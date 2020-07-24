Althene Helton, 92, of College Station, passed away Sunday, July 19, 2020. Visitation will be at 9 a.m., Saturday, July 25, at Memorial Funeral Chapel-College Station. Graveside services will follow at 10:30 a.m., to College Station City Cemetery.

To plant a tree in memory of Althene Helton as a living tribute, please visit Tribute Store.

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