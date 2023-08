Texas A&M senior tight end Max Wright was named to the preseason watch list for the Wuerffel Trophy, which annually honors players who serve others and celebrate their impact and inspire greater service.

Wright has volunteered for The Big Event, the largest one-day, student-run service project in the nation. He has also participated in A&M Athletics' Day at the museum and read to the students at Dulles Middle School. Wright went on a mission trip to Haiti in 2019 through Mission of Hope, partnering with local churches, people, schools and communities.

Wright played defensive end until transitioning to tight end before his sophomore season. He has 13 receptions for 194 yards with two touchdowns in the last three seasons. Wright last season won the Aggie Heart Award.

Wright was one of 100 to make the watch list that included one player from every Southeastern Conference schools.

The complete list includes:

DB Malachi Moore, Alabama, sr.; LB Jackson Bratton, Alabama-Birmingham, jr.; TE Miller Gibbs, Appalachian State, sr.; OL Jordan Morgan, Arizona, sr.; LB Traivion Brown, Arizona State, sr.; PK Cam Little, Arkansas, jr.; S Justin Parks, Arkansas State, jr.; DL Austin Hill, Army, sr.; LB Elijah McAllister, Auburn, sr.; LB Clayton Coll, Ball State, sr.; S Alfonzo Allen, Baylor, soph.; DE/Edge Demitri Washington, Boise State, grad; WR Taji Johnson, Boston College, sr.; WR Abdul-Fatai Ibrahim, Bowling Green State, sr.; WR Austin Osborne, Bowling Green State, sr.; LB Brock Horne, Bowling Green State, sr.; LB Darren Anders, Bowling Green State, sr.; LB Demetrius Hardamon, Bowling Green State, sr.; DE Max Michel, Buffalo, grad; DE/Edge Tyler Batty, BYU, jr.; OL Matthew Cindric, California, sr.; DL Robi Stuart, Central Michigan, grad; DL Mike Kelly, Charlotte, jr.; DE Jowon Briggs, Cincinnati, sr.; RB Will Shipley, Clemson, jr.; RB CJ Beasley, Coastal Carolina, jr.; LB Joshka Gustav, Colorado, sr.; OL Christian Haynes, Connecticut, sr.; LB Jackson Mitchell, Connecticut, sr.; DT Ja'Mion Franklin, Duke, sr.; OL Brian Dooley, Eastern Michigan, grad; DL Jeramy Passmore, FIU, jr.; LB Derek Wingo, Florida, jr.; DE Jared Verse, Florida State, jr.; LB Levelle Bailey, Fresno State, sr.; WR/PR Ladd McConkey, Georgia, jr.; DB LaMiles Brooks, Georgia Tech, jr.; DE Jonah Kahahawai-Welch, Hawai’i, sr.; OL Jack Freeman, Houston, sr.; WR Isaiah Williams, Illinois, jr.; LB Gerry Vaughn, Iowa State, sr.; PK Camden Wise, James Madison, sr.; QB Jalon Daniels, Kansas, jr.; QB Will Howard, Kansas State, sr.; LB J.J. Weaver, Kentucky, sr.; OL X’Zauvea Gadlin, Liberty, grad; QB Ben Wooldridge, Louisiana-Lafayette, sr.; C Abraham Delfin, Louisiana Tech, sr.; DE/Edge Ashton Gillotte, Louisville, jr.; RB Josh Williams, LSU, sr.; C Logan Osburn, Marshall, jr.; DL Cormontae Hamilton, Memphis, jr.; S Kam Kinchens, Miami (Fla.), jr.; WR Tre Mosley, Michigan State, sr.; CB Teldrick Ross, Middle Tennessee State, sr.; DT JJ Pegues, Mississippi, sr.; QB Will Rogers, Mississippi State, sr.; DT Realus George Jr., Missouri, sr.; LB Xavier McDonald, Navy, sr.; LB Joseph Shimko, NC State, sr.; C Canaan Yarro, New Mexico State, jr.; RB Elijah Green, North Carolina, jr.; LB/DE Kaimon Rucker, North Carolina, sr.; LB Kevin Wood, North Texas, sr.; LB JD Bertrand, Notre Dame, sr.; DL Ethan Downs, Oklahoma, jr.; WR Brennan Presley, Oklahoma State, sr.; CB/KR LaMareon James, Old Dominion, jr.; DB Trikweze Bridges, Oregon, jr.; DB Akili Arnold, Oregon State, jr.; DT Dvon Ellies, Penn State, sr.; DT David Green, Pittsburgh, sr.; TE Gavin Bartholomew, Pittsburgh, jr.; LB Myron Morrison, Rice, jr.; LB Trevor Williams, Sam Houston, sr.; S Tre Jenkins, San Jose State, grad; QB Preston Stone, SMU, soph.; QB Carter Bradley, South Alabama, sr.; RB Dakereon Joyner, South Carolina, sr.; CB Ben Knox, South Florida, jr.; OL Justin Dedich, Southern California, sr.; WR John Humphreys, Stanford, sr.; QB Garrett Shrader, Syracuse, sr.; CB Jalen McMurray, Temple, soph.; TE Jacob Warren, Tennessee, sr.; OL Christian Jones, Texas, sr.; TE Max Wright, Texas A&M, sr.; DB Josh Newton, TCU, sr.; DT Tony Bradford Jr., Texas Tech, sr.; LB Dallas Gant, Toledo, sr.; TE Clayton Ollendieck, Troy, sr.; QB Michael Pratt, Tulane, jr.; LB Dorian Hopkins, Tulsa, sr.; QB Chase Griffin, UCLA, sr.; S Jordyn Morgan, UNLV, jr.; WR De’Corian Clark, UTSA, sr.; SNP Jacob Garcia, Utah State, jr.; LB Ethan Barr, Vanderbilt, sr.; DE/Edge Chico Bennett, Jr., Virginia, grad; LB Matt Johnson, Virginia Tech, sr.