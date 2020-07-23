John Friebele is going from a top leadership position at Experience Bryan College Station to running Destination Bryan.

The 501(c)(6) nonprofit organization will be separate from the city of Bryan and will be responsible for promoting the city’s tourism efforts. The new destination marketing organization is set to be fully operational by Aug. 1. For now, Friebele is finishing up his time as vice president of sales and marketing at EBCS. He has worked in various positions at EBCS for more than a decade. 

In a city press release, Friebele said tourism will be an important part of bringing in money as the city looks toward “safe economic recovery.”  

“Through Destination Bryan, we’ll be able to promote the essence or identity of the city and package together the assets that make it a great place to experience during a visitor’s stay,” he said in the release.  

The new organization comes after College Station City Council voted unanimously to terminate its participation in the EBCS funding agreement with Bryan. College Station said last month that jobs will be offered to all 12 full-time EBCS employees as the city moves its tourism and hospitality efforts into its economic development department.  

In a statement to The Eagle, Friebele said Destination Bryan will likely bring in additional staff in the future. 

“As we continue to work through and evolve the organizational structure and plans are refined in the coming months, we’ll analyze staffing levels and positions to understand if any other positions may be needed,” he said.

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