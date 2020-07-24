THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST TEXAS
**HANNA EXPECTED TO STRENGTHEN TODAY AND TONIGHT**
NEW INFORMATION
---------------
* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR COASTAL GALVESTON,
COASTAL HARRIS, GALVESTON ISLAND AND BOLIVAR PENINSULA, INLAND
BRAZORIA, INLAND GALVESTON, AND WHARTON
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR BRAZORIA ISLANDS,
COASTAL BRAZORIA, COASTAL JACKSON, COASTAL MATAGORDA, INLAND
JACKSON, INLAND MATAGORDA, AND MATAGORDA ISLANDS
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 230 MILES SOUTHEAST OF GALVESTON TX OR ABOUT 260 MILES
EAST-SOUTHEAST OF MATAGORDA TX
- 26.7N 92.4W
- STORM INTENSITY 40 MPH
- MOVEMENT WEST-NORTHWEST OR 290 DEGREES AT 9 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
TROPICAL STORM HANNA WILL CONTINUE TO SLOWLY MOVE WEST-NORTHWESTWARD
ACROSS THE GULF OF MEXICO TODAY WITH A TURN TOWARD THE WEST TONIGHT.
A WESTWARD MOVEMENT IS EXPECTED TO THEN CONTINUE THROUGH THE WEEKEND
IS FORECAST TO BE NEAR OR MOVE INTO THE TEXAS COASTAL BEND SATURDAY
MORNING. HANNA IS EXPECTED TO STRENGTHEN A BIT MORE UNTIL IT MAKES
LANDFALL, WITH A GRADUALLY WEAKENING AS IT MOVES FURTHER INLAND.
LOCALLY, WINDS AND SEAS WILL BE ON THE RISE TODAY AS HANNA
APPROACHES THE LOCAL GULF WATERS, RESULTING IN DANGEROUS MARINE
CONDITIONS ACROSS THE NEARSHORE AND OFFSHORE WATERS. IN RESPONSE,
TIDES WILL INCREASE, WHICH COULD PRODUCE MINOR COASTAL FLOODING. THE
STRONGEST WIND FIELD SHOULD REMAIN OVER THE GULF WATERS ADJACENT TO
MATAGORDA BAY. INLAND, RAINBANDS GENERATED FROM HANNA WILL MOVE INTO
SOUTHEAST TEXAS THROUGHOUT THE DAY TODAY AND TONIGHT. THE MOST
CONCERNING THREAT REMAINS TO BE FLOODING RAINS, FOLLOWED BY ELEVATED
SEAS AND TIDES. 3 TO 5 INCHES OF RAIN WITH ISOLATED AMOUNTS OF 8
INCHES OR MORE ARE EXPECTED ACROSS THE SOUTHERNMOST COUNTIES OF
SOUTHEAST TEXAS WITH LOWER AMOUNTS EXPECTED ELSEWHERE.
POTENTIAL IMPACTS
-----------------
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS THE TEXAS GULF COAST. POTENTIAL
IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS INLAND SOUTHEAST TEXAS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST TEXAS, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* SURGE:
PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS THE MATAGORDA BAY AREA. POTENTIAL IMPACTS IN
THIS AREA INCLUDE:
- LOCALIZED INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING MAINLY ALONG
IMMEDIATE SHORELINES AND IN LOW-LYING SPOTS, OR IN AREAS
FARTHER INLAND NEAR WHERE HIGHER SURGE WATERS MOVE ASHORE.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS AND PARKING LOTS BECOME OVERSPREAD
WITH SURGE WATER. DRIVING CONDITIONS DANGEROUS IN PLACES WHERE
SURGE WATER COVERS THE ROAD.
- MODERATE BEACH EROSION. HEAVY SURF ALSO BREACHING DUNES, MAINLY
IN USUALLY VULNERABLE LOCATIONS. STRONG RIP CURRENTS.
- MINOR TO LOCALLY MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS,
AND PIERS. A FEW SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST TEXAS, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* WIND:
PROTECT AGAINST HAZARDOUS WIND HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
THE MATAGORDA BAY AREA. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, SHEDS, AND UNANCHORED
MOBILE HOMES. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BLOWN ABOUT.
- MANY LARGE TREE LIMBS BROKEN OFF. A FEW TREES SNAPPED OR
UPROOTED, BUT WITH GREATER NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE
SHALLOW ROOTED. SOME FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- A FEW ROADS IMPASSABLE FROM DEBRIS, PARTICULARLY WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS ON
BRIDGES AND OTHER ELEVATED ROADWAYS.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST TEXAS, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE MATAGORDA BAY AREA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS PEELED OFF BUILDINGS, CHIMNEYS
TOPPLED, MOBILE HOMES PUSHED OFF FOUNDATIONS OR OVERTURNED,
LARGE TREE TOPS AND BRANCHES SNAPPED OFF, SHALLOW-ROOTED TREES
KNOCKED OVER, MOVING VEHICLES BLOWN OFF ROADS, AND SMALL BOATS
PULLED FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST TEXAS, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
----------------------------------
* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO COMPLETE ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND
PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. ENSURE YOU ARE IN A
SAFE LOCATION BEFORE THE ONSET OF STRONG WINDS OR POSSIBLE FLOODING.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED. CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES
CAN BE HELPFUL, BUT BE AWARE OF YOUR RISK FOR DEADLY CARBON MONOXIDE
POISONING IF YOUR CAR IS LEFT IDLING IN A GARAGE OR OTHER POORLY
VENTILATED AREA.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO OR LOCAL NEWS OUTLETS
FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. BE READY TO ADAPT TO POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST. ENSURE YOU HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE WEATHER
WARNINGS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
-----------
THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN HOUSTON/GALVESTON TX AROUND 7 AM CDT, OR SOONER IF
CONDITIONS WARRANT.
(0) entries
Sign the guestbook.
Log In
THANK YOU for helping us ensure that all guest book entries are positive and considerate. If you see a negative or inappropriate comment, please click on the link in the comment to report it, and a staff member will follow up immediately