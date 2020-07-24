NAVASOTA — With Navasota High School’s graduation pushed to July due to COVID-19, the class of 2020 made history for attending school the longest before officially becoming alumni.

“They say that the hottest, fieriest furnace produces the strongest and finest steel,” Navasota Superintendent Stu Musick said during Thursday’s commencement — the first of four ceremonies — at Rattler Stadium. “The class of 2020 has been put through the furnace. You guys have been here for 13 years since kindergarten and two more months to make tonight happen. We’re proud of you. We pray and wish you the absolute best for whatever your next chapter in life holds.”

The class not only took an extra two months to become alumni, but also set a new normal by finishing via computers and smartphones, salutatorian Mark “Weston” Finke said via a recorded message displayed on the video scoreboard of the football stadium.

“Doesn’t that classify us to be the smartest class technically?” he quipped.

It is surreal, he added, that the first event of the newly renovated Navasota High School football stadium is their last as students.

“Whether our next journey will be college or work, I know that this NHS class is well equipped and more than ready to face it head on because we have the strength, the determination, the willpower, the knowledge and the ability to face it head on,” Finke said. “Really, what is it that that we, the class of 2020, can’t do?”

To allow for the most number of guests — 10 per student — while abiding by social distancing guidelines, the 168 graduates were allowed to select one of four ceremonies to attend with a maximum of 44 participants in each. Thursday night’s was the first, with others set for tonight, Saturday morning and Saturday night.

Danna Dyess and his wife traveled to Navasota from Bryan to see their grandson Adam Rene graduate.

“We’re just proud to be here,” he said, noting it was their first time leaving Bryan in five months.

Hector Orozco said he appreciated the school for making a ceremony happen and spacing them so the students could work with their summer schedules. Orozco will be a senior in the fall but was at Thursday’s ceremony to support his girlfriend, Bianca Leiva.

Before the new graduates turned their tassels, Navasota High School Principal Kristi Ramsey reminded them that the ceremony is not the end, but the beginning of “great things for the rest of your life.”

Valedictorian Keith Steptoe, also via a video message, encouraged his classmates to have a positive outlook on life, saying it is difficult to achieve anything with a bad attitude.

“Follow your heart and do what makes you happy and what will make you happy in the future, whether that’s going out and having fun so you don’t look back on life and regret not having some of the best times of your life, or whether that’s working hard in college so you can have a good career in the future,” he said.

“We are lucky enough to have life and liberty. Now let’s pursue happiness,” he added.

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