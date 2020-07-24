1 EVENT TO MARK ON YOUR CALENDAR

The National Alliance on Mental Illness, known regionally as NAMI Brazos Valley, is hosting a virtual community rally to announce the NAMIWalks season and promote awareness of mental illness treatment and recovery on Thursday from 6:30 to 8 p.m. The NAMIWalks Virtual Rally will feature awareness, team information, prizes and information about NAMI and the upcoming NAMIWalks Your Way Fall Walk in the Brazos Valley. There is no cost to attend this community event. For more information, visit namibvrally.eventbrite.com.

FRIDAY

EVENTS

Craft Your Story take home kits: Mystery Folder, 9 a.m. to 1 p.m. Clara B. Mounce Public Library. Pick up a folder to discover a mystery while supplies last. bcslibrary.org/events/.

2020 State 4-H Horse Show, all day. Brazos County Expo Center. The 57th annual Texas State 4-H Horse Show will have more than 350 4-H youth plus their families attend the show from all over Texas. Continues through Saturday.

Servant Leadership Club Food Drive, 8 a.m. to 1 p.m. A&M Consolidated High School. The food will go to the Brazos Valley Food Bank. We are accepting all canned items and non-perishable food items.

Moonlit Harvest, 7:30 p.m. Messina Hof. An evening of picking and stomping grapes that go into making Messina Hof’s ports. There will be COVID-19 restrictions. $59.95. messinahof.com.

Summer Sunset Series, 7 to 9 p.m. Casa Rodriguez. A free live concert series featuring Itza Bip. www.downtownbryan.com/summer-sunset-series.

SATURDAY

EVENTS

Wish Upon a Butterfly drive-thru, 9 to 10:30 a.m. The Brazos Valley Museum of Natural History Brazos Center Park Pavilion. Visitors to the annual fundraiser will drive to the park where museum staff, dressed in butterfly attire, will hand out activity packets and purchased butterflies to release at home. Butterflies are limited. Guests may pre-purchase butterflies for $20 or six for $100. For more information, visit the event’s Facebook page.

Harvest Festival: Daytime Festival, 8 a.m. to noon. Messina Hof Winery & Resort. Featuring the Big Kahuna contest, grape stomping, wine tasting and more. COVID-19 restrictions will be in place. $35. www.messinahof.com.

Brazos Valley Farmer’s Market, 8 a.m. to noon. Downtown Bryan between Main and Bryan streets. All produce is grown locally. Eggs, jellies and jams, honey, herbs and garden crafts are sold.

Community Outdoor Yoga, 8 to 9 a.m. Lake Walk Town Center on the pavilion and lawn. Open to all ages. www.lakewalktx.com/yoga.

MONDAY

EVENTS

The Children’s Museum of the Brazos Valley virtual summer camp: Artful Wonders Camp, 10 a.m. to 2 p.m. Virtual camp includes daily live Zoom meetings and all supplies needed. The cost is $40 for members or $50 for nonmembers. cmbv.org.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.