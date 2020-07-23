Bryan and Brenham dropped their previously scheduled Week 3 nondistrict football game, and Bryan has added Montgomery Lake Creek in its place, the Vikings’ announced on Twitter on Thursday.

The game will be played the weekend of Oct. 8-9 in accordance with the UIL’s updated timeline released Tuesday. 

Brenham head coach Eliot Allen said changes in the District 13-5A Division II schedule necessitated removing the Bryan from the schedule. The eight-team district will play seven games over nine weeks beginning in Week 3, allowing an extra open week late in the season in case the spread of the coronavirus forces further changes to the schedule. Brenham and the other 13-5A-II teams will play only nine regular-season games.

“I hate it, but we are in difficult times,” Allen said.

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