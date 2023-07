Former Texas A&M golfer Andrew Paysse was among a trio of golfers to shoot 1-under 143 on Monday at the Traditions Club to qualify for the 123rd U.S. Amateur on Aug. 14-20 at Cherry Hills Village in Colorado.

Paysee, was at A&M from 2014-18, shot 70-73. Joining him in qualifying were The Woodlands’ Finn Burkholder (71-72) and Austin’s Zach Kingsland (71-72).

San Antonio’s Bret Gray (76-67) and A&M’s Vishnu Sadagopan (73-70) also shot 1-under with Gray the first alternate and Sadagopan, who just completed his sophomore season, the second alternate.

Player City, State or Country Total To Par R1 R2 Total

Q Paysse, Andrew Temple, Texas -1 70 73 143

Q Burkholder, Finn The Woodlands, Texas -1 71 72 143

Q Kingsland, Zach Austin, Texas -1 71 72 143

A1 Gray, Bret San Antonio, Texas -1 76 67 143

A2 Sadagopan, Vishnu Pearland, Texas -1 73 70 143

Mcclure, Sam The Woodlands, Texas E 72 72 144

Keefer, John San Antonio, Texas 2 73 73 146

Tenpenny, Colt Fulshear, Texas 2 74 72 146

Wylie, Charlie Houston, Texas 3 68 79 147

Borow, Jacob Houston, Texas 3 74 73 147

Bott, Hunter Montgomery, Texas 4 78 70 148

Dobson, Seankarl Austin, Texas 6 76 74 150

Roenigk, Marshall College Station, Texas 6 73 77 150

Ballis, Bowen Shenandoah, Texas 6 71 79 150

Hankamer, Dallas Temple, Texas 9 73 80 153

Anderson, Terrin Montgomery, Texas 9 79 74 153

Burrowes, Justin Jamaica 9 76 77 153

Reed, Stephen Houston, Texas 9 77 76 153

Jenkins, Sam Garland, Texas 9 75 78 153

Cantu, Cole San Antonio, Texas 10 80 74 154

Buchheit, David Bryan, Texas 10 78 76 154

White, Charles Houston, Texas 12 81 75 156

Krueger, Matthew Tomball, Texas 15 79 80 159

Cox, Caden The Woodlands, Texas 16 81 79 160

Lumpkin, Caleb Houston, Texas 16 82 78 160

Cavazos, Maximus Boerne, Texas 16 81 79 160

An, Mason Houston, Texas 16 79 81 160

Ray, Mitchell Roanoke, Texas 16 78 82 160

Slater, Colin Austin, Texas 17 83 78 161

Smith, Clayton Ft Worth, Texas 17 79 82 161

Thurston, Bryson Montgomery, Texas 18 78 84 162

Greenwood, Griffin Houston, Texas 19 81 82 163

Meche, Zachary Conroe, Texas 20 80 84 164

Teichman, William Dallas, Texas 23 88 79 167

Bishop, Seth Cypress, Texas 23 83 84 167

Grossman, Brian Mansfield, Texas 24 82 86 168

Turner, Rhett Tomball, Texas 27 82 89 171

Parra, Jesus Venezuela 27 84 87 171

Watson, Raines Bryan, Texas 28 84 88 172

Robertson, Brock Dallas, Texas 31 86 89 175

Mosiello, Helton Fort Worth, Texas 31 90 85 175

Johnson, Logan Dallas, Texas 33 91 86 177

Mcdowell, Clark Friendswood, Texas 35 94 85 179

Davis, Glen Tomball, Texas 37 91 90 181

Dotson, Porter Temple, Texas 39 89 94 183

Moore, Nicholas Fort Worth, Texas 42 90 96 186

Doan, Ethan Clinton, Mississippi - WD WD WD

Gardner, Tyler Houston, Texas - WD WD WD

Gordon, Billy Dallas, Texas - WD WD WD

Huang, Treed Katy, Texas - WD WD WD

Bare, Brayden Waco, Texas - WD WD WD

Martinez, Ben San Antonio, Texas - WD WD DNF

Kiser, Mckane College Station, Texas - 75 DNF DNF

Jordan, Will The Woodlands, Texas - 75 DNF DNF

Van Zandt, Matthew Houston, Texas - 76 DNF DNF

Rogers, Grant Houston, Texas - 77 DNF DNF

Curry, Coleman Waco, Texas - 79 DNF DNF

Salcedo, Juan The Woodlands, Texas - 79 DNF DNF

Bandi, Saisumit Katy, Texas - 79 DNF DNF

Williams, Steven College Station, Texas - 79 DNF DNF

Donahoe, Kyle Normangee, Texas - 79 DNF DNF

Luo, Xing Texas, United States - 79 DNF DNF

Mitas, Parker The Woodlands, Texas - 80 DNF DNF

Flickinger, Austin Haslet, Texas - 80 DNF DNF

De La Cabada, Jorge Mexico - 85 DNF DNF

Quinque, Ben Dallas, Texas - 86 DNF DNF

Passi, Grant Austin, Texas - 86 DNF DNF

Clough, Ian College Station, Texas - 86 DNF DNF

Hightower, Clay Houston, Texas - 87 DNF DNF

Lewis, Cade Dallas, Texas - 88 DNF DNF

Weldon, Sammy Splendora, Texas - 92 DNF DNF

Jensen, Connor Waconia, Minnesota - 92 DNF DNF

Keratsopoulos, Nikolas Cameron, Texas - 95 DNF DNF

Zou, Daniel The Woodlands, Texas - DNF DNF DNF

Williams, Colin Katy, Texas - DNF DNF DNF

Russell, Jordan San Antonio, Texas - DNF DNF DNF

Stover, Joe Dallas, Texas - DNF DNF DNF

Ramsey, Collin Burleson, Texas - DNF DNF DNF

Cox, Tyler Hobbs, New Mexico - DNF DNF DNF

Maichon, Phichaksn Thailand - NS NS NS