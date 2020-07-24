A Bryan man was arrested Wednesday on charges he tried to use fake $100 bills at three local businesses.

According to Bryan police, authorities were called around 9:45 a.m. to a pharmacy on Texas Avenue. A cashier explained that a man tried to make a purchase with a $100 that was a forgery. The cashier said she also was aware the man tried to make a purchase at a nearby restaurant. Officers looked for the man, but he had left the area, a police report states.

Several hours later, police were called to Walmart on Briarcrest Drive, where an employee said a man had bought a bicycle using two phony $100 bills. After getting a description, police believed he might have been the man from the earlier call.

Around 1 p.m., an officer spotted 53-year-old Michael Dwayne Toliver riding a bicycle at Villa Maria Road and Texas Avenue. Toliver told police he had shopped at the stores with several fake $100 bills, which he said he’d found in a car wash parking lot. Authorities said Toliver had several other fake bills in his wallet. He was arrested, and the bike was returned to Walmart.

He is charged with three counts of forgery of a financial instrument, a third-degree felony punishable by up to 10 years in prison, and one count of theft with a previous conviction, a state jail felony punishable by up to two years in a state jail. He remains in the Brazos County Jail on $11,000 bond.

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