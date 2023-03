GIRLS

DISTRICT 12-6A

District MVP — Kimora McClure, Weiss, sr.

Offensive Player of the Year — Taler Thornton, Bryan, jr.

Defensive Player of the Year — Autumn Young, Weiss, sr.

Newcomer of the Year — Rihyana Kinsey, Midway, fr.

Coach of the Year — LaToya Ellis, Weiss

First Team

Taylor Montgomery, Bryan, jr.; Taler Thornton, Bryan, jr.; Taylor Wilson, Copperas Cove, jr.; Tyra Oliver, Harker Heights, sr.; Alyssa Batton, Hutto, jr.; Rihyana Kinsey, Midway, fr.; Brooke Jones, Midway, sr.; Jah’mareah Linville-Finley, Weiss, sr.; Kimora McClure, Weiss, sr.; Autumn Young, Weiss, sr.

Second Team

Avery Archer, Bryan, fr.; Ka’Lanndrea Gooden, Bryan, jr.; Shakaira Zeigler, Copperas Cove, jr.; Arianna Jennings, Harker Heights, so.; Sincere McCallister, Hutto, sr.; Charlize Williams, Hutto, jr.; Elaina Burns, Midway, jr.; Rene’Jah Jackson, Temple, sr.; Jordan Barrera, Weiss, sr.; Serese Williams, Weiss, jr.

Honorable Mention

Elianah Eady Smith, Copperas Cove, sr.; Amanda Grate, Harker Heights, fr.; Makayla Beckett, Harker Heights, jr.; Grace Riggs, Harker Heights, jr.; Aaliyah White, Harker Heights, jr.; Avery Hamby, Hutto, jr.; Dena Miles, Hutto, sr.; Lyric Broussard, Midway, so.; Kamil Ajose, Midway, fr.; Kiara Poole, Midway, jr.; Tierney Perkins, Temple, fr.; Ja’Shon’Driah Powell, Temple, sr.; Paris Morris, Temple, so.; Abigail Hicks, Weiss, sr.; Anijah Wilkins, Weiss, sr.; Leah Massaquoi, Weiss, jr.

DISTRICT 21-5A

District MVP — Jaeden McMillin, College Station, sr.

Offensive MVP — Savannah Piro, Montgomery, jr.

Defensive MVP — Jayden Davenport, College Station, sr.

Newcomer of the Year — Da’Mya Turner, A&M Consolidated, so.

Coach of the Year — DeAnna Doles, College Station

First Team

Chaney Spencer, Lake Creek, so.; Corie Clark, Lake Creek, jr.; Mak Golden, Lake Creek, so.; Halle Scheel, Brenham, jr.; Arianah Lewis, Brenham, sr.; Kateria Gooden, Consol, sr.; Mia Teran, Consol, sr.; Chloe Jansky, Magnolia West, jr.; Faith Ebel, Magnolia West, sr.; Emma Rowan, Magnolia, jr.; Kyla Clark, College Station, sr.; Janessa Tennison, Montgomery, so.; Alaina Hill, Rudder, so.

Second Team

Ka’Maiya Ford, Consol, sr.; Jomarea Thompson, Consol, so.; Ka’Mya Stringfellow, Brenham, sr.; Antyiahna Lang, Brenham, fr.; Faith Matochoa, Magnolia West, jr.; Terra Burleson, College Station, so.; Reese Vivaldi, College Station, sr.; Taylah Wright, College Station, jr.; Romy Gross, Lake Creek, jr.; Madi Wells, Lake Creek, jr.; Emily Hight, Lake Creek, jr.; Kayla Zimny, Montgomery, so.; Kimora Maxey, Rudder, so.

Honorable Mention

Presli Harts, Montgomery, sr.; Maddie Clements, Montgomery, sr.; Allie Beverly, Montgomery, sr.; Yasmine Gaines, Brenham, so.; Jayde Powell, Brenham, jr.; Jalayla Hancock, Brenham, so.; De’Shyreia Miles, Consol, sr.; Ivy Baker, Lake Creek, jr.; Paris Mitchell, Rudder, so.; Aalaya Jones, Rudder, so.; Sarah Vance, Magnolia West, sr.; Chanice Jones, Magnolia West, so.; Kate Nobles, Magnolia West, so.

DISTRICT 18-4A

District MVP — Ay’Lasia Fantroy, Palestine

Offensive MVP — Caelyn Williams, Hudson; Carly Tucker, Bullard

Defensive MVP — Kayla Dickey, Madisonville

Sixth Woman of the Year — Anna Hancock, Hudson; Oliva Brooks, Madisonville

Newcomer of the Year — Tia Fuller, Jacksonville

Coaching Staff of the Year — Madisonville

First Team

Ke’Myreul Wheaton, Madisonville; Makayla Ford, Madisonville; Briana Johnson, Madisonville; Jan’Aa Johnson, Palestine; Jocelyn Musil, Palestine; Kylee Johnson, Hudson; Kiah Cox, Jacksonville; Andrea Donnell, Jacksonville; Tre’ahah Coppock, Bullard; Jadyn Welch, Bullard.

Second Team

Quin’eysia Shaffer, Madisonville; Ke’Miyah Dunn, Madisonville; Ja’Yanna Johnson, Palestine; Corlah Hudson, Palestine; Anna Turgeau, Bullard; Kinsey Lucas, Hudson; Kylie Scott, Hudson; Marquicia Robertson, Jacksonville; Kaylee Boyd, Jacksonville; DaMaya Hart, Rusk; Kyeisha Clater, Rusk; Trunijah Butler, Jacksonville.

Honorable Mention

Brooke Hornbuckle, Jacksonville; Chaznii Scott, Jacksonville; Kristiana Huddleston, Jacksonville; Ladasia Holman, Jacksonville; Nyla Harrison, Madisonville; Chantell Davis, Madisonville; Alyjia Katon, Rusk; A’briana Horn, Rusk; Riley Caveness, Rusk; Ju’Mija Clewis, Palestine; Abbie Grissom, Hudson; Jayden Dickerson, Hudson; Avery Thomas, Bullard; Brooke Minton, Bullard; Emmalee Nuehuas, Bullard; Haley Brown, Bullard.

DISTRICT 22-4A

District MVP — Ansley Reed, Taylor, jr.

Offensive MVP — Jae Mathis, Caldwell, sr.

Defensive MVP — Keslyn Davis, La Grange, sr.

Newcomer of the Year — Kylie Trlicek, La Grange, fr.

Coach of the Year — Lawrence Bailey, Taylor

First Team

Taryn Kleinert, Giddings, jr.; Aliyana Chavis, Taylor, sr.; Sophia Fisher, Taylor, so.; Kionayh Rivers, Taylor, so.; Ashlyn Kellum, Caldwell, sr.; Landri Hernandez, La Grange, so.; Camille Gonzalez, La Grange, sr.; Ladonije Lewis, Smithville, fr.

Second Team

Mya Knoxson, Caldwell, sr.; Cadie Coston, Caldwell, jr.; Amoree Denson, Caldwell, fr.; Katelyn Allen, La Grange, sr.; Arabella Gutierrez, Smithville, so.; Jordyn Brown, Smithville, so.; Kaylon Metcalf, Giddings, jr.; Aubriana Alderete, Taylor, fr.; Mihret Sebesibe, New Tech, jr.

Honorable Mention

Fabiola Matamoros, Achieve, so.; Yeselin Flores, Achieve, so.; Terranae Polk, Achieve, fr.; Alyssa Brade, Giddings, jr.; Amy Dunegan, Giddings, jr.; Lillie Pietsch, Giddings, jr.; Mielissa Rahab, New Tech, so.; Jayden Whitley, New Tech, fr.; Molli Kennick, Taylor, so.; Ursula Rydell, Taylor, so.; Tyniah Johnson, Caldwell, fr.; Riley Broaddus, Caldwell, so.; Railla Bradley, La Grange, sr.; Rachel Matocha, La Grange, sr.; Avery Bezner, Smithville, jr.; Chelsea Hendrix, Smithville, so.; Monica Lewis, Smithville, jr.

DISTRICT 25-4A

District MVP — Dai’Janiya (Nala) Richardson, Navasota, sr.; Shunteria Anumele, Royal, jr.

Offensive MVP — Bryanna Stokes, Navasota, jr.

Defensive MVP — Diamond Barrett, Royal, sr.

Newcomer of the Year — Layla Anderson, Royal, jr.

Coach of the Year — Brateicka Mock, Sealy

First Team

Tyra Owens, El Campo, sr.; Riannah Miles, El Campo, fr.; Kylie Steptoe, Navasota, sr.; Jasmyne Joiner, Sealy, sr.; Taniah Coleman, Sealy, jr.; J’Honesty Smith, Wharton, so.

Second Team

Mackenzie Watson, Bellville, jr.; Melanie Nunez, El Campo, sr.; Jalyn Williams, Navasota, jr.; Faith Farrell, Needville, fr.; Kara Kram, Sealy, fr.;Kadyn Smith, Wharton, jr.

DISTRICT 19-3A

District MVP — Payten Conde, Little River Academy, sr.

Offensive MVP — Avery Harris, Lorena, jr.

Defensive MVP — Journee White, Little River Academy, so.

Newcomer of the Year — Raeley Sebek, Rogers, fr.

Coaching Staff of the Year — Little River Academy

First Team

Leigh Jespersen, Lorena, sr.; Avery Heard, Lorena, so.; Addison Rohde, Lorena, so.; Summer Johnson, Lorena, fr.; Ashlyn Talafuse, Rogers, sr.; Rhea White, Little River Academy, sr.; Hailey Lambert, Little River Academy, fr.; Kaycee Cavenaugh, Tory, jr.; Miah Corona, Troy, jr.; Ciara Miles, Rockdale, jr.; Kristina Jenkins, Lexington, sr.

Second Team

Hannah Garmon, Little River Academy, sr.; Aislinn Chaffin, Little River Academy, jr.; Briann Warehime, Little River Academy, so.; Alaina Mungia, Rogers, so.; Cheyenne Montalbo, Rogers, sr.; Saige Robertson, Rockdale, sr.; Mijah Crawford, Rockdale, sr.; Kylee Goad, Troy, jr.; Kylee Farmer, Troy, jr.; Kaly White, Cameron, sr.; Lauren Harris, Cameron, sr.; Madelyn Denn, McGregor, jr.; AvaGrace Curry, McGregor, sr.

Honorable Mention

Bailey Krcha, Rogers, sr.; Madeline Fuchs, Rogers, so.; Becca Jolliff, Troy, sr.; Kenzie DeLeon, Troy, so.; Morgan Richter, Troy, sr.; Willow Doresey, Little River Academy, fr.; Korah Ives, Lorena, jr.; Jazalle Dunn, Rockdale, so.; T’niyah Miles, Rockdale, so.; Trinity Hurd, Rockdale, fr.; Camryn Ward, Cameron, jr.; Amani Fields, Cameron, so.; Aubree Brashear, Cameron, fr.; Kaya Kinslow, McGregor, sr.; Jasmine Simmons, McGregor, sr.; Morgan Britten, McGregor, jr.; Kristen Galle, McGregor, jr.; Katelyn Kelly, McGregor, jr.; Addyson Todd, McGregor, so.; Kaedyn Dixon, McGregor, so.; Alyssa Bottoms, McGregor, so.; Alyssa Saldana, Lexington, sr.; Allison Benson, Lexington, sr.

DISTRICT 23-3A

District MVP — Tocarra Johnson, Crockett, sr.

Offensive MVP — Brianna Sykes, New Waverly, sr.

Defensive MVP — Shawwna English, Trinity, jr.

Newcomer of the Year — Camary Jackson, Anderson-Shiro, jr.

Coach of the Year — Randy Foy, Anderson-Shiro

First Team

MaryJoy Cariaga, Onalaska, jr.; Emily Lowe, Tarkington, sr.; Tinia Davis, Crockett, so.; La’Kyriah Hamilton, Crockett, sr.; Grace Ramos, Shepherd, sr.; Tiana Clark, Shepherd, jr.; Malley West, New Waverly, so.; Keziah Eldridge, New Waverly, sr.; Taneya Maxey, Trinity, jr.; Ella Phillips, Coldspring, so.; Zoe Hayes, Anderson-Shiro, jr.; Shelbi Belinowski, Anderson-Shiro, sr.; Lacey Hurst, Anderson-Shiro, jr.

Second Team

Kayla Houser, Onalaska, fr.; AJ Pinkert, Onalaska, so.; Emily Robinson, Tarkington, jr.; Oakley Blackburn, Tarkington, so.; Naomi Taylor, Crockett, jr.; A’Nayah Wooten, Crockett, jr.; McKayden Nelson, Shepherd, jr.; Daci Thiessan, Shepherd, sr.; Davion Goodman, New Waverly, jr.; Elizabeth Holtay, New Waverly, sr.; Bree Davidson, Trinity, fr.; Alexa Pruitt, Trinity, fr.; Shaniya Goffney, Coldspring, jr.; Khloe Rogers, Anderson-Shiro, jr.; Gabby Goudeau, Anderson-Shiro, so.

Honorable Mention

Ty’Reyanna Beasley, Crockett, so.; Patreecia White, Crockett, fr.; Destiny Lindley, Onalaska; Katie Boyce, Onalaska; Kaitlyn Wilson, Onalaska; Shaylan Linear, Onalaska; Ty’nia Foreman, Trinity, jr.; Mariah Lewis, Trinity, so.; Briana Shaw-Rucker, Coldspring; Mariah Major, Coldspring; Tangela Yates, Shepherd, sr.; Sydney Gonzales, Shepherd, sr.; Chelsey Manners, Tarkington, sr.; Lily Williams, Anderson-Shiro, fr.; Anieyah Bryant, New Waverly, jr.; Miquela’ Jackson, New Waverly, fr.

DISTRICT 18-2A

District MVP — Armiyah Castilleja, Bremond, so.

Offensive MVP — Shawna Robinson, Marlin, jr.

Defensive MVP — D’Miyah Griffin, Bremond, jr.

Newcomer of the Year — Aaria Johnson, Marlin, fr.

Sixth Woman of the Year – Michigan Fetsch, Axtell, so.

Coach of the Year — Nathan White, Bremond

First Team

Braydi Wilganowski, Bremond, sr.; Kailey Wilganowski, Bremond, sr.; Sadie Kasowski, Bremond, jr.; Aaryha Johnson, Marlin, so.; Keundra Wilson, Marlin, so.; Reagan Hand, Axtell, sr.; Makenize Covey, Axtell, sr.; Adele Drews, Riesel, so.; Lily Drews, Riesel, so.; Kerrigan Dieterich, Riesel, fr.; Grace Cummings, Hubbard, sr.

Second Team

Za’Anniea Morrow, Bremond, fr.; Tamia Scott, Bremond, so.; Messiah McGowan, Bremond, jr.; Jermoriah Mayes, Marlin, so.; Taylor Wright, Marlin, so.; Adalyn Mach, Axtell, sr.; Madeline Nivin, Axtell, sr.; Morgan Richter, Riesel, sr.; Rylan Stein, Riesel, fr.; Jenna Morris, Hubbard, sr.; Naomi McKinney, Hubbard, sr.; Avryanna Osburn, Mart, jr.; A’lyana Medlock, Mart, sr.; Callie Marberry, Dawson, jr.; Jakayla Williams, Wortham, sr.

Honorable Mention

Emily Windham, Bremond, sr.; Jaycee Yezak, Bremond, jr.; Jolie Swick, Bremond, so.; Savannah Porter, Axtell, sr.; Justice Atkins, Wortham, jr.; Dakota Butler, jr.; Ty Medlock, Wortham, jr.; Ameeya Rhodes, Wortham, so.; Tamia Valenzuela, Dawson; Kaylee Payne, Dawson; Joselynn Wilson, Dawson; Brooke Martinez, Dawson; Alanis McCarver Moore, Riesel; Raizel Chaparro, Riesel; K’Maira Cleveland, Mart, so.; Layla Oliver, Mart, so.

DISTRICT 26-2A

District MVP — Christina Witherspoon, Normangee, jr.

Offensive MVP — Ra’Maya Carter, Somerville, sr.

Defensive MVP — Aubree McAllister, Normangee, jr.

Sixth Woman of the Year – Zoe Rodriguez, Mumford, so.

Newcomer of the Year — Shaylee McKown, Iola, fr.

First Team

Allison Scamardo, Mumford, so.; Bryce Zeig, Mumford, sr.; Natalia Galvan, Mumford, so.; Aneise Welch Pierce, Mumford, jr.; Katelynn Dunn, Normangee, jr.; Tiara Burns, Burton, jr.; Abigail Lamson, Burton, sr.; Sierra Hancock, Burton, sr.

Second Team

Libni Guadarrama, Mumford, sr.; Destiny Vela, Somerville, jr.; Lindsey Gooch, Iola, jr.; Brayla Roberts, Iola, sr.; Jadeyn Lara, Snook, fr.; Maecyn Hemphill, Normangee, sr.; Morgan Hemphill, Normangee, sr.

Honorable Mention

Olivia Rodriguez, Mumford, so.; Alexis Macik, Snook, jr.; Mackenzie Groce, Snook, sr.; Abree Raley, Iola, jr.; Rylee Morgan, Iola, jr.; Blair Smitey, Iola, so.; Zoey London, Iola, so.; Vivianna Munoz, Somerville, so.; Aubrey Kovasovic, Somerville, so.; Bryanna Surovik, Somerville, jr.

DISTRICT 27-2A

District MVP — Ciarrah Golden, Hearne, sr.

Offensive MVP — Antinajah Jackson, Hearne, sr.

Defensive MVP — Jada Johnson, Hearne, sr.

Sixth Woman of the Year – Kinley Hoffman, Thrall, fr.

Newcomer of the Year — Nevaeh Irvin, Thrall, fr.

First Team

Abigail Dickerson, Thorndale, sr.; Kyndal Robinson, Thorndale, sr.; Tristyn Buchanan, Thorndale, sr.; Kadance Koenig, Milano, jr.; Mattie Wilke, Granger, sr.; Alyssa Loftis, Hearne, jr.; Aniyah Jackson, Hearne, sr.; Karen Garcia, Holland, jr.; Miranda Richter, Thrall, sr.; Cynthia Walker, Thrall, fr.; Kassandra Jackson, Thrall, so.; Bailee Baker, Thorndale, sr.; Makyla Dunn, Hearne, sr.

Second Team

Kassidy Eubanks, Thorndale, jr.; Morgan Rabel, Thorndale, so.; Montgomery Popphan, Milano, jr.; Marissa Hall, Granger, so.; Sophia Bernal, Granger, so.; Montana Moore, Granger, jr.; Tamasha Sellers, Hearne, fr.; Karlee Camp, Holland, jr.; Brynn Leschber, Thrall, fr.; Avery Ochoa, Thrall, fr.; Kymora Young, Bartlett, jr.

Honorable Mention

Laynie Rose, Milano, sr.; Peyton Robertson, Milano, jr.; Abby Crouch, Granger, fr.; Victoria Castillo, Granger, fr.; Destiny Cotton, Granger, jr.; Gabby Ramirez, Granger, sr.; Lexi Montagnino, Granger, fr.; Rachel Trussel, Thrall, sr.; Ashlyn Jarosek, Thrall, jr.; Johnasia White, Hearne, sr.; Kylee Ward, Holland, sr.; Kenlee Krenek, Holland, sr.; Haylie Pajestka, Holland, jr.; Ashlyn Gerig, Holland, jr.

DISTRICT 29-A

District MVP — Ayesha Sunny, North Zulch

Offensive MVP — Kayme Schley, Fayetteville

Defensive MVP — Kamryn Crocker, North Zulch

Newcomer of the Year — Summer Jacobs, McDade

First Team

Stevie Broussard, North Zulch; Cheyenne Brockman, North Zulch; Kylie Bates, Richards; Chesney Calhoun, Richards; Haley Perry, Richards; Kynley Hurst, Fayetteville; Rylie Dyer, Fayetteville; Jill Eilers, Round Top Carmine; Tess Eilers, Round Top Carmine; Kennedy Flinn, Round Top Carmine

Second Team

Alexis Pacheco, McDade; Stephanie Zavala, McDade; Teja Skidmore, North Zulch; Bailey Eaton, Buckholts; Kim Rohde, Round Top Carmine; Mallory Krause, Round Top Carmine; Marissa Rohde, Fayetteville; Zoey Allman, Richards; Sofia Tolentino, Dime Box

Honorable Mention

Kaley Gilbert; Haven Straughter

TAPPS DISTRICT 3-3A

First Team

Olivia Jenee Johnson, Central Texas Christian , sr.; Morgan Weems, Faith Academy, jr.; Emily Angerer, Brazos Christian, jr.; Brooke Jacobus, Brazos Christian, jr.; Catherine Ann Wright, Brazos Christian, jr.; Ella Avery Cozby, Faith Academy, jr.; Millie Reed, Brazos Christian, sr.; Grace Elizabeth Jones, Round Rock Christian, jr.; Elleson Alicia Lehmberg, Faith Academy, jr.; Ava Rene Zamora, Round Rock Christian, jr.; Abigail Faith Burt, Central Texas Christian, jr.; Jillian Grace Wallace, Live Oak Classical, sr.

Second Team

Caroline Powers, Brazos Christian, jr.; Alyssa Hernandez, Brazos Christian, sr.; Skylar Reed, Brazos Christian, so.; Emily Frazier, Central Texas Christian, jr.; Kayli Morgan, Central Texas Christian, sr.; Kambree Hope Hollingsworth, Central Texas Christian, sr.; Naomi Mercy Burgess, Live Oak Classical, sr.; Claire Geneva Poage, Faith Academy, jr.; McKenzie Lynn Ahrlett, Faith Academy, sr.; Mallory Rene Owens, Round Rock Christian, fr.; Georgeanna Leigh Tucker, Bishop Reicher, sr.; Tearani Lena Arausa, Bishop Reicher, sr.

Honorable Mention

Morgan Spaw, Brazos Christian, so.; Caylin Mirkes, Central Texas Christian; sr.; Ellie Maurer, Central Texas Christian, fr.; Alexandria J Gatewood, Central Texas Christian, jr.; Lily Sriram, Live Oak Classical, jr.; Allyriane Matthews, Live Oak Classical, sr.; Louisa Sky Williams, Live Oak Classical, sr.; Natalie Weems, Faith Academy, fr.; Danielle Y Godsted, Round Rock Christian, sr.; Brenlei Arausa, Bishop Reicher, so.; Katherine Grace Jolly, Trinity Catholic, sr.; Mya Jade Williams, Trinity Catholic, fr.

TAPPS DISTRICT 6-2A

First Team

Tatiana Butenko, Allen Academy, jr.; Brooke Samantha Bagneris, Legacy Christian, sr.; Keeley Michelle Chaddick, Covenant Christian, jr.; Leah Hurley, St. Joseph, fr.; Ashton Elizabeth Reynolds, Legacy Christian, sr.; Trinity Chapa, Allen Academy, sr.; Grace Georgina Bahr, Covenant Christian, sr.; Ryan Millhollon, St. Joseph, so.; Lauren Emory Carroll, Allen Academy, fr.; Katarina Annabelle Rogers, Legacy Christian, sr.; Isabella Ruffino, Allen Academy, sr.; Claire Boyle, St. Joseph, sr.

Second Team

Bailey Fannin, Allen Academy, sr.; Angelika Jane McGlothlin, Allen Academy, jr.; Sophie Ellen Fox, Allen Academy, so.; Natalie Louise Haltom, Legacy Christian, sr.; Jordan C. Morgan, Legacy Christian, jr.; Anna Eubanks, St. Joseph, jr.; Clare Najvar, St. Joseph, sr.; Elyssia Renee Matthews, Covenant Christian, jr.; Miriam Elizabeth Wenger, Providence Classical, sr.; Nardeen Lena Bekhit, Providence Classical, so.; Ciara Anne Quiroga, O’Connell Prep, sr.; Maria Serrano Prada, Grace Christian, so.

Honorable Mention

Kimori Bates-Scurry, O’Connell Prep, sr.; Alanna Delgado, Grace Christian, so.; Eveline Perez, Chinquapin, sr.; Hannah Kate Fowler, Covenant Christian, fr.; Audrey Michelle Byrd, Covenant Christian, jr.; Skylar Elizabeth May, Covenant Christian, fr.; Olivia Grace Holt, Covenant Christian, fr.; Peyton Smith, Providence Classical, fr.; Robin Eubanks, St. Joseph, fr.; Sophie Barajas, St. Joseph, so.; Jodi P. Deckard, Legacy Christian, sr.; Ellie Love Lancaster, Providence Classical, fr.

BOYS

DISTRICT 12-6A

Co-District MVP — David Punch, Harker Heights, jr.; Evan Chatman, Harker Heights, sr.

Offensive MVP — Henry Sanchez, Copperas Cove, sr.

Defensive MVP — Dylan Richardson, Hutto, sr.

Newcomer of the Year — DJ Nelson, Bryan, fr.

Coach of the Year — Kevin Lawler, Harker Heights

First Team

Jerin Brown, Weiss, sr.; TJ Johson, Bryan, sr.; JJ Washington, Hutto, sr.; Lawyer Jones, Waco Midway, jr.; Cameron Jones, Weiss, jr.; Al Diaby, Hutto, sr.; Chris Maxey, Bryan, sr.; Zachary Hicks, Hutto, sr.; Tyrese Smith, Harker Heights, sr.; Isaac Holmes, Waco Midway, sr.

Second Team

Jaylon Hall, Temple, sr.; Donny Dukes, Harker Heights, jr.; Nate Harris, Harker Heights, sr.; Jacob Walker, Bryan, fr.; Jacob Bell, Hutto, so.; Justin Hicks, Waco Midway, jr.; Bryce Smith, Copperas Cove, jr.; Michael Uini, Copperas Cove, jr.; Titus Massaquoi, Weiss, sr.; Busayo Adams, Weiss, jr.

Honorable Mention

Mateo Sobers, Copperas Cove, sr.; Trevon Bostick, Copperas Cove, sr.; Jordan Payne, Copperas Cove, so.; Trishstin Glass, Copperas Cove, so.; Kaleb Brewer, Waco Midway, jr.; Gabe Iwaula, Waco Midway, so.; CJ Ellis, Bryan, fr.; Zach Williams, Bryan, jr.; Brody Bujnoch, Hutto, sr.; Bryon Piper, Hutto, jr.; Chase Ellis, Hutto, so.; Jaydon Hall, Temple, sr.; Daniel Green, Temple, sr.; Byron Collins, Temple, sr.; Houston Martin, Temple, fr.; Jamarion Carlton, Temple, fr.; Zerian McQueen, Weiss, sr.; Lozenzo Diggs, Weiss, sr.; Jamari Alexander, Harker Heights, jr.

DISTRICT 21-5A

District MVP — Kevin Holmes, Rudder, sr.

Co-Offensive MVP —Braedon Bigott, Lake Creek, sr.; Kaden Lewis, A&M Consolidated, sr.

Co-Defensive MVP — Eli Portalis, Magnolia West, sr.; Justin Gooden, Consol, sr.

Newcomer of the Year — Issac Powell, Brenham, so.

Co-Coach of the year — Andrew Daily, Consol; Mike Carrabine, Rudder

First Team

Kevin Holmes, Rudder, sr.; Braedon Bigott, Lake Creek, sr.; Kaden Lewis, Consol, sr.; Eli Portalis, Magnolia West, sr.; Justin Gooden, Consol, sr.; Landon Heslip, Consol, sr.; Brandon Beavers, Magnolia West, sr.; Jett Sutton, Lake Creek, so.; Shaun Ray, Brenham, sr.; Grayson Fowler, College Station, sr.; Zach McCarter, Montgomery, sr.; RJ Kime, Montgomery, sr.; Tyler Podhaisky, Magnolia, sr.

Second Team

Issac Powell, Brenham, so.; Daniel Price, Rudder, sr.; Jackson Verdugo, College Station, so.; Joey Toussaint, College Station, sr.; Willie Everline, College Station, sr.; Lance Sykes, Montgomery, sr.; Zaylan Duren, Consol, sr.; Adam Jackson, Consol, jr.; La’Chauncey Thomas, Consol, sr.; Brandon Taylor, Magnolia West, jr.; James Ellwanger, Magnolia West, sr.; Seth Cantu, Lake Creek, sr.; Aedan Lewis, Lake Creek, jr.

Honorable Mention

Jaquise Martin, Rudder, so.; Randon Cooks, Rudder, so.; Brandon Cooks, Rudder, so.; Trey Bradford, Rudder, sr.; JaKobe Mathis, Brenham, so.; Sawyer Matchett, Lake Creek, sr.; Trace Spencer, Lake Creek, sr.; Xavier Portalis, Magonlia West, jr.; Dylan Swearengin, Magnolia West, sr.; Dustin Lindvall, Magnolia, sr.; Cade Franklin, Magnolia, sr.; Jake Hutchinson, Montgomery, so.; Noah Stull, Montgomery, so.

DISTRICT 18-4A

District MVP — Karmelo Clayborne, Jacksonville, jr.

Offensive MVP — Garrett Nuckolls, Bullard, sr.

Defensive MVP — Devin McCuin, Jacksonville, sr.

Co-Newcomer of the Year — Landon Greer, Hudson, so.; Gage Nuckolls, Bullard, so.

Sixth Man of the Year – Layne Alexander, Bullard, sr.

Co-Coach of the Year — Dean Nuckolls, Bullard; Mark Alexander and staff, Jacksonville

First Team

Jeffery Brooks, Bullard; Owen Thompson, Bullard; Aiden McCown, Rusk; Tysen Weeks, Hudson; Anqwan Morning, Madisonville, so; Tavis York, Madisonville, sr.; Tajshawn Wilson, Palestine; K’mari Gipson, Palestine; Carlton Wiggins, Palestine; Jermaine Taylor, Jacksonville; Devarian Boyd, Jacksonville

Second Team

Spencer Barnett, Rusk; Lorenzo Johnson, Madisonville, jr.; Kamron Simpson, Madisonville, fr.; Matthew Raney, Hudson; Kolt Larson, Hudson; Gerlie Abrams, Palestine; Perry Cole, Palestine; Jordan Walker, Palestine; Adrian Tumblin, Rusk; Koda Canady, Jacksonville; Ryan McCown, Jacksonville; Tyler Lamberth, Bullard; Colby Hanna, Bullard

Honorable Mention

Xzavier Whaley, Madisonville, sr.; Cyrus Byrd, Madisonville, jr.

DISTRICT 22-4A

District MVP — Devin Gossett, Giddings, sr.

Offensive MVP — Anthony Cottrill, Taylor, sr.

Defensive MVP — Houston Ifah, Manor New Tech, sr.

Newcomer of the Year — Marcus Zelee, Austin Achieve, fr.

Coach of the Year – David Cooper, La Grange

First Team

Ja’Den Stiggers, Manor New Tech, so.; Darius Stewart, Manor New Tech, sr.; Joseph Morky, Smithville, sr.; Ramonez Adams, Smithville, so.; Treos Richardson, Taylor, jr.; Conner Cobb, Taylor, sr.; Anthony Rivera, Austin Achieve, jr.; Harrison Nouak, Caldwell, jr.; Lawson Cruise, Giddings, sr.; Jaxon Cooper, La Grange, sr.; Nate Scott, La Grange, jr.

Second Team

Oghenekome Harris, Manor New Tech, jr.; Maurice Johnson, Manor New Tech, jr.; Tristan Garcia, Smithvile, fr.; Ryan Valdez, Taylor, sr.; Alfredo Macedo, Austin Achieve, sr.; Delvin Morris, Caldwell, sr.; Nathan Scott, Caldwell, jr.; Kolbie Clemens, Giddings, sr.; Cade Patschke, Giddings, so.; Clayton Knapik, La Grange, sr.; Jacob Chovanetz, La Grange, sr.; Reece Nygrin, La Grange, jr.

Honorable Mention

Eli Roberts, La Grange; Ty Trlicek, La Grange; Jaden Williams, La Grange; Landon Velasquez, Taylor; Brennan Zupfer, Taylor; Shaivion Warren, Taylor; Ryan Ferguson, Taylor; Gavin Fritsche, Giddings; DJ Leonard, Giddings; TJ Wells, Giddings; Jamin White, Caldwell; Travis Cunningham, Caldwell; Keylan Morgan, Manor New Tech; Isaiah Kinard, Manor New Tech

DISTRICT 19-3A

District MVP — Camden Brock, Lorena, jr.

Offensive MVP — Keegan Rowell, Lorena, sr.

Co-Defensive MVP — Scout Brazeal, Little River Academy, sr.; Jackson Generals, Lorena, jr.

Co-Newcomer of the Year — Joshua Hillis, McGregor, jr.; Brock Herring, Lexington, fr.

Coach of the Year — Matt Jackson, Lorena

First Team

Cooper Chase, Little River Academy, jr.; Cole Shackelford, Little River Academy, sr.; JW Hollas, Cameron, sr.; Charlie Mayer, Cameron, sr.; Daylon Washington, Lexington, sr.; Roderick Miller III, McGregor, sr.; Reed Ketcham, Troy, so.

Second Team

Braylan Drake, Cameron, jr.; Trayjen Wilcox, Cameron, sr.; Carter Pitts, Lorena, sr.; Khi Ritchie, Lorena, sr.; Daytron Owens, McGregor, jr.; Christopher Perez, Rockdale, sr.; Gavin Bennett, Rogers; Carsyn Sebek, Rogers; Tanner Blalock, Troy.

Honorable Mention

Seth Taverner, Lorena, so.; Collin Hill, Lorena, jr.; Cooper Valle, Troy, jr.; Ryan Host, Cameron, sr.; Connor Barton, Cameron, sr.; Cooper Shackelford, Little River Academy, sr.; Zane Clark, Little River Academy, jr.; Garret Schneider, Lexington, sr.; Ethan Butler, McGregor, jr.; RJ Cook, Rogers, jr.; Jacob McCormick, Rogers, so.; Ivan Bonner III, Rockdale, sr.; Dre Stephens, Rockdale, fr.

DISTRICT 20-3A

District MVP — Landon Anderson, Mexia

Offensive MVP — Devyn Hidrogo, Franklin

Defensive MVP — Braden Hurt, Groesbeck

Newcomer of the Year — Kelan Collins, Mexia

Sixth Man of the Year – Landon LeBouf, Franklin

Coach of the Year — Stephen Massington, Mexia

First Team

Craig Shannon, Buffalo; Hunter Fitch, Mexia; Tomethus Bryant, Mexia; Jayden Chapman, Elkhart; Pierre Algood, Fairfield; Cameron Daniels, Fairfield; Jayden Jackson, Franklin; Frag Owens, Franklin; Allen Lewis, Groesbeck; Ca’zian Bradley, Groesbeck; Jehmel Rice, Teague; Josh Davis, Westwood

Second Team

Dakedrick Brooks, Mexia; Rex Bean, Fairfield; Lamodrick Greer, Groesbeck; Jyren Canady, Fairfield; Caden Grayson, Mexia; Trystyn Tidrow, Elkhart; Tylin Randle, Teague; Josh Atomanczyk, Franklin; Cannon Brantley, Buffalo; Anthony Lewis, Groesbeck; Boston Anderson, Westwood; Chris Carter, Westwood

DISTRICT 23-3A

District MVP — Jadyn Collins, Crockett

Offensive MVP — Jeremy Miles, New Waverly

Defensive MVP — Joe Bryant, New Waverly

Newcomer of the Year — Braydon Mettlen, Shepherd

Coach of the Year — Drae Murray, Crockett

First Team

Luke Monroe, Coldspring; Tristen Cullum, Shepherd; Jesse Valerie, Shepherd; Hunter Keith, Tarkington; Jase Hightower, Tarkington; Cory Armstrong, Tarkington; Jaroderick Holmes, Crockett; Courtney Byrd, Crockett; Dylan Schaub, New Waverly; Evan Erwin, New Waverly; Johnny Byrd, Onalaska; Bryan Wyatt, Onalaska

Second Team

Kevin Smith, Anderson-Shiro; Kaden Barnes, Trinity; Jr Hernandez, Trinity; Tristan Martinez, Trinity; Javious Parker, Coldspring; Payton Burton, Shepherd; Junior Maalaelu, Tarkington; Antwaain Boston, Crockett; Tywoin Delane, Crockett; Connor Daley, Anderson-Shiro; Eastin Barge, New Waverly; Lucas Jackson, Onalaska

DISTRICT 18-2A

District MVP — Braylen Wortham, Bremond, so.

Offensive MVP — Kendan Johnson, Hubbard, jr.

Co-Defensive MVP — Jace Johnson, Dawson, sr.; Maclane Minor, Bremond, jr.

Co-Newcomer of the Year — Elijah Allen, Dawson, sr; Jordan Womack, Marlin, so.

Coach of the Year — Donald Morgan, Bremond

First Team

E’Maree Johnson, Dawson, sr.; Haston Easley, Dawson, jr.; Carson Crowley, Bremond, so.; Tristian Morehead, Bremond, fr.; Jai Womack, Marlin, so.; Aarick Smith-Shelley, Marlin, so.; Da’monte Washington, Hubbard, jr.; Estevan Olvara, Hubbard, sr.; Coldyn Horn, Axtell, so.; Trent Hickerson, Riesel, so.; DJ Rhodes, Mart, so.; Derek Bullard, Wortham, sr.

Second Team

Colby Springer, Dawson, jr.; Lee Williams, Bremond, jr.; Braylen Estrada, Bremond, fr.; Kevin Wentworth, Hubbard, sr.; Rosen Suitors, Marlin, so.; Elikah Davis, Marlin, sr.; Santana Cisneros, Riesel, sr.; Payton Hoelscher, Riesel, so.; De’Montreal Meadlock, Mart, so.; James Johnson, Wortham, so.; Anthony Fortoul, Wortham, jr.; Mason Posey, Axtell, sr.

Honorable Mention

Mason Heath, Riesel, sr.; Cameron Phillips, Riesel, jr.; Xavier Clark, Bremond, fr.; Jeremiah Clark, Bremond, fr.; De’Vonta Jackson, Bremond, sr.; Trey Kalka, Mart, sr.; Cash Perez, Wortham, jr.; Kendon Busby, Wortham, sr.

DISTRICT 20-2A

Co-District MVP — Omarian Wiley, Grapeland, sr.; Wade Neyland, Centerville, jr.

Offensive MVP — Johnny Lamb, Grapeland, sr.

Defensive MVP — Paxton Hancock, Centerville, sr.

Newcomer of the Year – Rickie Gilmore, Grapeland, so.

Freshman of the Year — Cooper Stevens, Leon, fr.

Sixth Man of the Year – Kye Terry, Lovelady, so.

Co-Coach of the Year — Jeremy Hammock, Centerville; Tyler Terry, Grapeland

First Team

Riley Winkler, Centerville, jr.; Andrew Newman, Centerville, jr.; Cole Goolsby, Grapeland, sr.; Sean Walker, Grapeland, fr.; Jarrett Loftin, Groveton, jr.; Dayton Chandler, Groveton, jr.; Dakota Sherley, Latexo, so.; Skylar Pipkin, Lovelady, jr.; JJ Crawford, Lovelady, sr.; Shaun Easterling, Lovelady, sr.

Second Team

Zach Waters, Centerville, jr.; Zantayl Holley, Centerville, jr.; Hayden Ray, Grapeland, so.; Bryon Thomas, Groveton, jr.; Billy Thomas, Groveton, jr.; Cameron Baker, Latexo, jr.; Jose Carrizales, Leon, jr.; Blake Patrick, Lovelady, sr.; Dayvian Skinner, Lovelady, jr.; Brandon Fry, Lovelady, sr.

Honorable Mention

Christian Long, Centerville, jr.; Trayce Schwab, Centervile, jr.; Trae Phillips, Centerville, so.; Blake Boyd, Centerville, fr.; Logan Ray, Grapeland, sr.; Keavy Bruins, Grapeland, fr.; Tray Gilmore, Grapeland, so.; Ian Utz, Groveton, sr.; Wyatt Snead, Groveton, so.; Jax Bobbitt, Latexo, fr.; Matthew Gonzales, Latexo, jr.; Brock Bumpurs, Leon, jr.; Landon Martin, Leon, sr.; Aaron Graham, Leon, sr.; Cody James, Lovelady, fr.; Cortavies Whitaker, Lovelady, so.; Tyler Gilchrist, Lovelady, so.

DISTRICT 26-2A

Co-District MVP — LeAnthony Dykes, Mumford; Brian Crosby, Iola

Co-Offensive MVP — Brandyn Carter, Somerville; Braden Mack, Mumford

Defensive MVP — Braydon Padgett, Iola

Newcomer of the Year — Taariq Whitfield, Mumford

Co-Sixth Man of the Year — Trey Kirven, Normangee; Gavin Williams, Somerville

Coach of the year — Bo Barrow, Iola

First Team

De’Kendrick Dawson, Snook; Edgar Fernandez, Mumford; Juan Cruz, Mumford; Jack Rice, Iola; Cale Creamer, Iola; DJ Bryant, Somerville; Dallas Jones, Normangee.

Second Team

Sam Smitherman, Snook; Lance Lara, Snook; Josh Green, Snook; Christopher Castilleja, Mumford; Gardner Shivers, Somerville; Jesus Espinosa, Somerville.

Honorable Mention

Chet Fritsch, Burton; Tyrone Gilmon, Burton; Austin Simank, Burton; Herschel Conway, Somerville; Kasen Rohrbach, Somerville; Brett Withem, Snook; Liam Zequeira, Snook; Jimmy Kearney, Snook; Caden Schlunes, Snook; Braxton Zeig, Mumford; Cory Seymore, Mumford; Kaleb Rangel, Mumford; Daniel Rios, Iola; Dalton Stewart, Normangee; Jacob Ray, Normangee

DISTRICT 27-2A

District MVP — Jayce Todd, Milano, sr.

Offensive MVP — Blake Roberts, Thorndale, sr.

Defensive MVP — Dereion Mitchell, Hearne, so.

Newcomer of the Year — Dawson Meiske, Thrall, jr.

Sixth Man of the Year – Jimmy Johnson Jr., Hearne, jr.

First Team

Clason Beasley, Thorndale, sr.; Kaden Kovar, Thorndale, jr.; Jeremiah Gurode, Hearne, sr.; Steven Walker, Thrall, jr.; Breken Proctor, Thrall, jr.; Kahlil Gadison, Bartlett, sr.; Shamar Wilson, Bartlett, jr.; Trae Herrera, Granger, jr.; Desi Cantu, Holland, jr.; Gael Alcala, Milano, sr.; Mykal Hudson, Milano, sr.; Ethan Gordon, Milano, sr.

Second Team

Luke Merz, Thorndale, sr.; Braden Pickel, Thorndale, so.; Keyshawn Langham, Hearne, sr.; TJ Webster, Hearne, jr.; Brady Burlison, Thrall, sr.; Darien Carter, Bartlett, jr.; Nathan Tucker, Granger, sr.; James Coats, Holland, sr.; Christian Michalek, Holland, so.; Anthony Valadez, Milano, so.

Honorable Mention

Tripp Wilkie, Granger, sr.; Kael Jackson, Granger, fr.; Isaac Campos, Granger, so.; Evan Hutka, Granger, sr.; Trey Grinnan, Holland, jr.; Patrick Coates, Holland, so.; Ethan Dahl, Thrall, jr.; Jacob Jackson, Thrall, so.; Jayden Clawson, Thorndale, so.; Greg Storey, Milano, jr.; Tristan Evans, Bartlett, so.; J’Kyrin Flentroy, Hearne, jr.

DISTRICT 29-A

District MVP — Keagan Supak, Fayetteville

Offensive MVP — Ali Sunny, North Zulch

Defensive MVP — Easton Jaeger, Fayetteville

Newcomer of the Year — Cenaurion Smith, Calvert

First Team

Jayden Tennison, Richards; Dylan Kieschnick, Dime Box; Luiz Gonzalez, North Zulch; Braxton Brockman, North Zulch; Kevondre Corona, Calvert; Kannyn Goehring, Round Top Carmine; Karson Corn, Fayetteville; Logan Fritsch, Fayetteville; Jake Kubala, Fayetteville; James Dube, McDade.

Second Team

Elijah Bay, Richards; Cyrus Kubena, Dime Box; Tripp Baker, North Zulch; River Gafford, North Zulch; Hunter Schobel, Round Top Carmine; Antonio Porter, Calvert; Jacarius Schells, Calvert; Brody Dooley, Fayetteville.

TAPPS DISTRICT 6-2A

First Team

Benjamin Hunter Chandler, Covenant Christian, sr.; Khristian Johnson, O’Connell Prep, sr.; Cayden D Munnilal, Grace Christian, so.; Glenn G Applewhite, Grace Christian, sr.; Khristopher Johnson, O’Connell Prep, sr.; Mason Williams, Allen Academy, jr.; Marshall James Henderson, Legacy Christian, sr.; Benjamin Creighton, St. Joseph, sr.; Raymond Fredrick Jackson, Legacy Christian, sr.; Nicholas Alexander, O’Connell College Preparatory, sr.; Braylyn Johnigan, O’Connell Prep, jr.; Jace Rodell, Allen Academy, jr.

Second Team

Nic Gonzalez, O’Connell Prep, sr.; Haddon Daniel Brink, Providence Classical, sr.; Myles H Herbert, Grace Christian, jr.; Quincy R Parker, Grace Christian, sr.; Sean William Adams, Covenant Christian, jr.; Mitchell Ross Henderson, Legacy Christian, fr.; Dylan Harper, Covenant Christian, sr.; Lonndon Beal, O’Connell Prep HS, so.; Matthew Riley Lightsey, Allen Academy, jr.; Jose D Castro, Grace Christian, jr.; Michai E Seals, Grace Christian, sr.; Andrew Justin Doss, Legacy Christian, so.

Honorable Mention

Eli William Dawson, Allen Academy, jr.; Liam Kilbride, St. Joseph, sr.; Kolbe Michael Zuniga, Providence Classical High School, sr.; Isaac T Uribe, Grace Christian Academy, jr,; Carlos Sanchez, Chinquapin School, sr.

TAPPS DISTRICT 3-3A

First Team

Brock H Davis, Faith Academy, sr.; Tristan Michael Wilson, Live Oak Classical, so.; Gabriel Lopez, Faith Academy, jr.; Levi Taylor, Live Oak Classical, so.; Steven Wesley Snowden, Live Oak Classical, so.; Will Lewis, Faith Academy of Marble Falls, sr.; William Wesley Owens, Round Rock Christian Academy, jr.; Kyle Patterson, Brazos Christian, jr.; Tyler Allen Ward, Bishop Reicher, sr.; Jaedan Castro, Round Rock Christian, jr.; Chance Locker, Brazos Christian, jr.; Luke Colton Chiles, Central Texas Christian, sr.

Second Team

Brooks T Thrift, Brazos Christian, so.; Thomas Bradley, Bishop Reicher, so.; Andrew Wilhelm Leurs, Trinity Catholic, jr.; Jace Ryan Martin, Holy Trinity Catholic, sr.; Diego Chavira, Faith Academy of Marble Falls, sr.; Asher Apel, Faith Academy of Marble Falls, so.; Creighton David Polnick, Live Oak Classical; so.; Jayden Ogden, Live Oak Classical, fr.; Andrew Donovan Omo, Live Oak Classical School, so.; Carter Simpson, Brazos Christian, jr.; Rhett Carson Route, Round Rock Christian, fr.; Matthew Rose, Central Texas Christian, sr.

Honorable Mention

Vashon Tremain Carter, Round Rock Christian Academy, jr.; Blake Brown, Bishop Reicher, jr.; Neri Michael Navarrro, Trinity Catholic, sr.; Tyler Collins, Brazos Christian, jr.; Cayden C Stringfellow, Central Texas Christian, sr.; Elijah Blackington, Faith Academy of Marble Falls, sr.; Judah Philips, Faith Academy of Marble Falls, fr.; Logan Carl Flynn, Live Oak Classical, sr.; George Angus Sutherland, Live Oak Classical School, sr.; Cade Zamora, Round Rock Christian, fr.; Michael R Marascia, Bishop Reicher, jr.; Rhett E Humphrey, Central Texas Christian, fr.