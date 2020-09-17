BV Football Statistics

|Here are the statistics for the Brazos Valley football leaders. Coaches or statisticians have until 5 p.m. Wednesday to send season totals via email to sports@theeagle:
|RUSHING
|Name, School
|No.
|Yds
|Avg
|TD
|Jarred Kerr, Lexington
|51
|597
|11.7
|8
|Seth Kasowski, Bremond
|56
|551
|9.8
|6
|Josh Millar, Milano
|47
|391
|8.3
|2
|Darius Randle, Navasota
|52
|346
|6.7
|3
|Cam’Ron Valdez, Rockdale
|40
|341
|8.5
|6
|JaRay Bledsoe, Bremond
|38
|335
|8.8
|6
|Paxton Hancock, Centerville
|47
|324
|6.9
|3
|Jeremiah Teague, Somerville
|43
|268
|6.2
|3
|Seth Spiller, Franklin
|32
|264
|8.3
|3
|Armando Lee Jaurez, Madville
|47
|251
|5.3
|5
|Kaden Dunn, Centerville
|19
|225
|11.8
|2
|Cooper Lucherk, Burton
|55
|223
|4.9
|1
|Phaibian Bynaum, Cameron
|30
|198
|6.6
|4
|Cameron Conerway, Snook
|20
|190
|9.5
|1
|Kobe Mitchell, Rockdale
|36
|180
|5
|4
|Larry Davis, Caldwell
|25
|177
|7.1
|3
|Tyson Cornett, Leon
|21
|147
|7
|4
|Ja’marion Frear, Navasota
|15
|131
|8.7
|1
|Keshon Johnson, Cameron
|25
|125
|5
|1
|Patrick Brazzell, Madisonville
|14
|109
|7.8
|0
|Andrew Newman, Centerville
|22
|108
|4.9
|1
|PASSING
|Name, School
|Com
|Att
|Yds
|TD
|INT
|Jacob Robinson, Leon
|60
|114
|1,046
|11
|1
|Zane Zeinert, Yoe
|31
|58
|607
|6
|2
|Ja’Mar Jessie, Navasota
|39
|57
|548
|4
|2
|Kobe Mitchell, Rockdale
|31
|48
|474
|5
|2
|Garrett Lero, Snook
|32
|70
|341
|2
|6
|A. Lee Juarez, Madisonville
|21
|37
|306
|4
|1
|Cole Werner, A-Shiro
|17
|27
|304
|4
|0
|Seth Kasowski, Bremond
|18
|33
|296
|2
|1
|Brant Roberts, Centerville
|20
|35
|270
|4
|2
|Pierce Goodwin, BVCHEA
|26
|51
|248
|2
|2
|Sheldon Springer, Lex
|21
|44
|180
|2
|2
|Jose Garcia, Snook
|4
|5
|156
|2
|0
|Ryan Roheling, Caldwell
|6
|16
|155
|2
|1
|Johnny Legg, Somerville
|10
|16
|141
|1
|2
|RECEIVING
|Name, School
|No.
|Yds
|Avg
|TD
|Dillon Denman, Centerville
|19
|264
|13.9
|4
|Tyson Cornett, Leon
|18
|435
|24.2
|6
|Tito Gonzalez, Leon
|18
|180
|10
|0
|Deshun Hamilton, Snook
|16
|292
|18.3
|3
|Kesean Raven, Rockdale
|16
|209
|13.1
|4
|Za’korien Spikes, Cameron
|15
|315
|21
|3
|Xavier Steptoe, Navasota
|14
|201
|14.4
|2
|Ca’Darrius Williams, A-Shiro
|11
|213
|19.4
|2
|Jeremiah Jackson, Lexington
|11
|119
|10.8
|2
|Caleb Kocmoud, BVCHEA
|10
|107
|10.7
|0
|J. Kearney, Snook
|9
|123
|13.4
|1
|John Lee, Navasota
|9
|86
|9.6
|0
|Darius Randle, Navasota
|9
|82
|9.1
|0
|Anthony Dansby, Rockdale
|8
|225
|28.1
|3
|Verkobe Woodberry, Somerville
|8
|166
|20.8
|1
|Hunter Wilganoski, Bremond
|8
|61
|7.6
|0
|Micah Burleson, Leon
|7
|180
|25.7
|3
|Kason Goolsby, Cameron
|6
|72
|12
|1
|Davis Levy, BVCHEA
|6
|46
|7.7
|0
|PUNTING
|Name, School
|No.
|Yards
|Avg
|Anthony Dansby, Rockdale
|1
|50
|50
|Zane Zeinert, Cameron
|10
|429
|42.9
|Garrett Lero, Snook
|7
|281
|40.1
|Henry Hubnik, Cameron
|1
|40
|40
|Kobe Mitchell, Rockdale
|4
|155
|38.8
|David Williams, Bremond
|3
|116
|38.7
|Owen Davis, BVCHEA
|4
|147
|36.8
|Vinny Aguilar, Burton
|7
|255
|36.4
|Cooper Lucherk, Burton
|7
|241
|34.4
|Vladimir Morales, Madisonville
|8
|27
|33.8
|Victor Torres, Navasota
|10
|331
|33.1
|Seth Spiller, Franklin
|7
|231
|33
|Dillon Denman, Centerville
|8
|241
|30.1
|PUNT RETURNS
|Name, School
|No.
|Yards
|Avg
|Jeremiah Burns, Madisonville
|4
|108
|27
|Za’korien Spikes, Cameron
|1
|24
|24
|David Hamilton, Snook
|2
|34
|17
|Davioun Scott, Rockdale
|3
|32
|10.7
|KICKOFF RETURNS
|Name, School
|No.
|Yards
|Avg
|Verkobe Woodberry, Somerville
|1
|55
|55
|Pharrell Hemphill, Bremond
|3
|93
|31
|Darius Randle, Navasota
|1
|28
|28
|Andrew Newman, Centerville
|2
|48
|24
|Deshun Hamilton, Snook
|1
|24
|24
|David Davila, Snook
|5
|117
|23.4
|Ronnie Mosley, Madisonville
|1
|23
|23
|Jaidyn Sanchez, Bremond
|2
|43
|21.5
|Devin Wheaton, Madisonville
|1
|20
|20
|SCORING
|Name, School
|TD
|FG
|PAT
|Total
|Jarred Kerr, Lexington
|8
|0
|0
|50
|JaRay Bledsoe, Bremond
|6
|0
|1
|44
|Seth Kasowski, Bremond
|6
|0
|0
|42
|Kesean Raven, Rockdale
|6
|0
|0
|36
|Cam’Ron Valdez, Rockdale
|6
|0
|0
|36
|Armando Lee Juarez, Mad’vlle
|5
|0
|0
|30
|Phaibian Bynum, Cameron
|4
|0
|0
|24
|Kobe Mitchell, Rockdale
|4
|0
|0
|24
|Anthony Dansby, Rockdale
|3
|0
|0
|18
|Darius Randle, Navasota
|3
|0
|0
|18
|Za’korian Spikes, Cameron
|3
|0
|0
|18
|Seth Spiller, Franklin
|3
|0
|0
|18
|Jeremiah Teague, Somerville
|3
|0
|0
|18
|Ca’Darrius Williams, A-Shiro
|3
|0
|0
|18
|Victor Morales, Madisonville
|0
|0
|17
|17
|Hagen Land, Rockdale
|0
|0
|15
|15
|Jesse Martinez, Cameron
|0
|0
|15
|15
|Miguel Alvarado, Navasota
|0
|0
|14
|14
|Josh Millar, Milano
|2
|0
|1
|14
|Patrick Brazzell, Madisonville
|2
|0
|0
|12
|Dillon Denman, Centerville
|2
|0
|0
|12
|Jeremiah Dillon, Lexington
|2
|0
|0
|12
|Kaden Dunn, Centerville
|2
|0
|0
|12
|Paxton Hancock, Centerville
|2
|0
|0
|12
|Jeremiah Jackson, Lexington
|2
|0
|0
|12
|Xavier Steptoe, Navasota
|2
|0
|0
|12
|Lorenzo Vega, Somerville
|2
|0
|0
|12
|Devin Wheaton, Madisonville
|2
|0
|0
|12
|Liam Wilson, Navasota
|2
|0
|0
|12
|TACKLES
|Name, School
|Solo
|Assist
|Total
|Colton Barbo, Cameron
|31
|16
|47
|Fabian Salomon, Cameron
|18
|18
|36
|Daniel Davila, Snook
|20
|16
|36
|Jaxson Brisco, Snook
|7
|26
|33
|Jarred Kerr, Lexington
|23
|6
|29
|Justin Supak, Snook
|11
|18
|29
|Eduardo Gil, Cameron
|18
|8
|27
|Josh Millar, Milano
|24
|3
|27
|Armando Reyes, Cameron
|9
|16
|25
|Luis Guillen, Leon
|4
|20
|24
|Paxton Hancock, Centerville
|-
|-
|23
|Tyson Cornett, Leon
|4
|19
|23
|Hunter Wilganowski, Bremond
|9
|13
|22
|Nicholas Leggett, Leon
|4
|18
|22
|Jace Snook, Madisonville
|16
|5
|21
|Jeremiah Dillon, Lexington
|13
|7
|20
|Chase Mayfield, Rockdale
|-
|-
|20
|Jake Pote, BVCHEA
|6
|14
|20
|Johnny Legg, Somerville
|5
|15
|20
|Angel Villarrel, Centerville
|-
|-
|19
|Jeremiah Burns, Madisonville
|14
|5
|19
|Ty Hawley, Lexington
|12
|7
|19
|Halston French, Centerville
|-
|-
|19
|Zantayl Holley, Centerville
|-
|-
|19
|JaRay Bledoe, Bremond
|8
|10
|18
|Nathaniel Pedigo, Leon
|2
|15
|17
|Deshun Hamilton, Snook
|6
|11
|17
|Drayton Castaneda, Rockdale
|-
|-
|17
|Cody Morgan, Centerville
|-
|-
|17
|Jeremy Reyes, Milano
|8
|8
|16
|Davioun Scott, Rockdale
|-
|-
|16
|Alan Maldonado, Milano
|10
|6
|16
|Shaun Akinremi, Lexington
|10
|6
|16
|Cody Noriega, Snook
|7
|9
|16
|Ethan Ray, BVCHEA
|2
|14
|16
|J. Kearny, Snook
|4
|11
|15
|Trenton Nix, Cameron
|10
|5
|15
|Verkobe Woodberry, Somerville
|4
|11
|15
|Joel Castaneda, Navasota
|12
|2
|14
|Sebastian Vega, Somerville
|2
|11
|13
|Ethan Gordon, Milano
|12
|1
|13
|Owen Davis, BVCHEA
|6
|7
|13
|Jesus Gomez, Somerville
|4
|9
|13
|Braelin Whitley, Navasota
|11
|2
|13
|Raymond Stokely, BVCHEA
|4
|9
|13
|Dillon Denman, Centerville
|-
|-
|13
|Kaden Dunn, Centerville
|-
|-
|12
|Caden Huckabay
|4
|8
|12
|Ty Mayberry, Rockdale
|-
|-
|12
|Patrick Brazzell, Madisonville
|7
|5
|12
|Josh Griffin, Madisonville
|8
|3
|11
|Jack Herbst, Bremond
|3
|8
|11
|Herschel Conway, Somerville
|3
|8
|11
|Randy Flores, Cameron
|4
|7
|11
|Christian Briggs, Rockdale
|-
|-
|10
|Trey Weiler, Leon
|0
|10
|10
|Hunter Modisette, Centerville
|-
|-
|10
|Nick Grimes, Milano
|7
|3
|10
|Cody Borgfeld, Madisonville
|8
|2
|10
|Alejandro Espinoza, Somerville
|2
|8
|10
|Liam Price, BVCHEA
|3
|7
|10
|Miles Miner, Bremond
|3
|7
|10
|INTERCEPTIONS
|Name, School
|No.
|Yards
|TD
|Nick Grimes, Milano
|2
|18
|0
|Brice Beene, A-Shio
|2
|13
|0
|Jeramiah Burns, Madisonville
|2
|15
|0
|Hector Munoz, Milano
|1
|60
|0
|Halston French, Centerville
|1
|47
|1
|Josh Millar, Milano
|1
|15
|0
|Andrew Borski, A-Shiro
|1
|10
|0
|Jared Lavender, BVCHEA
|1
|2
|0
|Andrew Newman, Centerville
|1
|0
|0
|David Williams, Bremond
|1
|0
|0
|Ronnie Mosley, Madisonville
|1
|0
|0
|Ryan Kinsey, Madisonville
|1
|0
|0
|Jaidyn Sanchez, Cameron
|1
|0
|0
|Davioun Scott, Rockdale
|1
|0
|0
|Robert Owens, Rockdale
|1
|0
|0
|Erik Lopez, Burton
|1
|0
|0
|Dillon Denman, Centerville
|1
|-25
|0
|TEAM OFFENSE
|School
|Pass
|Rush
|Total
|Avg
|Leon
|847
|137
|984
|492
|Navasota
|302
|586
|888
|444
|Lexington
|218
|122
|400
|400
|Centerville
|139
|589
|728
|364
|Franklin
|77
|513
|590
|295
|Caldwell
|163
|382
|545
|272.5
|Anderson-Shiro
|304
|216
|520
|260
|Burton
|93
|509
|602
|200.7
|Milano
|48
|471
|519
|173
|TEAM DEFENSE
|School
|Pass
|Rush
|Total
|Avg
|Lexington
|51
|73
|124
|124
|Anderson-Shiro
|203
|126
|329
|164
|Burton
|174
|390
|564
|188
|Centerville
|159
|248
|407
|253.5
|Milano
|210
|644
|854
|284.7
|Navasota
|276
|301
|577
|288.5
|Franklin
|242
|417
|659
|329.5
|Leon
|378
|728
|1106
|555.3
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