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Former A&M Consolidated safety Kolby Harvell-Peel (31), who plays for Oklahoma State, closes in to make a tackle on Iowa State running back Kene Nwangwu during his freshman season.

 Sue Ogrocki

Former A&M Consolidated safety Kolby Harvell-Peel was named to the Bednarik Award preseason watch list Monday.

The award is given to the best player in college football each year.

Harvell-Peel had a breakout sophomore season at Oklahoma State in 2019, being named to the All-Big 12 first team after recording 71 tackles, 13 pass breakups, five interceptions, two forced fumbles and two fumble recoveries.

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