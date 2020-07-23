Tommy James Prosper, 67, of Navasota, Tx., passed away Tuesday, July 14, 2020. Visitation will be at 1 p.m., Friday, July 24, at Friendship Baptist Church, Navasota. Services will be at 11 a.m., Saturday, July 25, at Dennis Bryant Cemetery in Navasota.

To plant a tree in memory of Tommy Prosper as a living tribute, please visit Tribute Store.

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