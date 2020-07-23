A Madison County man has been arrested in connection to the death of his infant daughter, officials said.

According to the Madison County Sheriff’s Office, on Feb. 8, first responders were dispatched to a report of an unresponsive baby at a home on Alaska Lane in Midway. At the scene, an 8-week-old girl was pronounced dead and an autopsy was ordered.

A medical examiner noted methamphetamine was present in the child’s system, authorities said. Officials interviewed the victim’s father, Johnny Ray Gafford, 46, and determined he had been using methamphetamine around the girl for days leading up to her death, a press release states. The child’s mother was not present at the time and has not been charged.

Gafford is now charged with murder, a first-degree felony punishable by up to 99 years in prison, and child endangerment, a state jail felony punishable by up to two years in a state prison. He remains in the Madison County Jail on $1 million bond.

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