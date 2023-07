Mumford, Franklin, Cameron, Brenham and Madisonville all had players on the Texas High School Baseball Coaches Association’s all-state teams.

Mumford junior third baseman Joseph Flores was a second-team pick in Class 2A and junior pitcher Damian Castorena was on the third team. Flores, the 26-2A’s Most Valuable Offensive Player, batted .427 with 30 runs batted in. He stole 17 bases, had a .545 on-base percentage and a .677 slugging percentage. Castorena was 10-2 with a 0.85 earned run average. He struck out 99 in 57 2/3 innings. The 26-2A MVP was 3-1 in the playoffs as the 29-5-1 Mustangs reached the semifinals, falling to eventual state runner-up Shiner.

Franklin junior shortstop Cort Lowry was a first-team pick in Class 3A and Cameron senior third baseman Landen Greene was on the third team. Lowry batted .553 with 46 RBIs. The 20-3A MVP scored 38 times for the 26-3-1 Lions who lost in bi-district to Lorena. Greene batted .329 with 24 RBIs for the 22-13 Yoemen who lost in area to Maypearl.

Brenham outfielder Lane Sparks was a second-team pick in 5A. He batted .365 with 11 doubles and 13 RBIs for the 18-14 Cubs. Madisonville junior catcher Caden Miller was a third-team pick in 4A. He batted .365 with nine doubles, five triples and four homers along with 31 RBIs. He had a .729 slugging percentage and threw out 16 runners.

Texas A&M had several signees and commitments earning all-state honors including Fort Worth O.D. Wyatt freshman catcher Jorvorskie Lane Jr., who batted .493 with six homers, 23 RBIs, 32 walks and 51 runs. He is the son of former A&M running back Jorvorskie Lane (2005-08).

Other A&M signees or pledges making the teams were: Flower Mound Marcus outfielder Caden Sorrell (.347, 28 R, 7 HRs, 29 RBIs), 6A elite team; Whitehouse junior pitcher Michael Dudolski (12-1, 1.26 ERA, 89 IP, 104 Ks), 5A second team; Friendswood senior first baseman Boots Landry (.455, 9 HRs, 41 RBIs), 5A first team; Corpus Christi senior shortstop Jack Bell (.350, 7 HRs, 37 RBIs), 5A first team; Frisco Independence junior shortstop Wyatt Sanford (36 SBs), 5 first team; Flatonia junior outfielder Titan Targac (.397, 24 RBIs, 28 SBs), 2A second team; Southlake Carroll senior pitcher Tyler White (7-0, 1.31 ERA, 67.1 IP, 92 Ks), 6A second team; and Pearland senior catcher Caden Ferraro (.389, 27 RBIs), 6A elite team

CLASS 6A

Elite Team

P – Jeremiah Arnett, Waco Midway, sr.; Kannon Kemp, Weatherford, sr.; Brayden Sharp, The Woodlands, sr.; Miguel Bustamante, San Antonio O’Connor, sr.; Tanner Jackson, Round Rock, sr.; Aiden Coleman, San Antonio Reagan, sr.

C – Julius Ramirez, PSJA, sr.; Brayden Buchanan, Vandegrift, sr.; Mac Rose, Rockwall, sr.; Caleb Boswell, Odessa Permian, sr.; Conner Bennett, Oak Ridge, sr.; Caden Ferraro, Pearland, sr.

1B – Travis Vlasek, Ft. Bend Ridge Point, sr.

2B – Rune Farmer, San Antonio Johnson, sr.; Nick Barber, Dallas Jesuit, sr.

3B – Nathan Duvall, Austin Westlake, sr.; Ethan Farris, Cypress Woods, sr.

SS – Drew Markle, Katy Tompkins, sr.; Dylan Schlotterback, Lake Travis, sr.; Colton Griffin, Klein Collins, sr.

OF – Dasan Harris, Plano East, sr.; Caden Sorrell, Flower Mound Marcus, sr.; Erik Aguirre, Deer Park, sr.; Kendall George, Humble Atascosita, sr.

UTL – Paxton Terveen, Houston Stratford, sr.

First Team

P Mason Greer, Cypress Woods, sr.; Ty Zamradnik, Keller, sr.; Jacob Gholston, Flower Mound, sr.; Nico Partida, Pearland, soph.

C – Cade Arrambide, Tomball, jr.; Luke Billings, Prosper, soph.

1B – Andrew DeLeon, Laredo Alexander, soph.; Brennan Greer, San Antonio Reagan, sr.

2B – Kayson Cunningham, San Antonio Johnson, soph.; Micah Kendrick, Rockwall, sr.

3B – Omar Juarez , Weatherford, sr.; Josh Glaser, Flower Mound, jr.

SS – Josh Munoz, Los Fresnos, sr.;Hudson Ellis, Round Rock, jr.; Parker Ibrahimi, Mansfield Legacy, sr.

OF – Donovan Jordan, Summer Creek, jr.; Dylan Schlaegel, Mansfield Legacy, sr.; Aden Howard , Hebron, sr.

Second Team

P – Landry Powell, Rockwall Heath, sr.; Jack Brady, Austin Westlake, jr.; Derek Maples, San Antonio Johnson, jr.; Brooks Roberson, Frenship, jr.; Tyler White, Southlake Carroll, sr.

C – Omar Serna, Pasadena Dobie, soph.; Zachary Tuxhorn, Clear Lake, soph.

1B – Kendall Dove, New Caney, sr.; Ryan Alaniz, San Antonio Churchill, sr.

2B – Ashton Beaird, San Antonio Reagan, sr.; Caden Wellman, Kingwood, jr.

3B – Weston Thompson, Rockwall-Heath, soph.

SS – Brayden Randle, Rockwall, sr.; Kutter Gage Webb, San Marcos, sr.; Theo Gillen, Austin Westlake, sr.

OF – Ed Small, Austin Anderson, soph.; Kyle Chambers, Cy-Fair, sr.; Landon Hutcheson, Frenship, jr.

Third Team

P – Marcus Paz, Hebron, soph.; Donovan Becerra, Eagle Pass, sr.; Brad Pruett, Denton Guyer, sr.; Parker Booth, Katy Cinco Ranch, sr.; Josh Pelfrey, Kingwood, sr.; Gabriel Cook, San Antonio Stevens, sr.

C – Dillon Lopez; San Antonio O’Connor, sr.; Clayton Namken; New Braunfels, soph.

1B – Cole Johnson, Lake Travis, sr.

2B – Mike Saiz, Killeen Harker Heights, jr.; Logan Ellifson, The Woodlands, sr.

3B – Isaac Hernandez, San Antonio O’Connor, sr.

SS – Jaylen Humbles, Arlington Lamar, jr.; Robert Delagarza, Eagle Pass, sr.; Michael Barrera, San Antonio East Central, jr.

OF – Ty Willingham, Naaman Forrest, sr.;

Dax Massengale, Clear Springs, sr.

Grayson Walton, Beaumont West Brook, jr.

CLASS 5A

Elite Team

P – Landon Bowden, Hallsville, sr.; Alex Solis, Weslaco East, sr.; Caylon Dygart, Magnolia West, sr.

C – Carson Riley, Liberty Hill, sr.

1B – Byron Robinson, Manvel, sr.; Issac Garza, Plainview, sr.; Kyndall Cassidy, Burleson, sr.

2B – John Mazon, Aledo, sr.; Diego Diaz, Mission Sharyland, sr.

3B – Ryan Alexander, Frisco Reedy, sr.; Sean Bazmore, Crosby, sr.

SS – Jack Bell, Corpus Christi Ray, sr.; Marshall Burke, Kingwood Park, sr.

OF – Aidan Smith, Lucas Lovejoy, sr.; Luke Regas, Ennis, sr.; Nehomar Ochoa Acosta, Galena Park, sr.; Corbin Gunter, San Antonio Alamo Heights, sr.; Issac Yruretagoyena, New Braunfels Canyon, sr.; Kyeler Thompson, Santa Fe, sr.

UTL – Bennett Fryman, Frisco Lone Star, sr.; Zane Adams, New Caney Porter, sr.; Eric Tenery, Kerrville Tivy, sr.; Mason Gerraro, Lake Belton, sr.; Parker Hutyra, Birdville, sr.

First Team

P – Keevyn Goss, Corpus Christi Ray, sr.; Park Prater, Argyle, sr.; Easton Tumis, Friendswood, sr.; James Ellwanger, Magnolia West, sr.

C – Alan Nava-Moreno, El Paso Del Valle, sr.; Dylan Steele, Frisco Lebanon Trail, sr.

1B – Boots Landry, Friendswood, sr.; Lane Arroyos, Fulshear, sr.

2B – Joseph Dominguez, Denton, sr.; Colton Roquemore, Argyle, jr.

3B – Bruno Robles, San Antonio Alamo Heights, jr.; Hunter Trojacek, Midlothian Heritage, sr.

SS – Wyatt Sanford, Frisco Independence, jr.; Blake Brown, Lake Creek, sr.; Jordan Ballin, Boerne Champion jr.; Garrett Hayes, Whitehouse

OF – Cannon Davis, Amarillo, sr.; Aaron Montanez, Ft. Worth Arlington Heights, sr.; Jack Aleman, Denison, jr.

Second Team

P – Rowdy Miller, Boerne Champion, sr.; Wes Cunningham, Grapevine, sr.; Michael Dudolski, Whitehouse, jr.; Brady Bennett, Abilene, jr.; Brett Lanman, Lucas Lovejoy, sr.

C – Owen Hooper, Wichita Falls Rider, sr.; Whitt Joyce, Medina Valley, sr.

1B – Will Canalichio, New Braunfels Canyon, sr.; Oscar Salazar, Leander Rouse, jr.

2B – Rayner Heinrich, Leander Rouse, jr.; Sean Gardiner, Port Neches Groves, jr.

3B – Cole Gerlach, Mission Sharyland, sr.; Nate Rivas, Weslaco East, sr.

SS – Aaron Tondre, Medina Valley, sr.; David DeHoyos, Smithson Valley, sr.; Chase Womack, Frisco Lone Star, sr.

OF – Lane Sparks, Brenham, sr.; Ethan Downum, Frisco Reedy, soph.; John Curry, Lubbock Coronado, sr.; Zach Gingrich, Smithson Valley, jr.; Dannel Marrero, Sharlyand Pioneer, sr.

Third Team

P – Bron Farr, New Braunfels Canyon, sr.; Logan Taylor, Burleson Centennial, sr.; Mason Law, Lake Belton, jr.; Samuel Ibarra, Goose Creek Memorial, sr.; Chase Batten, Richmond Foster, jr.

C – Javorskie Lane Jr., Ft. Worth O.D. Wyatt, fr.; Billy Spratt, Azle, sr.

1B – Aiden Gomez, El Paso Del Valle, sr.; Canaan Farley, Denison, jr.

2B – Carter Pace, Midlothian Heritage, jr.; Mateo Garcia, La Joya Palmview, soph.

3B – Cole Barton, Justin Northwest, sr.

SS – Jordan Allen, Longview, sr.; Grant Tune, Azle, sr.

OF – Paul Beckham, Abilene, jr.; Christopher Chavez, Corpus Christi Carroll, sr.; Alejandro Islas, Mission Sharyland, jr.; Barry Miller, El Paso Horizon, sr.

CLASS 4A

Elite Team

P – Braylen Collins, Bridge City, sr.; Colby Turner, Lufkin Hudson, sr.; Logan Simmons, Silsbee, sr.; Cooper Strawn, Farmersville, sr.

C – Blake Mitchell, Sinton, sr.; Mason Kirk, China Spring, sr.; Hudson Grace, Midland Greenwood, sr.

1B – Griffen Williams, Canyon Lake, sr.; Jake Gilbreath, Glen Rose, sr.

2B – Payton Bush, Canyon Randall, sr.

3B – Cohen Tyree, Taylor, sr.

SS – Ace Reese, Canton, sr.; Connor Cuff, Carthage, sr.; Cam Johnson, Boerne, sr.; J.M. Long, Texarkana Pleasant Grove, sr.

OF – Cale Cochran, Marble Falls, sr.; Tyler Fishbeck, Bellville, sr.; Kyler Bowman, Stephenville, sr; Noah Bentley, Celina, sr.

UTL – Jacque Stewart, Sinton, sr.; Colby Porter, Caddo Mills, sr.

First Team

P – Chris Perez, Taylor, jr.; Xander Cloudy, Boerne, sr.; Duncan Bowles, Canyon Randall, sr.

C – Rusty Johnson, Levelland, sr.; Hagen Tuck, Andrews, sr.

1B – Dawson Byars, Andrews, sr.; Dean Hannah, China Spring, soph.

2B – Riley Pechacek, Boerne, sr.; Brian Buchanan, Bishop, sr.

3B – Matt Lopez, Corpus Christi Calallen, jr.; Jackson Rooker, Celina, sr.

SS – Nate Barry, Stephenville, sr.; W.T. Jones, Texarkana Liberty-Eylau, jr.

OF – Joel Pena, Levelland, sr.; Landun Taylor, Navarro, jr.; Brayden Mulkey, Davenport, jr.; Hayden Coker, Columbia, jr.

Second Team

P – R.J. Ruais, Celina, sr.; Jarrett Halter, Texarkana Pleasant Grove, soph.; Bryce Nall, Navarro, sr.

C – Justin Abate, Bridge City, sr.; Cade Martin, Texarkana Pleasant Grove, jr.

1B – Colten Grier, Van, jr.; A.J. Phergson, Lubbock Estacado, sr.

2B – Nolan Casbeer, Graham, sr.; Cannon Harper, Glen Rose, sr.

3B – Easton Stewart, Shane Stewart, jr.; Nick Flores, Sinton, jr.

SS – Kyle Barosh, El Campo, sr.; Kole Dudding, Canyon Randall, sr.

OF Hunter Anderson, Canyon Lake, sr.; A.J. Silva , Ft. Worth Castleberry, sr.; Nevyn Johnson, Kennedale, sr.; Noah Paddle, Carthage, sr.

Third Team

P – Gavin Brandstetter, Brownwood, jr.; Ely Zepeda, Zapata, sr.; Cal Jones, Texarkana Liberty-Eylau, sr.

C – Caden Miller, Madisonville, jr.; Kolt Larsen, Lufkin Hudson, fr.

1B – Nolan Larsen, Lufkin Hudson, jr.; Bryce Rasmussen, El Campo, sr.

2B – Drew Bird, Salado, sr.; Gehrig Morris, Andrews, sr.

3B – Brent Szczuruski, Hidalgo, soph.; Riley Akins, Burkburnett, jr.

SS – Braeden Brown, Sinton, sr.; Jake Carter, Marble Falls, sr.

OF – David Wilson, Bullard, jr.; Chase Wernimont, Sanger, sr.; Javier Balderas, Ferris, sr.

Class 3A

Elite Team

P – Truitt Anthony, Tatum, sr.; Barrett Kent, Pottsboro, sr.; Jason Bodin, Orangefield, sr.

C – Peyton Marchand, Holliday, sr.; Brooks Carter, Shallowater, sr.; Brian Mendoza, Crystal City, sr; Zach Garcia, Tidehaven, sr.

1B – Cole Standley, Woodville, sr.

2B – Tyler Moody, Brock, sr.; Ryan Lewis, Columbus, sr.

3B – Clell Caldwell, Amarillo River Road, sr.; Nathanyl Herrera, Banquete, sr.

OF – Eric Bacon, Emory Rains, sr.; Jackson Glymph, Central Heights, sr.

UTL – Josh Bass, Bushland, sr.

First Team

P – Brooks Griggs-Bell, Gunter, jr.; Braden McIntire, Boyd, jr.; Blake Watters, Corpus Christi London, jr

C – Grant Guidry, Emory Rains, jr.; Ashton Wagner, Central Heights, sr.

1B – Chase Fricke, Troy, jr.; Cooper Turner, Holliday, jr.

2B – Kade Gavina, Bushland, jr.; Eric Rogers, Boyd, jr.

3B – Derek Chavera, Falfurrias, soph.; Lucas Grace, Edgewood, sr.

SS – Cort Lowry, Franklin, jr.; Cade Dodson, Gunter, jr.

OF – Trenton Pemberton; Hughes Springs, soph.; Sawyer Strosnider; Brock, jr.; Efrain Ozuna; Taft, sr.

Second Team

P – Caleb Laster, Rio Hondo, sr.; Nick West, Central Heights, sr.; Luke Kemp, Wall, soph.

C – Nate Tomlinsen, Blanco, sr.; Cam’Ron Redwine, Tatum, sr.

1B – Elliott Foreman, New Diana, sr.; Kyle Michael, Orangefield, jr.

2B – Colton Cross , Arp, sr.; Cam Harris, Brock, jr.

3B – Drake Kilman, Amarillo River Road, sr.; Joshua Laster, Rio Hondo, soph.

SS – Blake Lewis, Prairiland, sr.; Cade Baker, Whitney, sr.

OF – Chris Salazar, Shallowater, sr.; Jaxx Johnson, Holliday, sr.; Hayden Wilcoxson, Edgewood, sr.

Third Team

P – Rowdy Shane, Lorena, sr.; Shawn Robertson, Emory Rains, jr.; Ely Reeves, Grandview, sr.

C—Leland Rodriguez, Hondo, jr.; Rusten Traxler, Orangefield, sr.

1B – Cannon Melban, Bushland, jr.; Landon Salinas, Corpus Christi London, jr.

2B – Jaden Bejarano, Kermit, jr.; Cayden Hill, Scurry Rosser, jr.

3B – Landen Greene, Cameron Yoe, sr.; Landon Mayne, Grand Saline, soph.

SS – Devine Newsome, Blanco, sr.; Kayden McClure, Santa Gertrudis, sr.

OF – Kellan Oliver, Wall, fr.; Connor Claxton, Tidehaven, jr.; Jackson McComis, Jacksboro, jr.

CLASS 2A

Elite Team

P – Chase Weaver, Hamilton, sr.; Eli Compton, Garrison, sr.

1B – John Youens, Bosqueville, sr.

2B – Brday Henke, Weimar, sr.

3B – Kade Bruce, Crawford, sr.

OF – Tyler Trapp, Whitewright, sr.; Nathan Tucker, Granger, sr.

UTL – Ryan Peterson Sr UTL Shiner, sr.

First Team

P – McCray Jacobs, Johnson City, jr.; Nick Miller, Anson, sr.; Wallace Carson, Harleton, soph.

C – Wil Hickson, Era, jr.; Harrison Howard, Clarendon, jr.

1B – Cash Perez, Wortham, jr.; Hagan Gordon, Borden County, jr.

2B – Brazos Beck, New Home, jr.; Taylor Pritchett, Rio Vista, jr.

3B – Ryland Gentry, Coleman, sr.; Wilson Ward, Clarendon, sr.

SS – Jaden Kums, Kennard, sr.; Logan Jenkins, Collinsville, jr.

OF – Weston Fenn, Rio Vista, sr.; Jackson Duplichain, Alto, sr. Guy Powell, Bangs, sr.

Second Team

P – Ayden Gates, Falls City, sr.; Rylan Newman, Collinsville, jr.; Thomas Perez, Valley Mills, jr.

C – Hunter Peel, Muenster, sr.; J. Tom Price, Borden County, sr.

1B – Jackson Davis, Harper, sr.; Keenan Hailey, Shiner, soph.

2B – Ryder King, Bosqueville, soph.; Zayne Prieto, Whitewright, sr.

3B – Joseph Flores, Mumford, jr.; Logan Addison, New Home, jr.

SS – Cooper Weatherfly, Era, jr.; Mason Marmolejo, Ropes, soph.

OF – Johnny Slawinski, Johnson City, soph.; Breck Chambers, Crawford, sr.;

Titan Targac, Flatonia, jr.

Third Team

P – Damian Castorena , Mumford, jr.; Bryce Hilton, West Hardin, jr.; Preston Pustejovsky, Abbott, sr.

C – Keegan Gilbreath, Seymour, jr.

1B – Brayden Davidson, Garrison, jr.; Logan Delgado, Ropes, sr.

2B – Carson Schuette, Shiner, soph.; Kaden Kovar, Thorndale, jr.

3B – Karter Moore, Neches, jr.; Coy Stutts, Thorndale, sr.; Dylan Armstrong, Harleton, sr.

SS – Cash Boigiano, Crawford, jr.; Travis Gully, Fayetteville, sr.

OF – Newt Schornack, Bosqueville, sr.; Ryan Harper, Frankston, jr.