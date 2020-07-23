Patrick Tennell, 41, of Bryan, passed away Sunday, July 19, 2020. Visitation will be Saturday July 25, 10:30AM-1PM at Trevino-Smith Funeral Home. Services will be at 1PM Saturday July 25 at Trevino-Smith Funeral Home.

To plant a tree in memory of Patrick Tennell as a living tribute, please visit Tribute Store.

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