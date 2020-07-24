Charles Adolphus Smith, 57, of of College Station, formerly of Hearne, passed away Wednesday, July 15, 2020. Visitation will be 4-6 p.m., Friday, July 24, at Glenn Mack Funeral Home in Hearne. Private family services are at 11 a.m., on Saturday, July 25, at Jones Chapel Baptist Church in Hearne.

To plant a tree in memory of Charles Smith as a living tribute, please visit Tribute Store.

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