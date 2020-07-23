A College Station man was arrested Tuesday after authorities say he stole a car and led law enforcement on a high-speed chase through three counties.

According to the Texas Department of Public Safety, a trooper was patrolling Texas 6 and noticed a car driving northbound at just under 100 miles per hour. The trooper tried to stop the car, which sped out of Brazos County.

Authorities chased the car through Robertson County, including through a red traffic light in Hearne, a report notes. Spikes were laid to disable the car’s tire but only disabled a trooper’s patrol vehicle, officials said. The vehicle, which had been reported stolen out of College Station, was finally stopped in Riesel, about 70 miles from where the trooper originally tried to stop the car.

The driver, Ekanta N. Desai, 25, was taken into custody.

He is charged with evading arrest in a vehicle, a third-degree felony punishable by up to 10 years in prison; and unauthorized use of a vehicle, a state jail felony punishable by up to two years in a state jail. He remains in the Brazos County jail on $8,000 bond.

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