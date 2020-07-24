Robert Lee Kelley, Sr., 71, of Bryan, passed away Saturday, July 11, 2020. Visitation will be Friday, July 25, 2020 from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. at Daniel & Son Funeral Home Chapel. Services will be at Graveside Saturday, July 26, 2020 @ 11:00 a.m. at New Bethleham Cemetery.

To plant a tree in memory of Kelley Sr. Robert Lee as a living tribute, please visit Tribute Store.

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