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BV Football Statistics
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BV Football Statistics

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NORM
Here are the statistics for the Brazos Valley football leaders. Coaches or statisticians have until 5 p.m. Wednesday to send season totals via email to sports@theeagle:
RUSHING     
Name, SchoolNo.YdsAvgTD 
Jarred Kerr, Lexington5159711.78 
Seth Kasowski, Bremond565519.86 
Josh Millar, Milano473918.32 
Darius Randle, Navasota523466.73 
Cam’Ron Valdez, Rockdale403418.56 
JaRay Bledsoe, Bremond383358.86 
Paxton Hancock, Centerville473246.93 
Jeremiah Teague, Somerville432686.23 
Seth Spiller, Franklin322648.33 
Armando Lee Jaurez, Madville472515.35 
Kaden Dunn, Centerville1922511.82 
Cooper Lucherk, Burton552234.91 
Phaibian Bynaum, Cameron301986.64 
Cameron Conerway, Snook201909.51 
Kobe Mitchell, Rockdale3618054 
Larry Davis, Caldwell251777.13 
Tyson Cornett, Leon2114774 
Ja’marion Frear, Navasota151318.71 
Keshon Johnson, Cameron2512551 
Patrick Brazzell, Madisonville141097.80 
Andrew Newman, Centerville221084.91 
PASSING     
Name, SchoolComAttYdsTDINT
Jacob Robinson, Leon601141,046111
Zane Zeinert, Yoe315860762
Ja’Mar Jessie, Navasota395754842
Kobe Mitchell, Rockdale314847452
Garrett Lero, Snook327034126
A. Lee Juarez, Madisonville213730641
Cole Werner, A-Shiro172730440
Seth Kasowski, Bremond183329621
Brant Roberts, Centerville203527042
Pierce Goodwin, BVCHEA265124822
Sheldon Springer, Lex214418022
Jose Garcia, Snook4515620
Ryan Roheling, Caldwell61615521
Johnny Legg, Somerville101614112
RECEIVING    
Name, SchoolNo.YdsAvgTD 
Dillon Denman, Centerville1926413.94 
Tyson Cornett, Leon1843524.26 
Tito Gonzalez, Leon18180100 
Deshun Hamilton, Snook1629218.33 
Kesean Raven, Rockdale1620913.14 
Za’korien Spikes, Cameron15315213 
Xavier Steptoe, Navasota1420114.42 
Ca’Darrius Williams, A-Shiro1121319.42 
Jeremiah Jackson, Lexington1111910.82 
Caleb Kocmoud, BVCHEA1010710.70 
J. Kearney, Snook912313.41 
John Lee, Navasota9869.60 
Darius Randle, Navasota9829.10 
Anthony Dansby, Rockdale822528.13 
Verkobe Woodberry, Somerville816620.81 
Hunter Wilganoski, Bremond8617.60 
Micah Burleson, Leon718025.73 
Kason Goolsby, Cameron672121 
Davis Levy, BVCHEA6467.70 
PUNTING     
Name, SchoolNo.YardsAvg  
Anthony Dansby, Rockdale15050  
Zane Zeinert, Cameron1042942.9  
Garrett Lero, Snook728140.1  
Henry Hubnik, Cameron14040  
Kobe Mitchell, Rockdale415538.8  
David Williams, Bremond311638.7  
Owen Davis, BVCHEA414736.8  
Vinny Aguilar, Burton725536.4  
Cooper Lucherk, Burton724134.4  
Vladimir Morales, Madisonville82733.8  
Victor Torres, Navasota1033133.1  
Seth Spiller, Franklin723133  
Dillon Denman, Centerville824130.1  
PUNT RETURNS    
Name, SchoolNo.YardsAvg  
Jeremiah Burns, Madisonville410827  
Za’korien Spikes, Cameron12424  
David Hamilton, Snook23417  
Davioun Scott, Rockdale33210.7  
KICKOFF RETURNS    
Name, SchoolNo.YardsAvg  
Verkobe Woodberry, Somerville15555  
Pharrell Hemphill, Bremond39331  
Darius Randle, Navasota12828  
Andrew Newman, Centerville24824  
Deshun Hamilton, Snook12424  
David Davila, Snook511723.4  
Ronnie Mosley, Madisonville12323  
Jaidyn Sanchez, Bremond24321.5  
Devin Wheaton, Madisonville12020  
SCORING     
Name, SchoolTDFGPATTotal 
Jarred Kerr, Lexington80050 
JaRay Bledsoe, Bremond60144 
Seth Kasowski, Bremond60042 
Kesean Raven, Rockdale60036 
Cam’Ron Valdez, Rockdale60036 
Armando Lee Juarez, Mad’vlle50030 
Phaibian Bynum, Cameron40024 
Kobe Mitchell, Rockdale40024 
Anthony Dansby, Rockdale30018 
Darius Randle, Navasota30018 
Za’korian Spikes, Cameron30018 
Seth Spiller, Franklin30018 
Jeremiah Teague, Somerville30018 
Ca’Darrius Williams, A-Shiro30018 
Victor Morales, Madisonville001717 
Hagen Land, Rockdale001515 
Jesse Martinez, Cameron001515 
Miguel Alvarado, Navasota001414 
Josh Millar, Milano20114 
Patrick Brazzell, Madisonville20012 
Dillon Denman, Centerville20012 
Jeremiah Dillon, Lexington20012 
Kaden Dunn, Centerville20012 
Paxton Hancock, Centerville20012 
Jeremiah Jackson, Lexington20012 
Xavier Steptoe, Navasota20012 
Lorenzo Vega, Somerville20012 
Devin Wheaton, Madisonville20012 
Liam Wilson, Navasota20012 
TACKLES     
Name, SchoolSoloAssistTotal  
Colton Barbo, Cameron311647  
Fabian Salomon, Cameron181836  
Daniel Davila, Snook201636  
Jaxson Brisco, Snook72633  
Jarred Kerr, Lexington23629  
Justin Supak, Snook111829  
Eduardo Gil, Cameron18827  
Josh Millar, Milano24327  
Armando Reyes, Cameron91625  
Luis Guillen, Leon42024  
Paxton Hancock, Centerville--23  
Tyson Cornett, Leon41923  
Hunter Wilganowski, Bremond91322  
Nicholas Leggett, Leon41822  
Jace Snook, Madisonville16521  
Jeremiah Dillon, Lexington13720  
Chase Mayfield, Rockdale--20  
Jake Pote, BVCHEA61420  
Johnny Legg, Somerville51520  
Angel Villarrel, Centerville--19  
Jeremiah Burns, Madisonville14519  
Ty Hawley, Lexington12719  
Halston French, Centerville--19  
Zantayl Holley, Centerville--19  
JaRay Bledoe, Bremond81018  
Nathaniel Pedigo, Leon21517  
Deshun Hamilton, Snook61117  
Drayton Castaneda, Rockdale--17  
Cody Morgan, Centerville--17  
Jeremy Reyes, Milano8816  
Davioun Scott, Rockdale--16  
Alan Maldonado, Milano10616  
Shaun Akinremi, Lexington10616  
Cody Noriega, Snook7916  
Ethan Ray, BVCHEA21416  
J. Kearny, Snook41115  
Trenton Nix, Cameron10515  
Verkobe Woodberry, Somerville41115  
Joel Castaneda, Navasota12214  
Sebastian Vega, Somerville21113  
Ethan Gordon, Milano12113  
Owen Davis, BVCHEA6713  
Jesus Gomez, Somerville4913  
Braelin Whitley, Navasota11213  
Raymond Stokely, BVCHEA4913  
Dillon Denman, Centerville--13  
Kaden Dunn, Centerville--12  
Caden Huckabay4812  
Ty Mayberry, Rockdale--12  
Patrick Brazzell, Madisonville7512  
Josh Griffin, Madisonville8311  
Jack Herbst, Bremond3811  
Herschel Conway, Somerville3811  
Randy Flores, Cameron4711  
Christian Briggs, Rockdale--10  
Trey Weiler, Leon01010  
Hunter Modisette, Centerville--10  
Nick Grimes, Milano7310  
Cody Borgfeld, Madisonville8210  
Alejandro Espinoza, Somerville2810  
Liam Price, BVCHEA3710  
Miles Miner, Bremond3710  
INTERCEPTIONS    
Name, SchoolNo.YardsTD  
Nick Grimes, Milano2180  
Brice Beene, A-Shio2130  
Jeramiah Burns, Madisonville2150  
Hector Munoz, Milano1600  
Halston French, Centerville1471  
Josh Millar, Milano1150  
Andrew Borski, A-Shiro1100  
Jared Lavender, BVCHEA120  
Andrew Newman, Centerville100  
David Williams, Bremond100  
Ronnie Mosley, Madisonville100  
Ryan Kinsey, Madisonville100  
Jaidyn Sanchez, Cameron100  
Davioun Scott, Rockdale100  
Robert Owens, Rockdale100  
Erik Lopez, Burton100  
Dillon Denman, Centerville1-250  
TEAM OFFENSE    
SchoolPassRushTotalAvg 
Leon847137984492 
Navasota302586888444 
Lexington218122400400 
Centerville139589728364 
Franklin77513590295 
Caldwell163382545272.5 
Anderson-Shiro304216520260 
Burton93509602200.7 
Milano48471519173 
TEAM DEFENSE    
SchoolPassRushTotalAvg 
Lexington5173124124 
Anderson-Shiro203126329164 
Burton174390564188 
Centerville159248407253.5 
Milano210644854284.7 
Navasota276301577288.5 
Franklin242417659329.5 
Leon3787281106555.3 
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