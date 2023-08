Texas A&M senior defensive lineman McKinnley Jackson was named to the preseason watch list for the Lombardi Award.

The award presented by the Rotary Club of Houston is given annually to the college football offensive or defensive lineman who exemplifies the character and discipline of NFL Hall of Fame head coach Vince Lombardi in addition to outstanding performance and ability.

Jackson, who had 37 tackles last season, also made the preseason watch list for the Outland Trophy.

Jackson is among 80 players on the list, including 14 from the Southeastern Conference. The Big Ten led the way with 19. He’s also among nine from Texas schools.

The full list.

Jaylon Allen, Memphis, Gr., DL

Joe Alt, Notre Dame, Jr., OT

Kelvin Banks Jr., Texas, So., OT

Jaishawn Barham, Maryland, So., LB

Graham Barton, Duke, Sr., OT

Cooper Beebe, Kansas State, Sr., OG

Brock Bowers, Georgia, Jr., TE

Jacob Busic, Navy, Sr., DE

Barrett Carter, Clemson, Jr., LB

DeWayne Carter, Duke, Rs. Sr., DT

Abdul Carter, Penn State, So., LB

Brandon Coleman, TCU, Sr., OT

Junior Colson, Michigan, Jr., LB

Marley Cook, Middle Tennessee, Rs. Jr., DT

Dontay Corleone, Cincinnati, Rs. So., DL

Tyler Davis, Clemson, Gr., DT

Justin Dedich, USC, Rs. Sr., OC

Brandon Dorlus, Oregon, Sr., DE

Ethan Downs, Oklahoma, Jr., DE

Jamon Dumas-Johnson, Georgia, Jr., LB

Tommy Eichenberg, Ohio State, Gr., LB

D'Mitri Emmanuel, Florida State, Rs. Sr., OG

Olumuyiwa Fashanu, Penn State, Jr., OT

Troy Fautanu, Washington, Jr., OT

Jaylan Ford, Texas, Sr., LB

Javon Foster, Missouri, Gr., OT

Zach Frazier, West Virginia, Jr., OC

Tailese Fuaga, Oregon State, Jr., OG

Dallas Gant, Toledo, Sr., LB

AJ Gillie, Louisana, Rs. Jr., OG

Delmar Glaze, Maryland, Rs. Jr., OT

Cedric Gray, North Carolina, Sr., LB

Michael Hall Jr., Ohio State, Jr., DT

Christian Haynes, UConn, Rs. Sr., OG

Jason Henderson, Old Dominion, Jr, LB

Branson Hickman, SMU, Jr., OC

Jaylon Hutchings, Texas Tech, Gr., DL

Nick Jackson, Iowa, Sr., LB

Donovan Jackson, Ohio State, Jr., OG

McKinnley Jackson, Texas A&M, Sr, DT

Kris Jenkins, Michigan, Sr., DT

Michael Jurgens, Wake Forest, Rs. Sr., OG

JT Killen, Coastal Carolina, Rs. Sr., LB

J.C. Latham, Alabama, Jr., OT

Laiatu Latu, UCLA, Sr., DE

Beaux Limmer, Arkansas, Rs. Sr., OT

Christian Mahogany, Boston College, Gr., OG

Jonah Monheim, USC, Rs. Jr., OT

Jordan Morgan, Arizona, Sr., OT

Gabriel Murphy, UCLA, Rs. Jr., DE

Jer'Zhan Newton, Illinois, Jr., DT

Maema Njongmeta, Wisconsin, Rs. Sr., LB

Mike Novitsky, Kansas, Rs. Sr., OC

Drake Nugent, Michigan, Gr., OC

Thor Paglialong, Air Force, Sr., OC

Josh Pearcy, Rice, Rs. Jr., DE

Harold Perkins, LSU, So., LB

Owen Porter, Marshall, Rs Sr, DE

Keith Randolph Jr., Illinois, Jr., DT

Tate Ratledge, Georgia, Jr., OG

Luke Reimer, Nebraska, Sr., LB

Chop Robinson, Penn State, Jr., DE

Ja'Tavion Sanders, Texas, Jr., TE

Jackson Sirmon, California - Berkley, Rs. Sr., LB

Brevyn Spann-Ford, Minnesota, Gr., TE

Kingsley Suamataia, BYU, So., OT

Junior Tafuna, Utah, Jr., DT

Bralen Trice, Washington, Sr., DE

Jeremiah Trotter Jr., Clemson, Jr., LB

JT Tuimoloau, Ohio State, Jr., DE

Dallas Turner, Alabama, Jr., LB

Princely Umanmielen, Florida, Jr. ,DE

Sedrick Van Pran, Georgia, Rs. So., OC

Jared Verse, Florida State, Rs. Jr., DE

Nathaniel Watson, Mississippi State, Gr., LB

Marlowe Wax, Syracuse, Jr., LB

Damonic Williams, TCU, So., DT

Mykel Williams, Georgia, So., DL

Mekhi Wingo, LSU, Jr., DT

Zak Zinter, Michigan, Sr., OG