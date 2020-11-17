College Station girls basketball team wins fifth straight

Jaeden McMillin scored a game-high 23 points to lead the College Station girls basketball team to a 62-40 victory over Temple on Tuesday in nondistrict play at Cougar Gym.
Aliyah Collins also had 14 points for the Lady Cougars (5-0).
College Station 62, Temple 40
TEMPLE — Aniah Hall 13, Nyteria Colbert 8, Taliyah Johnson 14, Aaliyah Thomas 5.
COLLEGE STATION (5-0) — Reese Vivaldi 1, Aliyah Collins 14, Na’layjah Johnson 9, Jayden Davenport 8, Ashonti Idlebird 2, Jaeden McMillin 23, Love Ryberg 5.
Temple 10 9 9 12 — 40
College Station 13 26 9 14 — 62
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
Iola v Thrall
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