A Houston man was arrested Wednesday after a traffic stop led to the discovery of drugs, authorities said.

According to College Station police, authorities stopped a car on Brothers Boulevard on Wednesday, and as the officer spoke with the driver, a man pulled up in another car. That man, identified as 22-year-old Vonquashon Dykemon Miller, told police the woman that was pulled over was his girlfriend and he wanted to check on her. As he spoke, the officer could detect a marijuana odor from Miller’s car, a report notes.

The officer spoke to Miller and conducted a probable cause search on his car. Inside, the officer found a large amount of cash, a jar of raw marijuana and 38 Ecstasy tablets, police said.

Miller is charged with manufacture/delivery of more than four grams of Ecstasy, a first-degree felony punishable by up to 99 years in prison, and possession of more than three ounces of marijuana. He remains in the Brazos County Jail on $15,000 bond.

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