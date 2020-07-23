Jorge Mulato, 13, of College Station, passed away Monday, June 1, 2020. Visitation will be from 5-8 pm, Thursday, July 23, at Hillier of COLLEGE STATION. Services will be at 2 p.m., Friday, July 24, at St. Thomas Aquinas Catholic Church.

To plant a tree in memory of Jorge Mulato as a living tribute, please visit Tribute Store.

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