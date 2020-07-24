Several Experience Bryan College Station leaders will be working for the city of College Station on its tourism and hospitality efforts beginning Aug. 1.  

Kindra Fry, president/CEO of EBCS, will take a leadership role with the new in-house operation, according to a College Station press release. EBCS’ Dominique Powell, Courtney Fegter, Zach Tigert and Bishop Turon will work with Fry to bring sports and events to the city. Sophie Curtis, Kendra Davis, Jo Beth Wolfe and Sammi Trehern will be responsible for attracting conventions.

The shift comes after College Station City Council voted unanimously to terminate its participation in the EBCS funding agreement with Bryan. College Station is now moving its tourism and hospitality efforts into its economic development department. 

College Station Director of Economic Development Natalie Ruiz has been creating the team that will run the city’s tourism efforts.

“These local tourism specialists will join College Station’s existing sports tourism, marketing and economic development teams to strategically focus on the expedited recovery and success of College Station’s hospitality industry and overall economy,” Ruiz said in the release.

Throughout the next few months, Ruiz said that the city’s tourism operation will continue to be established through efforts including continual engagement with strategic partners in the community. 

The city of Bryan is working on creating a new 501(c)(6) nonprofit organization that will be separate from the city of Bryan and will be responsible for promoting the city’s tourism efforts. The goal is to have Destination Bryan operational by Aug. 1. On Wednesday, the city announced that John Friebele, EBCS vice president of sales and marketing, will be the executive director of the new organization.

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