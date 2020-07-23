April 21, 1934 - April 7, 2020

Barbara Janelle Brown Trant, 85, died April 7, 2020 of COVID-19 virus She is survived by her sons Mike and Kenny and daughter, Susie, 7 grandchildren and 15 great grandchildren.

She was born April 21, 1934 in Jacksonville, TX and lived most of her life in Conroe and Grimes County, TX. She was an accomplished seamstress and worked at Conroe Police Department as a dispatcher and later at Conroe Hospital as part of the Business Office working in the Emergency Room. She and her husband, Darrell Glenn Trant, moved to the Grimes County area in 1984 timeframe to carry-on the ranching of Darrell's father.

After Darrell died in January 2005, she seemed drained of energy. A few years later she had another downturn in that the arthritis in her back worstened and limited her abilities. She experienced many falls and limited movement. In Februay 2020 she was placed in Waterford at College Station Assisted Living where she contracted the Coronavirus folllowed by death.

She has been cremated under the direction of Nobles Funeral Chapel in Navasota, TX and her ashes interment at Missionary Baptist Church Cemetery on FM 172/175 in Keith, TX.

There will be a CELEBRATION OF LIFE on Saturday, July 25, at her home, from 1:00-3:00 p.m. at 11143 FM 244 Rd, near Carlos, TX. (Anderson, TX postal address). Attendees are asked to adhere to the Coronavirus guidelines for the safety of all.

To plant a tree in memory of Barbara Trant as a living tribute, please visit Tribute Store.

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