Wilder, Rosehill Christian School, sr.; Tyler Prince, Brazos Christian, sr.; Micah Alistan Hall, Northland Christian High School, jr.; Kenneth Brent Nelson, Rosehill Christian School, so.

WR — Jumilson Junior Ferreira, Northland Christian High School, sr.; Chance Locker, Brazos Christian, jr.; James Clifton Mayton, Alpha Omega Academy, jr.; Carlos Noe Davila, Rosehill Christian School, sr.

TE — Samuel David Swain, Rosehill Christian School, sr.

OL — Gregory Young, Brazos Christian, sr.; Evan Dee Fitz, Northland Christian High School, jr.; Micah Daniel Davila, Rosehill Christian School, so.; John Riley Meekins, Northland Christian High School, so.; Ethan Tyler Kyle Rutledge, Alpha Omega Academy, jr.

ATH — Ryan Burtin, Brazos Christian, sr.

Defense

DL — Earl David Papa Danso, Northland Christian High School, sr.; Travis Glenwood Gilliland, Northland Christian High School, jr.; Carson Browne, Brazos Christian, jr.; Blake Anthony Straten, Rosehill Christian School, jr.; Blake Calvin Christian, Alpha Omega Academy, jr.

LB — Cade Carpenter, Northland Christian High School, sr.; Samuel David Swain, Rosehill Christian School, sr.; Gregory Young, Brazos Christian, sr.; Isaac Lynn Brandt, Rosehill Christian School, sr.; Isaiah T Flournoy, Northland Christian High School, sr.

DB — Rome Anthony Stanford, Northland Christian High School, fr.; Ryan Burtin, Brazos Christian, sr.; Carlos Noe Davila, Rosehill Christian School, sr.; Lukas Christopher Collier, Alpha Omega Academy, so.; Devin A Scott, Northland Christian High School, so.

Special Teams

K/P — Ramsey Wade Sharayha, Rosehill Christian School, jr.

Second Team

Offense

QB — Jackson Caffey, Brazos Christian, so.

RB — Seth Burkhalter, Alpha Omega Academy, sr.; Lukas Christopher Collier, Alpha Omega Academy, so.; Leonardo Deangelo Berain, Rosehill Christian School, fr.; Joseph R Hext, Rosehill Christian School, jr.

WR — Truett Goodyk, Brazos Christian, so.; Tiras McNeal, Lutheran High School, jr.; Hudson Charles Allen, Alpha Omega Academy, jr.; Jacob Dylan Eaton, Northland Christian High School, jr.

TE — William Harris Winn, Alpha Omega Academy, so.

OL — Benjamin Tillery, Brazos Christian, so.; Zakary Alan Garcia, Rosehill Christian School, jr.; Raymond Zachary Ramirez, Rosehill Christian School, so.; Carson Browne, Brazos Christian, jr.; Matthew Alexander Egdorf, Northland Christian High School, sr.

ATH — Patrick Ray Walker, Rosehill Christian School, jr.

Defense

DL — Brody Garner, Brazos Christian, so.; James Clifton Mayton, Alpha Omega Academy, jr.; Wellington Parenti, Northland Christian High School, sr.; Landon Chase Hargrove, Rosehill Christian School, jr.; Benjamin Tillery, Brazos Christian, so.

LB — Seth Burkhalter, Alpha Omega Academy, sr.; Tyler Prince, Brazos Christian School, sr.; Jose Ricardo Berain, Rosehill Christian School, so.; Liam Wade McGavock, Northland Christian High School, jr.; William Harris Winn, Alpha Omega Academy, so.

DB — Chance Locker, Brazos Christian, jr.; Jumilson Junior Ferreira, Northland Christian High School, sr.; Truett Goodyk, Brazos Christian, jr.; Noah Wayne Weeks, Alpha Omega Academy, jr.; Jacob Dylan Eaton, Northland Christian High School, jr.

Special Teams

K/P — William Harris Winn, Alpha Omega Academy, so.; Luke Oelze, Brazos Christian, sr.

Honorable Mention

Offense

Stephen Michael Dyal, Rosehill Christian School, jr.; Brock James Berlin, Northland Christian High School, jr.; Grant Boehm, Brazos Christian, fr.; Jesse Frank Peach, Alpha Omega Academy, fr.; Nicholas Silmon, Northland Christian High School, sr.; Bailey Jeff Hall, Alpha Omega Academy, sr.; John Wesley McF Dickinson, Rosehill Christian School, sr.; Josh Sabrsula, Northland Christian High School, sr.; Elijah A Gonzalez, Northland Christian High School, sr.; Noah Wayne Weeks, Alpha Omega Academy, jr.; Jumilson Junior Ferreira, Northland Christian High School, sr.

Defense

Joe L Bazan, Rosehill Christian School, fr.; Ethan Tyler Kyle Rutledge, Alpha Omega Academy, jr.; Hayden Lutz, Brazos Christian, sr.; Tristin Lance Webb, Alpha Omega Academy, fr.; Cody Lee Stone, Alpha Omega Academy, jr.; Jake Shaddox, Brazos Christian, so.; Devin Kort Isom, Alpha Omega Academy, sr.; Michael Angelo Natale, Rosehill Christian School, jr.; Bailey Jeff Hall, Alpha Omega Academy, sr.; Hudson Charles Allen, Alpha Omega Academy, jr.; Isaac Lynn Thompson, Alpha Omega Academy, fr.; James Clifton Mayton, Alpha Omega Academy, jr.

TAPPS 6-man Division 2 District 5

First Team

Offense

QB — Ethan Lucas, Allen Academy, jr.

RB — Donald Ray Guillory, First Baptist Christian Academy, sr.; Aidan Field, Allen Academy, sr.

Spread Back — Jackson Ford Rudy, Covenant Christian School, jr.

WR — Dylan Harper, Covenant Christian School, sr.; Rusty Dylan Ly-McMurray, Allen Academy, so.

TE — Konner Allan Crawford, First Baptist Christian Academy, so.

C — Travis Dale Gray, First Baptist Christian Academy, sr.

OL — David Aiden Martinez, First Baptist Christian Academy, sr.

UT Back — Ethan Bailey, Faith West Academy, sr.

Defense

DL — Timothy Michael An Hyde, Covenant Christian School, sr.; Eli William Dawson, Allen Academy, jr.; Jonas Loredo, First Baptist Christian Academy, sr.

LB — Noah A Gasque, First Baptist Christian Academy, sr.; Dallas Post, First Baptist Christian Academy, sr.; Matthew Roy Cundiff, First Baptist Christian Academy, jr.

DB — Dylan Harper, Covenant Christian School, sr.; Kyle DuPont, Allen Academy, sr.; Kane Austin King, First Baptist Christian Academy, sr.; Isaac Aaron Rizzato, Legacy Christian Academy, sr.

Special Teams

K/P — Rusty Dylan Ly-McMurray, Allen Academy, so.; Samuel William, First Baptist Christian Academy, fr.

Second Team

Offense

QB —Noah A Gasque, First Baptist Christian Academy, sr.

RB — Hunter Dean Morgan, Westbury Christian School, so.; Matthew Roy Cundiff, First Baptist Christian Academy, jr.

Spread Back — Isaac Aaron Rizzato, Legacy Christian Academy, sr.

WR — Nathan Robert Eickenhorst, Covenant Christian School, jr.; Raymond Fredrick Jackson, Legacy Christian Academy, sr.

TE — Brock Alan Field, Allen Academy, fr.

C — Jackson Petty, Allen Academy, sr.

OL — Jordan Tyler Whitaker, Westbury Christian School, fr.

UT Back — Christopher Charles Wade, Covenant Christian School, jr.

Defense

DL — David Aiden Martinez, First Baptist Christian Academy, sr.; Gabriel Malik McDonald, Covenant Christian School, sr.; Isaac Garcia, First Baptist Christian Academy, jr.

LB — Angel Machado, Faith West Academy, sr.; Jonah M Brink, Covenant Christian School, sr.; Brock Alan Field, Allen Academy, fr.

DB — Colby Laurence Van Bruaene, Covenant Christian School, jr.; Aidan Field, Allen Academy, sr.; Canon D Thompson, First Baptist Christian Academy, jr.; Garrett James Davis, Legacy Christian Academy, jr.

Special Teams

K/P — Samuel William, First Baptist Christian Academy, fr.; Christian Jacob Linscomb, Legacy Christian Academy, so.

Honorable Mention

Offense

Isaac Garcia, First Baptist Christian Academy, jr.; Kyle DuPont, Allen Academy, sr.; Guillermo Garcia, Faith West Academy, so.; Johnathon James Haney, Westbury Christian School, so.; Christian Jacob Linscomb, Legacy Christian Academy, so.; Angel Machado, Faith West Academy, sr.; Jackson Angle Reece, Allen Academy, so.; Richard Frederick Chandler, Westbury Christian School, jr.; Jonas Loredo, First Baptist Christian Academy, sr.; Vince Ezra Bilnoski, Westbury Christian School, jr.; Colby Laurence Van Bruaene, Covenant Christian School, jr.

Defense

Ethan Bailey, Faith West Academy, sr.; Konner Allan Crawford, First Baptist Christian Academy, so.; Caleb Jackson, Legacy Christian Academy, so.; Nicholas Tyler Rogers, Legacy Christian Academy, so.; Vince Ezra Bilnoski, Westbury Christian School, jr.; Greene Kade Kerr, Faith West Academy, fr.; Dylan Robert Guillory, First Baptist Christian Academy, Rusty Dylan Ly-McMurray, Allen Academy, so.; Guillermo Garcia, Faith West Academy, so.; Jackson Short, Legacy Christian Academy, fr.; Cristian Jayden Hodges, Westbury Christian School, so.

TAPPS 6-man Division 3 District 5

First Team

Offense

QB — Marc Mishler, St. Joseph, jr.

RB — Jacob Alexander Abboud, Divine Savior Academy, so.; Elijah Burris, Brazosport Christian School, jr.

Spread Back — Braydon Allen Anderson, Baytown Christian Academy, jr.

WR — Aidan Michael Miller, Baytown Christian Academy, sr.; Payton Calhoun, Brazosport Christian School, sr.

TE — Walker West, St. Joseph, so.

C — Caden Edward Norris, Baytown Christian Academy, sr.

OL — Cameron Phillips, St. Joseph, sr

UT Back — Landon Blagg, Living Stones Christian School, sr.

Defense

DL — Justin Ashton Abboud, Divine Savior Academy, fr.; Heston Magallanes, Brazosport Christian School, fr.; Caden Edward Norris, Baytown Christian, sr.

LB — Kadyn Q Ofori, Baytown Christian Academy, jr.; Braydon Allen Anderson, Baytown Christian Academy, jr.; Jacob Alexander Abboud, Divine Savior Academy, so.

DB — Bryant Hutka, St. Joseph, jr.; Asiah D Williams, Baytown Christian Academy, so.; Ethan Nelson, Brazosport Christian School, jr.; Isaiah M Cartwright, Baytown Christian Academy, sr.

Special Teams

K/P — Marc Mishler, St. Joseph, jr.; Nicholas Alexander, O’Connell College Preparatory HS, sr.

Second Team

Offense

QB — Luke Coburn, Brazosport Christian School, so.

RB — Jackson Carey, St. Joseph, jr.; Judah Newby, Brazosport Christian School, sr.

Spread Back — Colton Bundick, St. Joseph, fr.

WR — Peter Najvar, St. Joseph, so.; Gavin Bickham, Living Stones Christian School, fr.

TE — Elijah Ray Martin Rivas, Living Stones Christian School, so.

C — Wyatt Jansky, Brazosport Christian School, fr.

OL — Dax Bishop, Second Baptist School University Model, jr.

UT Back — Braylyn Johnigan, O’Connell College Preparatory HS, jr.

Defense

DL — Elijah Ray Martin Rivas, Living Stones Christian School, so.; Andrew D Larson, Brazosport Christian School, sr.; Elijah Isaac Ingram-Lewis, Baytown Christian Academy, sr.

LB — Landon Blagg, Living Stones Christian School, sr.; Seth Henderson, Brazosport Christian School, sr.; Maverick Dollins, Second Baptist School University Model, jr.

DB — Morgan Joseph Peltier, Divine Savior Academy, fr.; Colton Bundick, St. Joseph, fr.; Joshua Bates, O’Connell College Preparatory HS, fr.; Morgan Love, Brazosport Christian School, fr.

Special Teams

K/P — Jake Butler, Brazosport Christian School, sr.; Isaiah Kam, Grace Christian Academy, jr.

Honorable Mention

Offense

Elijah Isaac Ingram-Lewis, Baytown Christian Academy, sr.; Kadyn Q Ofori, Baytown Christian Academy, jr.; Kole Calhoun, Brazosport Christian School, fr.; Hayden Lane Blagg, Living Stones Christian, fr.; Sloane Asher Reves, Baytown Christian Academy, sr.; Justin Ashton Abboud, Divine Savior Academy, fr.; Jackson Erwin, Living Stones Christian School, sr.; Joshua Bates, O’Connell College Preparatory HS, fr.; Austin A Booth, Grace Christian Academy, sr.; Caleb J Hernandez, Grace Christian Academy, so.; Kaden P Savage, Baytown Christian Academy, fr.

Defense

Joseph Nalle, O’Connell College Preparatory HS, so.; John David Kent, Living Stones Christian School, fr.; Walker West, St. Joseph, so.; Gavin Bickham, Living Stones Christian School, fr.; Braylyn Johnigan, O’Connell College Preparatory HS, jr.; Daniel Kline, O’Connell College Preparatory, so.; Austin A Booth, Grace Christian Academy, sr.; Lucas Ramirez, St. Joseph, so.; Jackson Erwin, Living Stones Christian School, sr.; Hayden Lane Blagg, Living Stones Christian School, fr.