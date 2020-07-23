THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST TEXAS
**HEAVY RAINS LIKELY OVER PORTIONS OF TEXAS BY THIS WEEKEND**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR BRAZORIA ISLANDS,
CHAMBERS, COASTAL BRAZORIA, COASTAL GALVESTON, COASTAL HARRIS,
COASTAL JACKSON, COASTAL MATAGORDA, GALVESTON ISLAND AND
BOLIVAR PENINSULA, INLAND BRAZORIA, INLAND GALVESTON, INLAND
JACKSON, INLAND MATAGORDA, MATAGORDA ISLANDS, SOUTHERN LIBERTY,
AND WHARTON
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 370 MILES SOUTHEAST OF GALVESTON TX OR ABOUT 410 MILES
EAST-SOUTHEAST OF MATAGORDA TX
- 26.0N 90.0W
- STORM INTENSITY 30 MPH
- MOVEMENT WEST-NORTHWEST OR 290 DEGREES AT 9 MPH
SITUATION OVERVIEW
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TROPICAL DEPRESSION 8 CONTINUES TO MOVE WEST-NORTHWESTWARD IN THE GULF
OF MEXICO. THIS MOVEMENT TOWARDS THE NORTHWEST GULF AND THE TEXAS
COAST IS FORECAST TO CONTINUE. AS IT DOES SO, SLOW STRENGTHENING IS
EXPECTED, AND THE DEPRESSION SHOULD BECOME A TROPICAL STORM IN A DAY
OR SO, AND REMAIN AT TROPICAL STORM STRENGTH UNTIL IT MAKES LANDFALL
ON THE TEXAS COAST ON SATURDAY.
LOCALLY, WE CAN EXPECT SEAS AND TIDES TO INCREASE, PARTICULARLY ON
FRIDAY AS THE STORM DRAWS CLOSER. THERE MAY BE SOME MINOR COASTAL
FLOODING IN PARTICULARLY VULNERABLE LOCATIONS ALONG THE COAST - FOR
EXAMPLE, HIGHWAY 87 ON THE BOLIVAR PENINSULA. RAIN CHANCES ARE
EXPECTED TO INCREASE ON FRIDAY, AND STAY HIGH THROUGH AT LEAST THE
WEEKEND. NEAR THE COAST, 3 TO 5 INCHES OF RAIN ARE FORECAST, WITH
ISOLATED SPOTS TO 8 INCHES. RAIN TOTALS ARE LIKELY TO BE LOWER WELL
INLAND.
POTENTIAL IMPACTS
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* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS THE TEXAS GULF COAST. POTENTIAL IMPACTS
INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS INLAND SOUTHEAST TEXAS.
* WIND:
PREPARE FOR HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
THE IMMEDIATE TEXAS GULF COAST. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, SHEDS, AND UNANCHORED
MOBILE HOMES. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BLOWN ABOUT.
- MANY LARGE TREE LIMBS BROKEN OFF. A FEW TREES SNAPPED OR
UPROOTED, BUT WITH GREATER NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE
SHALLOW ROOTED. SOME FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- A FEW ROADS IMPASSABLE FROM DEBRIS, PARTICULARLY WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS ON
BRIDGES AND OTHER ELEVATED ROADWAYS.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST TEXAS, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* SURGE:
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS VULNERABLE LOCATIONS ON THE TEXAS GULF COAST. POTENTIAL
IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- LOCALIZED INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING MAINLY ALONG
IMMEDIATE SHORELINES AND IN LOW-LYING SPOTS, OR IN AREAS
FARTHER INLAND NEAR WHERE HIGHER SURGE WATERS MOVE ASHORE.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS AND PARKING LOTS BECOME OVERSPREAD
WITH SURGE WATER. DRIVING CONDITIONS DANGEROUS IN PLACES WHERE
SURGE WATER COVERS THE ROAD.
- MODERATE BEACH EROSION. HEAVY SURF ALSO BREACHING DUNES, MAINLY
IN USUALLY VULNERABLE LOCATIONS. STRONG RIP CURRENTS.
- MINOR TO LOCALLY MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS,
AND PIERS. A FEW SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST TEXAS, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED
PREPAREDNESS ACTIONS.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE
UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS
OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN HOUSTON/GALVESTON TX AROUND 10 AM CDT, OR SOONER IF
CONDITIONS WARRANT.
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