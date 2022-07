Consol’s Coleman earns all-state honors along with several BV standouts:

A&M Consolidated’s Aiyana Coleman was a second-team pick on the Blue Bell/Texas Sports Writers Association’s Class 5A all-state softball team.

Coleman, who played first base, caught and pitched and has signed with Texas A&M, batted .486 with 12 home runs and 47 runs batted in.

Franklin, which made the state tournament, had sophomore pitcher Reese Cottrell (34-5, 1.71 ERA, 253 strikeouts) and junior outfielder Hailey Fannin (.415, 42 RBIs) make the first team. Senior shortstop Kaylin Ortner (.525, 43 RBIs, 50 SBs) and freshman third baseman Emma Rekieta (.542, 54 RBIs) made the second team and freshman first baseman Karaline Smitherman (.468, 31 RBIs) made the third team.

Navasota senior utility player Trinity Loukanis (.538, 39 RBIs, 65 SBs & 14-5, 1.99 ERA) was a second-team pick in 4A. Bremond senior pitcher Kylee Pierce (24-6, 1.46 ERA, 275 strikeouts) and sophomore first baseman Jaycee Yezak (.562, 15 HRs, 58 RBIs) were second-team picks in 2A.

Earning honorable mention were Brenham sophomore pitcher Della Jasinski (22-10, 1.59 ERA, 299 strikeouts); Lexington shortstop Kinsey Hobbs (.554) and outfielder Makayla Martinez (.432); and Franklin freshman catcher Traci Lowry (.465, 51 RBIs) and freshman second baseman Kyleigh Cambiano (.365, 26 RBIs).

BLUE BELL/TSWA ALL-STATE SOFTBALL TEAM

Here are the Blue Bell/Texas Sports Writers Association All-State Softball Teams.

CLASS 6A

Coach of the year: Caitlin Bollier, Northside O’Connor

Player of the year: Sammie Portillo, Northside O’Connor, sr.

FIRST TEAM

Pitchers: Portillo, Northside O’Connor; Emily Ayala, Judson, sr.; Emma Strood, Clear Springs, sr. Catcher: Destiny Rodriguez, Judson, sr. First base: Ella Gonzales, Northside O’Connor, sr. Second base: Jada Munoz, Northside O’Connor, sr. Shortstop: Leighann Goode, Northside O’Connor, sr. Third base: Larisa Perez, Copperas Cove, soph. Outfielders: Hailey Golden, Pearland, jr.; Kasidi Pickering, Atascocita, jr.; Paris Johnson, Mansfield Lake Ridge, jr. Utility: Sydney Saenz, El Paso Americas, sr. DP/DH/Flex: Izzy Farmer, Alvin, sr.

SECOND TEAM

Pitchers: Madison Azua, Round Rock, jr.; Neveah Brown, Harker Heights, soph.; Raenna Nieman, Deer Park, sr. Catcher: Gabby Sosa, San Antonio MacArthur, jr. First base: Elizabeth Schaeffer, Rockwall, sr. Second base: Kayla Zaid, Deer Park, sr. Shortstop: Sam Hood, Allen, sr. Third base: Victoria Valdez, Alvin, sr. Outfielders: Alejandra Medina, El Paso Soccoro, sr.; Tia Warsop, Mansfield Lake Ridge, jr.; Alannah Leach, The Woodlands, jr. Utility: Samara Aguilera, El Paso Eastwood, sr. DP/DH/Flex: Presley Brott, Rockwall, fr.

THIRD TEAM

Pitchers: Arlette Hernandez, La Joya, fr.; Peyton Tanner, Brazoswood, soph.; Madison Collins, San Antonio MacArthur, sr. Catcher: Sophia Lundstrom, Fort Bend Austin, fr. First base: Tristan Thompson, Midway, jr. Second base: Jadyn Grandison, Lewisville, sr. Shortstop: Kassidy Chance, Mansfield Lake Ridge Third base: Tori Edwards, Flower Mound Marcus, jr. Outfielders: Roxy Thompson, Rockwall, jr.; Katelyn Luna, El Paso Soccoro, jr.; Kate Callaway, Humble Kingwood, sr. Utility: Maggie Miller, Mansfield Lake Ridge, sr. DP/DH/Flex: Brooke Barron, Rockwall, fr.

HONORABLE MENTION

Pitcher: Molly Yoo, Cy Ranch; Camryn Harrison, Katy; Katia Reyes, Weslaco; Makenzi Jenkins, Bridgeland; Mia Perez, El Paso Americas; Ainsley Pemberton, Rockwall; Madison Applebe, Deer Park; Cassidy Fixico, South Grand Prairi; Allison Stidham, Boswell

Catcher: Kadin Vire, Waxahachie; Kaiya Fabela, Keller; Jenna Rosson, Euless Trinity; Kailey Wyckoff, Katy

First base: Kylie Sanchez, San Benito; Kaelyn Zusi, The Woodlands; Santrea Armstead, Boswell; Roni Harrison.

Second base: Kennedy Drafton, Pearland; Mimi Thornton, Judson; Rylie Swindall, Rockwall; Jade Uresti, Ridge Point

Shortstop: Elizabeth Joyner, Round Rock Westwood; Aubrey Brown, Wylie; Maddie Flanery, Tyler Legacy; Reagan Jones, Alvin; Paislie Allen, Lewisville

Third base: Grace Janik, Ridge Point; Emmy Apodaca, Rockwall-Heath

Outfield: Sydney Murphy, Wylie; Ava Wallace, Rockwall; Kelsey Mathis, Midway; Emma Lverla, Deer Park; Sophia Simmons, South Grand Prairie; Chloe Foster, Alvin; MacKenzie Drake, Belton; Clarissa Gutierrez, Harker Heights; Gabby Leach, The Woodlands; Alana Gray, Cy Fair; Ashtyn Reichhardt, Katy; Alyssa Carter, Fort Bend Austin; C.J. Castilla, San Marcos

Utility: Krisilyn Corral, El Paso Soccoro; Ava Serna, San Marcos; Matti Matthew, Alvin; Gabrielle Briones, North Mesquite; Kaylee Jordan, Belton

CLASS 5A

Coach of the year: Michelle Rochinski, Lake Creek

Player of the year: Ava Brown, Lake Creek, jr.

FIRST TEAM

Pitchers: Brown, Lake Creek; Crimson Bryant, Sulphur Springs, jr.; Savannah Geurin, Leander, sr. Catcher: Dakota Farmer, Leander Glenn, jr. First base: Glennis Woolridge, Mansfield Timberview, sr. Second base: Makenna Sandoval, Lubbock Monterey, sr. Shortstop: Maddie McKee, Lake Creek, jr. Third base: Tatiana Trotter, Lubbock Monterey, sr. Outfielders: Keyannah Chavez, Leander Glenn, sr.; Mallory Pyle, Hallsville, sr.; Carmen Uribe, Lake Creek, soph. Utility: Madison Hartley, Georgetown, soph. DP/DH/Flex: Tierrani Johnson, Marshall, sr.

SECOND TEAM

Pitchers: Reagan Rios, Longview, jr.; Grace Berlage, Prosper Rock Hill, sr.; Cambree Creager, Georgetown, soph. Catcher: Kennedy Miller, Georgetown, jr. First base: Danae Lopez, Amarillo, soph. Second base: Lacie Mendez, Burleson Centennial, jr. Shortstop: Taylor Anderson, Dripping Springs, jr. Third base: Madelyn Lopez, Lake Creek, sr. Outfielders: Meagan Lee, Leander, sr.; Marissa Powell, Aledo, sr.; Mickayla Tosch, Foster, jr. Utility: Aiyana Coleman, A&M Consolidated, sr. DP/DH/Flex: Madison Jones, Longview, jr.

THIRD TEAM

Pitchers: Kaylee Schmitz, Royse City, sr.; Anays Perez, Lubbock Monterrey, soph.; Brenlee Gonzales, Aledo, soph. Catcher: Mia Bailey, El Paso Hanks, jr. First base: Kimber Craig, Lubbock Cooper, jr. Second base: Akyshia Cottrell, Lufkin, sr. Shortstop: Alexis Lusk, Lubbock Monterey, jr. Third base: Ella Berlage, Prosper Rock Hill, fr. Outfielders: Ella Cross, Mount Pleasant, soph.; Emily Alvarez, Prosper Rock Hill, sr.; Haile DeLaRosa, Burleson Centennial, jr. Utility: Desirae Spearman, El Paso Hanks, jr.

HONORABLE MENTION

Pitcher: Chloe Riassetto, Friendswood; Della Jasinski, Brenham; Bailey Lindemuth, Burleson Centennial; Maddie Muller, Frisco Memorial; Tamya Waiters, The Colony

Catcher: Ryleigh Mills, Lufkin; Marley Neises, Leander; Kalee Rochinski, Lake Creek; Gabrielle Luna, Prosper Rock Hill

First base: Katerina Luna, Prosper Rock Hill; Abbey Papadimitriou, Kingwood Park; Texas Ray, Aledo

Second base: Sara Houston, Hallsville; Natalie Gowan, Frisco Memorial; Ripley Welker, Foster

Shortstop: Jenna Joyce, Royse City; Destan Burks, Red Oak; Hailey Toney, Magnolia West; Isabella Torres, Georgetown

Third base: Kaitlyn Moeller, The Colony; Taysia Constantino, Kingwood Park

Outfield: Danae Vasquez Dickson, Colleyville Heritage; Veronica Cully, Prosper Rock Hill; Leti Paiz, Austin Anderson; Jensen Vienne, Huntsville; Lainie Schaeffer, Friendswood; Kylee Lansbury, Amarillo; Alexa Almejo, Denton Ryan

Utility: Jolie Malan, Prosper Rock Hill; Makayla Menchue, Hallsville; Miranda Fimbres, Mansfield Timberview; Judith Osuna, El Paso Hanks

CLASS 4A

Coach of the year: Karen E. Slack, Liberty

Player of the year: Kamdyn Chandler, Liberty, soph.

FIRST TEAM

Pitchers: Chandler, Liberty; Abby Dowell, Iowa Park, jr.; Anistyn Foster, Bullard, soph. Catcher: Paige Gallegos, Iowa Park, jr. First base: Melaney Granados, Dumas, jr. Second base: Callie Bailey, Bullard, jr. Shortstop: Kylei Griffin, Chapel Hill, sr. Third base: Kylie Bishop, Liberty, sr. Outfielders: Kaylee Paul, Bullard, sr.; Berlyn Grossman, Bullard, sr.; Maya Bland, Argyle, jr. Utility: Brooke Otto, Smithville, sr. DP/DH/Flex: Darby Woodrum, Lindale, sr.

SECOND TEAM

Pitchers: Corie Byrd, Sweeny, sr.; Katy Sanders, Hamshire-Fannett, jr.; Hadi Fults, Bullard, jr. Catcher: Brookelynn Meador, Corpus Christi Calallen, fr. First base: Reagan Williamson, Liberty, sr. Second base: Brinly Watkins, Big Spring, sr. Shortstop: Kendall Daniel, Liberty, sr. Third base: Addison Hooker, Bullard, sr. Outfielders: Bailee Slack, Liberty, soph.; Faith Long, Rusk, sr.; Sania Reyes, Dumas, fr. Utility: Trinity Loukanis, Navasota, sr.

THIRD TEAM

Pitchers: Carson Fall, Bridge City, soph.; Ava Edwards, Argyle, jr.; Ava Hernandez, Alice, jr. Catcher: Hollie Thomas, Liberty, soph. First base: Emma Melvin, Sunnyvale, sr. Second base: Reese Evans, Liberty, jr. Shortstop: Kagen Marshall, Waco Robinson, fr. Third base: Mia Garcia, Sinton, sr. Outfielders: Kylie Pate, Bullard, jr.; Alex Wiley, Liberty, jr.; Ty’Esha Mosely, Henderson, sr. Utility: Annie Kay, Sinton, sr.

HONORABLE MENTION

Pitcher: Shelby Schultz, Belton; Berlynn McLaren, Sweeny; Jamie Burch, Sinton; Makala Smith, Needville; Breanna Ford, Corpus Christi Calallen; Sarah Phillips, Gilmer; Kloee Carroll, Henderson; Abigail DeLaRosa, La Grange; Jamie Varga, Farmersville

Catcher: Karli Glaze, Sweeny; Olivia Moore, Hamshire-Fannett; Caylee Mayfield, Spring Hill; Camrynn Guthrie, Burnet; Nikolette Schmidt, Smithville; Teagan Graul, Bullard

First base: Alycia Cantu, Lampasas; Alyssa Boozy, Sweeny; Carleigh Samford, Mexia; Gabriella Chapa, Alice

Second base: Brooke Castillo, Alice; Emma Robledo, Fredericksburg; Brianna Strother, Sweeny; Addison Davis, Henderson; Addison Walker, Gilmer

Shortstop: Ma’Rya Quarles, Sweeny’ Jordan Forns, Hillsboro; Laney Linseisen, Spring Hill; Raegan Tennill, Corpus Christi Calallen; Mia Nunez, Navasota; Casey Schultz, Lake Belton; Brooke Sivek, Boerne

Third base: Chloe Ellis, Henderson; Gabby Leal, Smithville; Megan Geyer, Corpus Christi Calallen; Khloe Saxon, Spring Hill; Jackie Molina, Alice

Outfield: Alayna York, Iowa Park; Madison Lux, Lake Belton; Peyton Schmid, La Vernia; Kiera Inman, Argyle; Elyssia Lemelle, Pittsburg; Fayth Hoover, Needville; Ciera Turner, Sweeny; Kinsey Murray, Celina; Serenity Cade-Williams, Waco Connally; Chayse Freeman, Decatur; Kinsey Gardner, Gatesville

Utility: Jovi Spurlock, Spring Hill; Jaci Taylor, Henderson; Annie Klein Allgood, Brownwood

CLASS 3A

Coach of the year: Callie Kresta, Hallettsville

Player of the year: Kaylie Olivarez, Hallettsville, soph.

FIRST TEAM

Pitchers: Olivarez, Hallettsville; Reese Cottrell, Franklin, soph.; Anyssia Mendoza, Mathis, sr. Catcher: Piper Morton, West Rusk, jr. First base: Hailey Van Beekum, Idalou, jr. Second base: Christian Everett, Coahoma, jr. Shortstop: Morgan Holliday, Grandview, sr. Third base: Carson Jansky, Hallettsville, fr. Outfielders: Courtney Woytek, Hallettsville, sr.; Hailey Fannin, Franklin, jr.; Faith Goodjion, Grandview, sr. Utility: Ava Eldridge, Blooming Grove, soph. DP/DH/Flex: Avery Rodriguez, Coahoma, fr.

SECOND TEAM

Pitchers: Lilly Waddell, West Rusk, jr.; Lindsay Davis, Troup, sr.; Kayla Palomino, Diboll, sr. Catcher: Skyler Martin, Diboll, sr. First base: Emily Migl, Hallettsville, sr. Second base: Reagan Eldredge, Whitewright, soph. Shortstop: Kaylin Ortner, Franklin, sr. Third base: Emma Rekieta, Franklin, fr. Outfielders: Natalie Norwood, Mount Vernon, jr.; Lillian Scalia, White Oak, sr.; Kenleigh Aguirre, Mineola, sr. Utility: Grace Pippin, Hughes Springs, sr. DP/DH/Flex: Maddy Bolin, Grand Saline, sr.

THIRD TEAM

Pitchers: Hannah Wells, Coahoma, fr.; Caydin Blackmon, Grandview, jr.; Addison Lindemann, Holliday, jr. Catcher: Karleigh Burt, Coahoma, jr. First base: Karaline Smitherman, Franklin, fr. Second base: Lynsee Hague, Rains, soph. Shortstop: Summer Rogers, Mount Vernon, jr. Third base: Madi Englund, Slaton, sr. Outfielders: Emma McKinney, Hughes Springs, jr.; Samantha Gatica, Slaton, sr.; Sydney Linn, Holliday, jr. Utility: Emma Bell, Eustace, sr.

HONORABLE MENTION

Pitcher: Larkin Daniels, White Oak; Maggie Pate, Hughes Springs; Alexa Taylor, Mount Vernon; Makayla Calvio, Coahoma; Rhyan Pogue, Gunter; Alexis Warncke, East Bernard; Belle Arguello, Idalou; Jadeyn Merrill, Lamesa; Izzy Garcia, Troy; Ja’Shanti Guerra, Edna; Calle Collier, Columbus; Teagan Lopez, Early

Catcher: Angelina Hernandez, Mathis; Hayden Fox, Gunter; Lainee Ballin, Edna; Lilly Garcia, Troy; Traci Lowry, Franklin; Ecilia Vasquez, New Waverly

First base: Carsyn Sparks, Mount Vernon; Madison Kloepper, Llano; Miah Corona, Troy; Brynn Rodgers, Coahoma

Second base: Kyleigh Cambiano, Franklin; Kylie Tullous, Jacksboro; Emily Urguidl, Edgewood; Kierstyn Moore, Grandview

Shortstop: Ky Li Alonzo, Rogers; Kinsey Hobbs, Lexington; Karmen Searcy, Hughes Springs; Madison Runyan, West; Kamden Hutton, Peaster; Madison Rogers, Coahoma; Maddi Kirksey, Clyde; Laney Doelitsch, Edna; Peyton Holland, Chisum; Zoey Sieuentes, Lamesa; Frankie Vrazel, Danbury

Third base: Presley Richardson, Hughes Springs; Teresa Mendez, Idalou; Madison Kacer, Tidehaven; Emily Smith, Kountze; Olivia Bauerschlag, Grandview

Outfield: Macie Blakeney, Yoakum; Corrisa McPhail, Elysian Fields; Evelyn Perkins, Holliday; Kamryn Bolin, Mount Vernon; Shae Lang, Coahoma; Cameron Pope, Mount Vernon; Neveah Kerby, Coahoma; Natalie Christy, West Rusk; Dayanara Martinez, Troy; Kylie Allred, Troy; Makayla Martinez, Lexington; Gracie Cates, Edgewood; Saynara Martinez, Trinity

Utility: Gwyn Burnett, Llano; Carlie Buckner, West Rusk; Delaney Gray, Rice; Ryleigh Ashford, Boyd; Julia Fojt, Yoakum

CLASS 2A

Coach of the year: Kirk Allen, Crawford

Player of the year: Kenzie Jones, Crawford

FIRST TEAM

Pitchers: Jones, Crawford, jr.; Macie LaRue, Lovelady, sr.; Kaylee Blackledge, Center Point, jr. Catcher: Addison Leschber, Thrall, sr. First base: Haven Prager, Lovelady, jr. Second base: Roxanne Rivera, Hamlin, jr. Shortstop: Reagan Johnson, Falls City, sr. Third base: Jocy Suarez, Union Grove, sr. Outfielders: London Minnix, Crawford, soph.; Mihyia Davis, Lovelady, sr.; Emilee Baker, Thorndale, sr. Utility: Paedin Vincik, Shiner, soph. DP/DH/Flex: Shelby Arnold, Groveton, sr.

SECOND TEAM

Pitchers: Citialy Gutierrez, Stamford, sr.; Reagan Wick, Weimar, jr.; Kylee Pierce, Bremond, sr. Catcher: Skylar Heger, Weimar, sr. First base: Jaycee Yezak, Bremond, soph. Second base: Natalie Garcia, Thorndale, jr. Shortstop: Scout Lovell, Lovelady, sr. Third base: Maddie Lopez, Archer City, sr. Outfielders: Savana Gonzales, Stamford, sr.; Lexi Easterling, Groveton, soph.; Mallory Maxwell, Archer City, sr. Utility: Emma Frick, West Sabine, sr. DP/DH/Flex: Megan Luce, Groveton, sr.

THIRD TEAM

Pitchers: Rylee Spivey, Kerens, fr.; Kiersten Fincannon, Hico, soph.; Bethany Grandgeorge, Beckville, jr. Catcher: Jentrye Bellar, Clarendon, sr. First base: Kaitlyn Tillman, Beckville Second base: Macy Detamore, Stamford, sr. Shortstop: Laylonna Apllin, Stamford, jr. Third base: Taylor Smith, Weimar, sr. Outfielders: Kyra Cerda, Frost, sr.; Brylei Gilbreath, Coleman, jr.; Jordyn Warren, Hawkins, jr. Utility: Gracyn Shultz, Sudan, jr.

HONORABLE MENTION

Pitcher: Madeline Lee, Frost; Emily Janek, Italy; Cora Sepulvado, West Sabine; Aubrie Henderson, Thrall; Hannah McCallister, Axtell; Trinity Hawkins, Hawkins; Kaylee Harris, Campbell

Catcher: Gabryela Martinez, Ralls; Emalee Duniven, Hamlin; Cadence Hopgood, Italy

First base: Brylee Stand, Stamford; Maddie Nivin, Axtell; Kelsey Kovar, Thorndale; Makenna Warren, Hawkins; Rhiley Elliott, Ralls

Second base: Tateum Smith, Hawkins; Tandie Cummins, Clarendon; Brinley Ramirez, Shiner; Ipsha Bhakta, Coleman; Ella Hudson, Italy

Shortstop: Presley Limbaugh, Cooper; Malarie Mican, Weimar; Kenadee Lynch, Kerens; Raeghan Carlson, Thorndale; Bralyn Belk, Axtell; Samantha Gonzalez, Hamlin; Alana Young, Coleman

Third base: Shandlee Mueller, Stamford; Raeghan Carlson, Thorndale; Macey Cooper, Italy; Abby Lee, Groveton; Leah Greene, Kerens

Outfield: Paire Pavlu, Weimar; McKenzie Bancroft; Jacelyn Bell, Stamford; Emily Patterson, Stamford; Anabel Godines, Ben Bolt; Landry Janek, Italy

Utility: Linda Martinez, Lovelady; Olivia Holt, Kerens; Mylee Soliz, Falls City; Hayden Elam, Clarendon; Rylee Hawkins, Dawson

CLASS A

Coach of the year: Jose Martinez, D’Hanis

Player of the year: Marissa Santos, D’Hanis, sr.

FIRST TEAM

Pitchers: Santos, D’Hanis; Summer Smith, Hermleigh, soph.; Morgan Collier, Chireno, sr. Catcher: Kayla Looper, D’Hanis, soph. First base: Reece Redden, D’Hanis, sr. Second base: Callie Edwards, Borden County, jr. Shortstop: Grace Cummings, Hubbard, jr. Third base: Peyton Burell, D’Hanis, soph. Outfielders: Jessa Frosch, D’Hanis, fr.; Lexi Greenwood, Hermleigh, fr.

HONORABLE MENTION

Pitcher: Rexi Sanders, Borden County; Haylee Clevenger, Booker; Tori Dotson, Dodd City

Catcher: Jessie Durrett, Chireno; Sydney Hancock, Hermleigh

First base: Miranda Desantiago, Booker; Hailey Minton, Hermleigh

Second base: Jolie Frosch, D’Hanis’ Sarah Murphy, Hermleigh

Shortstop: Mabry Herrmann, D’Hanis; Allison Buchanan, Borden City; Lindsey Mauppin, Dodd City

