Here are the All-SEC baseball teams

First Team

C Cole Messina, South Carolina, soph., .317, 17 2Bs, 17 HRs, 62 RBIs, 34 BBs; 1B Jac Caglianone, Florida, soph., 350, 28 HRs, 76 RBIs, 35 BBs; 2B Cade Kurland, Florida, fr., .317, 14 2Bs, 15 HRs, 44 RBIs; 3B Tommy White, LSU, soph., .389, 22 2Bs, 20 HRs, 89 RBIs; SS Josh Rivera, Florida, jr., .361, 14 HRs, 58 RBIs; OF Dylan Crews, LSU, jr., .423, 14 HRs, 57 RBIs, 56 BBs; OF Wyatt Langford, Florida, jr., .399, 20 2Bs, 16 HRs, 41 RBIs, 44 BBs; OF Ethan Petry, South Carolina, fr., .379, 21 HRs, 69 RBIs; SP Paul Skenes, LSU, jr., 10-1, 1.77 ERA, 86.2 IP, 164 Ks, 15 BBs; SP Hagen Smith, Arkansas, soph., 8-1, 2.56 ERA, 63.1 IP, 93 Ks, 37 BBs; RP Brandon Neely, Florida, soph., 0-2, 3.65 ERA, 10 SVs, 37 IP, 52 Ks; 14 BB; DH/UT Hunter Hines, Mississippi State, soph., .297, 22 HRs, 61 RBIs

Player of the year: Crews, LSU

Pitcher of the year: Skenes, LSU

Freshman of the year: Condon, Georgia

Co-scholar athlete of the year: Ben Anderson, Georgia and Pinckney, Alabama

Second Team

C Calvin Harris, Ole Miss, jr., .321, 12 HRs, 46 RBIs, 14 2Bs, 29 BBs; 1B Charlie Condon, Georgia, fr., .393, 25 HRs, 67 RBIs, 33 BBs; 2B Emilien Pitre, Kentucky, soph., .344, 15 2Bs, 1 HR, 46 RBIs, 41 BBs, 18 SBs; 3B (tie) Luke Mann, Missouri, sr., .318, 21 HRs, 54 RBIs, 32 BBs; Bryson Ware, Auburn, sr., .358, 21 HRs, 57 RBIs, 26 BBs; SS Jacob Gonzalez, Ole Miss, jr., .327, 10 HRs, 51 RBIs, 35 BBs; OF Kemp Alderman, Ole Miss, jr., .376, 19 HRs, 61 RBIs; OF Enrique Bradfield Jr., Vanderbilt, jr., .293, 6 HRs, 31 RBIs, 43 BBs, 34 SBs; OF (tie) Andrew Pinckney, Alabama, jr., .347, 15 HRs, 49 RBIs, 33 BBs; Jared Dickey, Tennessee, soph.; .348, 12 HRs, 46 RBIs; SP Devin Futrell, Vanderbilt, soph., 6-3, 3.54 ERA, 73.2 IP, 63 Ks, 17 BBs; SP Brandon Sproat, Florida, jr., 7-3, 4.85 ERA, 78 IP, 100 Ks, 35 BBs; RP Nick Maldonado, Vanderbilt, sr., 1-1, 1.61 ERA, 8 SVs, 28 IP, 37 Ks, 6 BBs; DH/UT Kendall Diggs, Arkansas, soph., .314, 12 2Bs, 10 HRs, 56 RBIs, 41 BBs;

Freshman Team

1B Condon, Georgia; OF Petry, South Carolina; C Ike Irish, Auburn, .364, 21 2Bs, 6 HRs, 50 RBIs; SS Cade Kurland, Florida, .317, 14 2Bs, 15 HRs, 44 RBIs; DH Colby Shelton, Alabama, .292, 20 HRs, 42 RBIs; 1B Jared Jones, LSU, .307, 14 HRs, 45 RBIs, 34 BBs; OF Jace LaViolette, Texas A&M, .306, 18 HRs, 57 RBIs, 40 BBs; P Alton Davis II, Alabama, 0-1, 3.49 ERA, 7 SVs, 28.1 IP, 26 Ks, 10 BBs; OF Dakota Jordan, Mississippi State, .307, 10 HRs, 40 RBIs; P Gage Wood, Arkansas, 2-0, 3.81 ERA, 28.1 IP, 41 Ks, 20 BBs; UTL RJ Austin, Vanderbilt, .257, 9 2Bs, 6 HRs, 37 RBIs, 21 BBs; C Luke Heyman, Florida, .336, 9 HRs, 33 RBIs;

All-Defensive Team

C Fernando Gonzalez, Georgia, jr., .994 FA, 293 PO, 20 A, 2 E; 1B (tie) Drew Williamson, Alabama, sr., .990 FA, 390 PO, 16 A, 4 E; Hunter Gilliam, Kentucky, sr., .993 FA, 411 PO, 27 A, 3 E; 2B Pitre, Kentucky, soph., .979 FA, 86 PO, 142 A, 5 E; 3B Davis Diaz, Vanderbilt, soph., .949 FA, 48 PO, 100 A, 8 E; SS Jim Jarvis, Alabama, sr., .973 FA, 87 PO, 131 A, 6 E; OF Bradfield, Jr., Vanderbilt, jr., 1.000 FA, 148 PO, 3 A; OF Crews, LSU, jr.. 1.000 FA, 122 PO; OF (tie) Tavian Josenberger, Arkansas, jr., 1.000 FA, 109 PO, 7 A; OF Kason Howell, Auburn, sr., .993 FA, 145 PO, 3 A, 1 E; P Smith, Arkansas, 1.000 FA, 3 PO, 2 A