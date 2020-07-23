SAN ANTONIO — The Brazos Valley Bombers rallied for two runs in the ninth inning but couldn’t catch the San Antonio Flying Chanclas, losing 4-3 in Texas Collegiate League play Thursday at Wolff Stadium.

The Chanclas (13-7) also won 15-2 on Wednesday.

San Antonio took a 2-0 lead in the second inning. Brazos Valley’s Logan Sartori scored on a passed ball in the top of the fifth, but the Chanclas answered with another run in the bottom of the inning for a 3-1 lead. They added a run in the seventh on Ryan Flores’ RBI double.

Bryce Blaum led off the ninth for the Bombers (12-9) with a single. The Chanclas retired him on Logan Sartori’s fielder’s choice groundball, but Wesley Faison doubled, and Bryant Shellenbarger drove in Sartori from third with a sacrifice fly. Jeffery David then singled in Faison to cut the Chanclas’ lead to 4-3, and Austin Bost got hit by a pitch, putting him at first and David at second.

San Antonio reliever Garrett Egli, who entered to start the ninth, ended the rally by inducing Grayson Tatro to fly out to left.

The two teams will begin a three-game series at Travis Field at 7:05 p.m. Friday.

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