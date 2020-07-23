Texas Bowl

Texas A&M quarterback Kellen Mond (11) finds a seam and runs past Oklahoma State’s Malcolm Rodriguez (20) at the Texas Bowl in 2019 at NRG Stadium in Houston.

 Eagle photo by Michael Miller

Texas A&M senior quarterback Kellen Mond was named to the 2020 Wuerffel Trophy watch list on Thursday.

The Wuerffel Trophy is given to a player for community service and presented in February in Fort Walton Beach, Florida. Mond is one of 114 players named to the watch list.

Mond was recently appointed by A&M President Michael K. Young to A&M’s new 45-person Commission on Diversity, Equity and Inclusion. The group will address topics of racial intolerance, historical representations such as statues, policies and practices and is made up of current and former students, faculty and staff, two members of the Board of Regents and the president of Prairie View A&M University. Mond also volunteers with other A&M players at Twin City Mission, a local non-profit organization which provides assistance to families in the Brazos Valley.

Former A&M quarterback Trevor Knight won the Wuerffel Trophy in 2016.

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