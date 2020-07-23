Melva Louese Ottea, 94, of Hearne, passed away Friday, July 17, 2020. Viewing will be 1pm-6pm, Friday, July 24, at Memorial Funeral Home in Hearne.

Services will be held at a later date.

To plant a tree in memory of Melva Ottea as a living tribute, please visit Tribute Store.

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