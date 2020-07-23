January 8, 1973 - July 18, 2020

Michelle Annette Medina, age 47, passed away Saturday, July 18, 2020 at St. Joseph's hospital. She was born January 8, 1973 in Bryan, Texas.

Michelle adored her family, especially the babies and was fond of her pets. For many years, Michelle worked as a cosmetologist.

Michelle is survived by her eldest son Matthew Scott Rodriguez, daughter Lindsey Nicole Medina, youngest son Tristan Kyle Blue, brother Rudy Medina III, nephew Devan Medina, father Rudy Medina II, aunt and uncle Ruth and Moses Alvarez III, aunt and uncle Rachel and Adolph Flores, and uncle and aunt Agapito and Lilly Valadez, her close friend Deshana Maxey, plus many first, second and third cousins. All of whom she loved and touched deeply.

Michelle is predeceased by her mother Rita Valadez, her brother Pablo "Paul" Espino, grandparents Raymundo Sr. and Arcadia Valadez, Uncles; Raymond Valadez Jr., Victor Valadez, Roy Valadez, Robert Valadez and Ralph Valadez and aunt Rosalie Valadez.

A memorial service will follow at a later date.

"I shall pass this way but once; any good that I can do or any kindness I can show to any human being; let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again."

To plant a tree in memory of Michelle Medina as a living tribute, please visit Tribute Store.

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