Addie THEO Richardson, 89, of Bryan, passed away Saturday, July 18, 2020. At Theo's request her body was given to medical studies. Services are in the care of Callaway-Jones Funeral and Cremation Centers, Bryan-College Station.

To plant a tree in memory of Addie Richardson as a living tribute, please visit Tribute Store.

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