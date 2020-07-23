January 30,1933 - June 21, 2020

Beloved mother, grand-mother and wife passed away peacefully at her home on June 21, 2020.

Faye was born in Houlka Mississippi and she attended Houston High School before moving to Bryan Texas in 1951 to raise her family. Mrs. Cargill is proceeded in death by her loving husband of 30 years James L. Cargill Jr. and her much loved son Richard L. Thomas.

She is survived by her children Deborah L.Thomason, Diane Thomas Glidewell, Michael W. Thomas and daughter in law Sharon Thomas and James L. Cargill, along with her 14 grandchildren, 11 great-grandchildren and 5 great-great grandchildren.

A graveside service will be held at 2 p.m., Friday July 24, 2020 at Rest Ever Memorial cemetery in the Devotion Garden section.

The family asks that you please wear a mask or face covering.

To plant a tree in memory of Faye Cargill as a living tribute, please visit Tribute Store.

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