Bryan school district All-A Honor Roll: April 22, 2021

Note: This list was published in the April 22 edition of The Eagle and reflects the names of students submitted by each school and/or school district named to honor rolls for the fifth six weeks of the school year.
JAMES EARL RUDDER HIGH SCHOOL
Ninth grade: Zhia Campbell, Elian Dircio, Esther Farnsworth, Emily Holland, Laine Kristynik, Jackelynn Martinez, Abigail Moreno-Gonzalez, Kelsey Newland, Megan Poth, Mackenzie Terry
Tenth grade: Noel Aquino Salinas, Jorge Deluna Estrada, Iain Gary, Daniel Griffin, Gianna Guedea, Cecilia Lopez, Valerie Martinez, Neeley Rutledge, Kaleena Standlee, Miguel Tirado
Eleventh grade: David Aguilar-Arredondo, Brisa Almanza-Alvarez, Christopher Benavidez, Cody Brubaker, Patrick Gallagher, Juan Moreno
Twelfth grade: Grayson Adams, Carson Barreiro, Logan Bell, Angela Campos, Eduardo Contreras, Grace Crouch, Nicole Englert, Nicolas Gonzales, Araceli Hernandez-Gomez, Jordan Little, Roy McGee, Christina Moncivais, Jonathan Montague, Edith Pacheco, Jesus Pineda, Jose Ramirez, Ronaldo Salazar, Daniel Saquic, Sigrid Skains, Madison Stutts , Courtney Thurman, Joaquin Vallejo, Shawna Weiman.
TRAVIS B. BRYAN HIGH SCHOOL
Ninth grade: Tate Allen, Maci Brown, Tristan Brown, Grace Dubose, Gracie Foster, Bianca Gallegos, Louis Gamboa, Russ Gibbs, Raymond Gonzales, D'Marion Hamilton, Rylan Hill, Kitri Hollis, Emily Horton, Isabella Jackson, Samantha Lamb, Elizabeth Macik, Moses Medina, Kiyana Mishima, Maria Navarro Gamino, Isaac Neideffer, Derek Ramsey, Melissa Rodriguez, Jasmine Samis, Ashlynn Sanders, Connor Simpson, Jack Smith, Juan Tinajero, Victoria Torres, Eric Trejo, William Weltens, De'travian Williams
Tenth grade: Hannah Braden, Nyasia Damon, Gabriel Gomez, Merido Gonzalez Hernandez, Nathaniel Hawthorne, Genesis Mendez Peralta, Riena Mishima, Octavio Montoya, Maci Nash, Lily Neideffer, Branson Pendergraff, Alexander Vasilakis
Eleventh grade: Emily Belinski, Rianna Berg, Carlandrea Bolden, Andrew Buban, Stephen Burns, Robert Chu, Djenabou Diallo, Craig Fuentes, Erin Haggerty, Kylie Hernandez, Lara Irizarry Crespo, Madison Laird, Kevin Lopez Ayala, Ana Martinez Villegas, Rebecca Neal, Martina Renee Orozco, Maya Richards, Luke Robertson, Annie Salazar, Keeton Scott, Madison Shirley, Harmony Smith, Eila Teizer, Sailor Todaro, Azenett Vasquez
Twelfth grade: Garrett Avery, Hayden Bachmeyer, Lakeisha Bookman, Allyson Chumchal, Ashley Flores, Andrea Gandara-Mejia, Weston Gary, Owen Gibbs, D'quayvaon Gray-Young, Patrice Howard, Sydney Miller, Selah Pilkington, Sarah Ross, Emily Rubio, Ayanna Rucker, Corben Sanderson, Josue Sarria Quezada, Alana Stephenson, Regan Swartzlander, Kamryn Trujillo, Alena Vitha, Emma Zimmermann
DAVILA MIDDLE SCHOOL MIDDLE SCHOOL
Seventh grade: Arabella Agan, Moises Barajas, Margaret Bell, Jenavi Brooks, Yazmin Canul, Ashlynn Castillo, Danny Cerda, Hannah Cockerham, Wendy Cortez, Ruth De Leon, Rene Delgado, Marybeth Duhon, Jazmin Escorza, Riley Fry, Hayden Garcia, Luis Garcia, Ashley Hernandez, Jesus Hernandez, Aislynn Houston, Jayret Ibarra Garcia, Katherine Keyser, Norberto Lerma-Arizpe, Shawn Lindstrand, Angelique Marin, Brissia Martinez, Jayda Melton, Jazzlyn Nicasio, Stephanie Nieto, Juan Quiroga, Myriam Ramirez-Alfaro, Josseline Rivera-Rodriguez, Gabriel Robles, Sophia Tran, Kristopher Van Alstyne, Erika Vitha, Kayden Walker, Allie Winn
Eighth grade: Neal Abrams, Alyssa Allison, Edgar Castrellon, Adan Cerda, Antony Cuellar, Kimberly De Haro, Valarie Dimas, Annalise Dombrowski, Reily Dominy, Christopher Ford, Jose Fuentes, Christian Garcia-Sanchez, LaZareya Hammond, Maximiliano Hernandez Fonseca, Emmy Heslip, Anna Hyde, Edgar Ibarra, Deandre Jefferson, Marlene Lopez-Tovar, Bryan Maggard, Amiyah Oldham, Madison Pierce, Noe Pierce, Madelyn Polasek, Jade Robinson, Brigette Rojas-Trejo, Mario Rosas, Natalia Sanchez-Zuniga, Alivia Shearer, Addison Siegert, Jayden Steen, Grace Tausch, Juan Vazquez, Kenia Vidales Andrade, Marisa Weber
STEPHEN F AUSTIN MIDDLE SCHOOL
Seventh grade: Madelyn Ayala, Arianna Badillo, Kyndahl Boatcallie, Camille Brown, William Bryan, Wyatt Bryan, Kathryn Buck, Natalya Butler, Sofia Cruz, Hadleigh David, Jose Diaz, Carson Dodd, Alexander Donner, Joshua Eckman, Michael Farnsworth, Kimberly Fonseca Espinoza, Aaron Gallegos, Edgar Garcia Salazar, Katie Gilbert, Jordan Gonzalez, William Gutierrez, Mathew Hale, Micah Hawley, Noah Heninger, Natalia Hernandez, William Hilburn, Chambree Hoffman, Dayton Holcomb, Trace Johnson, Maxine Kalil, Zoey Kimich, Camryn Lightsey, Cameron Liotta, Melissa Luna, Elliot Lyles, Natalie Martinez, Addison Mikulin, Ella Mitchell, Laynie Moore, Natalie Moore, Alberto Moreno, Somer Owens, Melanie Perez, Karsen Ramsey, Victoria Reynolds, Jose Salinas, Humberto Sanchez, Azul Saravia, Samantha Spears, Nathan Spence, Stephen Strong, Madeleine Trujillo, Tysen Vanderveer, Josue Villalobos, Vashti Villeda, John Wellman, Madelyn Willis, Felicia Wilson, Victoria Wright, Audrey Wylie, Mykayla Ybarra, Ruby Zamora
Eighth grade: Coryn Abbey, Natalie Allen, Jaqueline Arredondo, Alexander Basile, Milan Bowers-Jackson, Emma Braden, Trisha Brouwen, Thomas Castro, Christian Eddington, Caleb Eixmann, Jaime Flores, Michael Haferkamp, Alan Hammons, Paris James, Willow Kitchen, Donathan Lang, Victoria MacDonald, Jose Maria Marquez-Cortes, Jaden Meng, Ariana Meyer, Sophia Paez, Real Rawls, Araceli Salazar, Jacqueline Sanchez Ramirez, Sofia Spanhel, Joshua Steinshnider
JANE LONG INTERMEDIATE SCHOOL
Fifth grade: Yair Aguado, Steve Avendano, Osmar Cervantes, Finnegan Churchill, Kendall Cockerham, Amaya Cunningham, Ja'Marion Curtis, Brady Dew, Owen Douglass, Trebor Flores, Zooey Goolsby, Cayden Hawkins, Carlos Hernandez, Eduardo Hernandez, Lexi James, Mallory Jones, Jacob Ledezma, Angel Martinez Valdez, Cullen Masterson, Amina Mishima, Estefanny Ornelas, Angel Pantoja, Alicia Pardo Lopez, Natalie Pedraza, Kai Pierce, Ty'tiana Randle, Bianca Rosa, Ernan Rubio, Apple Saenz, Zamareon Sims, Ashley Solis, Chloe Sullivan, Jaylen Williams, Madison Wingfield, Paige Young, Kevin Zermeno-Ramirez
Sixth grade: Elizabeth Bermudez-Brown, Paige Bode, Taylor Cariss, Liyah Castaneda, Gisselle Contreras, Angel Cortes-Salazar, Isabella Cortez, Ayden Coursey, Brooklynn Cox, Avery Cravatt, Bailey Cravatt, Lupita Cruz Gonzalez, Emily Cuevas, Champ Cunningham, Julia Dallo, Olivia Davis, Anahi Espinoza, Jillian Ezar, Mikayla Fannin, Adrianna Galvan Sanchez, Olivia Galvin, Rosaidi Garcia Sanchez, Krystian Garza, Aldo Gastelum Hernandez, Jose Gomez, Rosie Gonzales, David Hernandez, Britton Jensen, Melany Juarez Ordonez, Ramsie Kerry, Alessandro Lopez Menjivar , John Lugo, Jimena Luna-Donate, Jose Martinez, Karime Martinez, Valerie Miller, Jonathan Moncivais, Lluvia Ocampo, America Ortega, Lauren Perez, Diego Ramirez, Fermin Ramirez, Amari Rivera, Kinsley Rush, Evelyn Sanchez, Camryn Skaggs, Jasmin Soto, Alejandro Tirado-Sanchez, Alexandra Tirado-Vega, Joselyn Vallejo-Bailon, Gabriella Vasquez, Jess Woodward, Brianna Ybarra, Perla Zapata, William Zwerneman
SAM RAYBURN INTERMEDIATE SCHOOL
Fifth grade: Eli Acevedo, Ja'Nyla Adams, Madalin Alvarez, Allisson Andrade, Yubia Aquino Rodriguez, Alexander Arellano Cruz, Gabriela Badillo-Martinez, Kerrigan Barbu, Erica Barker, Benjamin Basile, Emma Benitez, Titus Brasuel, Robert Bryan, Brenna Burnett, Averie Clements, Draven Copeland, Jennifer Cortez, Joseph Cotton, Kevin Cristerna, Liberty De La Garza, Joslyn Delgado, Magdalyn Delovio, Arely Diaz Robledo, Katelynn Dockery, Addison Drollinger-Dittmer, William DuBose, Isaiah Esan, Nathan Espino, Chaney Eyre, Isabelle Faldyn, Benjamin Farnsworth, Roland Garcia, La'Marion Goodley, Bryan Guerrero, Gabriel Gutierrez, Quincy Hammond, Isabell Hedgepeth, Breasia Hemphill, Mekhi Henry, Amy Hernandez, Austin Hill, Kaiden Hopkins, Avery Jackson Smith, Cayden Jacobs, Blayne Jimenez, Ethan King, Hazel Landaverde, Jobany Ledezma, Leslie Ledezma, Christian Lopez Antunez, Payton Luce, Kathleen Maggard, Aracely Martinez, Vanessa Martinez, Rhian McGinty, Lillian McInnis, Shelby McKibben, Greg Mcwatters, Alfredo Melendez Loredo, Paola Mendez, William Moreno Herrera, Eduviges Munoz Santoyo, Alice Neideffer, Lamant Nelson, Dvantrey Nickerson, Jvantrey Nickerson, Thomas Odeski, Rylielynn Overton, Lillian Peck, Katherine Pena, Penny Pepper, Isabel Perez, Levi Peterson, Enrique Puga, Jennedith Quintero-Ortiz, Everett Rice, Avery Richardson, Ayden Robertson, Jayda Robinson, Jorge Rodriguez, Victoria Romero, Harvard Ruiz, Jacqueline Ruiz Lopez, Yvonne Saldana, Kayden Shalow, Sarah Skelton, Laila Smith, Preston Smith, Hudson Stolte, Tyson Strong, Avery Tennell, Connor Tran, Jennifer Trejo Marquez, A'ja Turner, Drake Valadez, Anais Vazquez, Cooper Vickers, Rosavelia Villeda, Demyron Washington, Apollo Weber, Ben Wingfield, Gabriel Winn, Christian Young, Rebecca Zboril
Sixth grade: David Aguilar, Ginasia Allen, Jesus Alvarez, Myrka Arreola, Khloe Atterberry, Alondra Avalos, Kaylah Boatcallie, Austin Cameron, Lea Cammack, Emily Carter, James Castillo, Andrew Catlin, Angel Cesar Flores, Angel Diaz Robledo, Alanni Dorner, Diego Duran, Natasha Elliott, Kyle Esco, Liam Faber, Ashlyn Glade, Bella Gomez, Valeria Gomez Tirado, Ryan Gonzales, Heather Gonzalez Rodriguez, Garrett Gott, Micah Graves, Grace Guess, Hali Hairston, Axel Hallermann, Ryan Hammons, Colton Hernandez, Samuel Hernandez Rodriguez, Katie Heslip, Laylanie Jimenez, Michael Jimenez, Rachelle Johanson, Christopher Jones, Joshua Kelbly, Jake Kneese, Grace Kutach, Leo Lauzon, Denise Lopez, Michael Mahoney, Brooklyn McBride, Virginia Mcgugin, Makenzie McKean, Elizabeth Moeller, Kaylie Ortiz Maldonado, Paisley Palmer, Scarlett Paradis, Maleah Puga, Abel Ramirez, Karson Ramsey, Delilah Regan, Ruby Richter, Robert Rico, Sofia Rodriguez-Reyes, Flavio Rubio, Yessenia Salinas, Sheyla Sanchez, Hazel Scott, Julian Serrata, Whitney Siegert, Dylan Silvey, Adrianna Solis, Truett Speier, Emma Spence, Lauren Steinshnider, Kylah Stewart, Cayce Stripling, Samantha Thomman, Nelson Williams, Grace Wingfield, Isabelle Worrell
ANSON JONES ELEMENTARY
First grade: Oscar Bocanegra, Bella Garcia, Aiden Gutierrez, Josue Luna, Alexander Perez, Alexis Perez, Elizabeth Perez Gonzalez, Jazlyn Ramirez, Julian Soto
Second grade: Nathaly Alvarez, Brandon Contreras, Brandon Cuellar Hernandez, Miranda Gallegos, Mateo Hurtado, Joseline Quintero
Third grade: David Acosta, Edson Cabrera, Alex Gomez, Luis Gonzalez, Keylin Leiva Sabillon, Benjamin Olvera, Marco Quintero-Hernandez, Nicolas Rios
Fourth grade: Leonardo Cortez-Aguirre, Santiago Gallegos, Kaydence Ginn, Dennis Martinez Jeresano, Sabi Melgar, Mia Menchaca, Isaac Moreno, Kamila Urbano, Cristian Vazquez
BONHAM ELEMENTARY
First grade: Richard Aguilar, Miguel Paolo Alvarez, Kingston Austin, Hazel Bell, Noelle Castillo, Ryleigh Constancio, Derek Cotton, Avery Doan, Brayden Ekeland, Magnolia Galvan, Corbin Goffney, Memphis Harper, Susan Hayden, Zoey Hernandez, Rylee Johnson, Michael Lawrence, Bryden Lemmond, Isaac Lopez, Romeo Lopez, Kaylee Lyons, Roselyn Mandujano Pina, Paloma Martinez Mendez, Taylor McKay, Fabian Mendoza, Jessiah Morales, Bryden Page, Hayden Peacock, Damian Pedraza Jimenez, Evan Pepper, Francisco Pineda, Maxsimiliano Ponce, Delilah Puga-Ledezma, Dustin Robison, Logan Rodriguez, Sophia Saldana, Ava Sharpe, Arlette Tapia, Katie Torres-Guerrero, Gabriella Valles, Eryn Washington, Adalynn Woods
Second grade: Jaxon Alvarez, Marz Arellano, Khloe Crenshaw, Priscilla Fajardo, Clara Gomez, Sofia Gonzalez, Isaac Johanson, Tania Maldonado, Jayden Martinez, Albert Moncivais, Gloria Perez, Ronnie Puga Ledezma, Jaylen Robertson, Kenya Ruiz Ramirez, Jamaal Scoggins, Mackenzie Smallwood, Cooper Smith, Kaiya Williams
Third grade: Cael Benefield, Darian Hill, Latham Novosad, Yohana Torres Barboza
Fourth grade: Julianna Flores, Evelyn Gomez, Andrew Hernandez, Jordan Jasso, Diana Juarez, Christian Lawrence, Misty McElroy, Brenden Williams
BOWEN ELEMENTARY
First grade: Ava Adams, Amelia Alejandro, Saydie Crenshaw, Kristopher Day, Mason Dominy, Easton Gallego, Ryli Guebara, Julian Guerrero Valtierra, Marco Ibarra, Cole Lawson, Amaiya Michals, Rodrigo Munoz, Jacob Navarro, Dominick Palomino, Jackson Pitts, David Pynch, Kayleighann Rathjen, Justin Salas, Landon Silvey, Amiyah Steptoe, Genesis Williams, Kamryn Williford
Second grade: Briella Bourquin, Adelynn Cordova, Carson Galvan, Iker Gonzalez-Contreras, Mason Lustick, Christian Martinez, Aniyla Mathis, Murphee McLean, Kason Minnick, Aliyah Navarro, Kadence Pennington, Allen Raulston, Braedon Schalk, Charli Sloan, Jaidyn Traweek, Coborn White
Third grade: Qamar Alshukri, Winry Evans, Tristan Herron, Wyatt McLean, Romeo Ostiguin, Maya Patranella, Harlym Perkins, Wyatt Sanford, Alexandra Stallings, Avery Sullivan
Fourth grade: Kaliyah Brown-Lott, Madyson Celano, Cameron Gibson, Edan Lay
CROCKETT ELEMENTARY
First grade: Kenzley Brown Haveron, Corbin Crouse, Alexis Gonzalez, Andres Hernandez, Leslie Marquez Martinez, Kylie Martinez, Paulina Morales Gabriel, Zanae Roybal-Duran, Luis Gerardo Saldivar Espinoza
Second grade: Timothy Holmes, Gage Mangum
Third grade: Rosarie Burgos Ocampo, Orlando Carmona, Deyvi Maldonado, Xavier McFalls
Fourth grade: Eduardo Castrellon, Ezekiel Reyes, Angelica Tzunun
FANNIN ELEMENTARY
First grade: Naziri Banks, Daniel Bazan, Micah Cisco, Sable Ann Collins, Bri'Anshay Davis, Jacob De La Rosa, America Galvan, Luisangel Garcia, Jace Gooden, Greer Holtz, Spencer Johnson, Alan Loredo, Amoree Lotts, Lillian Lowrance, Daisy Ocampo, Mariah Owens, Reyna Ramirez
Second grade: Ethan Dunlap, Olivia Guajardo, Za'Niah Rhynes
Third grade: Giavana Franzetti, Savion Hall, Tristen Jacobs, Erick Martinez, Isabella Ramirez, Scarleth Sanchez, Fabian Torres, Ritchie Wagnon
Fourth grade: Adrian Cibrian, Katya Garcia, Isaac Guajardo, Rachel Hanrahan, Laisha Jimenez-Sanchez, Joshua Ojeda
HENDERSON ELEMENTARY
First grade: Isaac Armenta Beiza, Brianna Arreola Peraza, Tylen Blue, Annettemarie Cano-Reyes, Aaron Casillas, Zayden Chambers, Alexa Diaz, King Dozier, Yazmin Duran, Estefany Elias Juarez, Hunter Eubank, Damian Gonzalez, Joel Gutierrez, Diana Hernandez Barraza, Braylen Jones, Emmalyn Locke, Lucero Marquez-Solis, Tre'Vion McGee, Michael Minchaca, Brandon Naranjo, Harley Norwood, Kimberly Perez Batz, Natalie Perez Garcia, Zoey Robertson, Jesus Rodriguez Espinoza, Meylin Romero-Fletez, Brianna Thompson, Allison Torres, Paloma Velazquez, Axel Zuniga
Second grade: Bruno Aguado Espinoza, Alicia Almanza, Roberto Calderon, Espiridion Campos Ruiz, Billy Carter, Hausstin Coffey, Aiden Diaz, Kelsin Funez, Isadora Garcia Bernal, Christian Gonzales, Christian Gonzalez, Ernesto Ibarra Leal, Nimsi Leal, Anthony Lechuga, Aalyah Lopez, Eulises Lopez, Isaias Maldonado, Jayden Martinez, Iker Montoya Orozco, Clara Ortega, Sofia Ortiz, Geovany Perez Roque, Lily Randall, Valery Rangel, Levi Rocha, Milley Rodriguez, Leonel Romero, Alejandro Rubio, Emily Scott, Zuleyma Solano, Persephone Stevenson, Benson Turner, Kendra Vazquez Alanis, Raul Yanez, Juelz Ybarra
Third grade: Alex Cerda, Allie Garcia, Mackenzie Gomez, Bella Gonzalez-Ortiz, Jeziel Maldonado, Jacob Martinez, Ja'Christopher Mason, Leslie Mendez, Edmund Mendoza, Agustin Morales, Norah Stanfield, Branden Tirado-Guerrero, Trinity Vasquez
Fourth grade: Katherine Gonzalez, Emmanuel Lopez, Lillianna Tetrault, Karla Tirado Guerrero, Arianna Yane
JOHNSON ELEMENTARY
First grade: Claire Baldridge, Savannah Beke, Averie Bennett, Aylin Cervantes, Jonathan Colson, Kori Davis, Jackson Dieckert, Ayareli Espinoza, Henry Essler, Cole Fannin, Jeremiah Goin, Aspen Green, Guadalupe Hernandez, Sophia Lawrence, Anna Martinez, Camila Molina, Emanuel Munoz Santoyo, Clara Nacianceno, Cullen Nunez, Marilyn Ortiz Santoyo, June Ray, Weston Rinehimer, Carlos Rios, Abigail Rodriguez, Opal Smith, Aliana Valadez, Gabriel Valecillos, Aubri Waldon, Quinn Wiederwohl, Chrislynn Young, Brady Zwerneman
Second grade: Izaak Bellis, Alivia Demoya, Gema Eugenio, Logan Fleming, Mason Gochnour, Omi Haji, Iona Nichols, Xavier Odokonyero, Edward Pennell, Josiah Ramirez, Isaac Sauza, Luciana Smith, Owen Watson, Addison Willis
Third grade: Santiago Alvarado, Bruzual, Makenzie Anderson, Clark Baldridge, Piper Doyle, Gabbie Ellis, James Essler, Samuel Garza, Jaylee Griste, Alison Guzman Avila, Zen Haji, Harper Jackson, Jonathan Jeresano Caballero, Christian Kane, Victoria Lamb, Carlos Mendez, Syen Mithal, Logan Nunez, Elisa Rodriguez, Zackary Rodriguez, Channing Wiederwohl
Fourth grade: Aleyna Justice, Levi Palmer, Anali Rivera, Kodiak Roy, Serenity Stanley, Zoe Zwerneman
KEMP-CARVER ELEMENTARY
First grade: Josue Aguilar, Marcus Alvarado, Brissa Arreola, Andrell Browder, Farrah Burrell, Aiden Carter, Brayan Cornejo, Jesus Cruz, Omere Densey, Robert Garcia, Wendolyn Garcia, Veronica Harris, Alba Hernandez-Vega, Colby Hoard, Ja'Marri-A Lewis, Marco Lopez, Gabriel Madrid, Christian Martinez, Dominic Martinez, Zulema Mauricio, Waylon Mayfield, Messiah Moore, Irany Pacheco Gaucin, Mariano Rivera, Liliana Rodriguez, Arianna Romero, Emelyn Ryan, David Trevino, Logan Welch, Kaidyn Wilson, Estefania Zarate-Ornelas
Second grade: Santiago Balderas Hernandez, Ezra Cadena, Justin Cervantes, Santiago Contreras Lopez, Adrian Cruz, McKeyla De Luna, Raymond Espinoza, Khayden Henderson-Alexander, Arlett Hernandez, Allison Hernandez Najera, Oscar Hilario, Agustin Ledezma, Nikolai Martinez, Jacqueline Moreno-Gonzalez, Jeremiah Ortiz, Cynthia Quiva Sandrea, Adriana Rodriguez Guerrero, Gael Sanchez, Glori Sandoval, Zay'Breania Williford
Third grade: Dalilah Carpio, Aubria Carter, Gabriela Gonzalez, Diego Gonzalez-Montanez, Prince James, Yanile Rangel, Nevaeh Sanchez, Alex Solis
Fourth grade: Sylvia Bullock, Katia Cervantes, Valentina Gregorio, Andrew Markwardt, Samantha McKnight, Laisaak McKnight-Stamps, Taraji Taylor
MARY BRANCH ELEMENTARY
First grade: Bridgette Bahena-Reyes, Leif Blanchard, Emely Campos, Iker Castellanos, Danna Cubillos, Joziah Darnell, Anabelle Delgado, Cody Dillon, Dalila Espinoza, Citlali Fonseca, Jayden Garcia, Valerie Gomez, Mishel Granados, Keila Hernandez, Aubrie Kelley, Andrew Lee, Lovaya Mosley, Kaitlyn O'Rear, Tory Obi, Karina Pedraza, Addelyn Pinkard, Victor Portales, Maymar Resendiz , Tylor Rodriguez, Jace Stewart, Charles Thompson
Second grade: Ayden Aguilar, Xzavier Castelan, Cayleigh Castro, Kingslee Cole, Mollie Garza, Ricardo Landeros, Alaina Martinez
Third grade: Jayden Cintron, Gabrielle Robertson
Fourth grade: Alton Burton IV, Noah Conde, Charli Densey, Marikit Ortigoza, Benjamin Requena, Haley Vance, Lilly Wise
MITCHELL ELEMENTARY
First grade: Emery Berryhill, Jacob Blouch, Gavin Erwin-Howard, Khl oe Garcia, Kent Howlett, Laylah Jenkins, Caelynn Johnson, Addler Kone tski, Aubrey Lambert, Camden Leon, Lorelei Marley, Jace Martin, Harper Nored, Peyton Taylor, Iliana Tomas
Second grade: Terrence Aguon, Zayden Bob, Levi Bowles, Brylee Butler, J ames Chaffin, Leo Chavarria, Ayden Collins, Chevy Cooper, Jayden Curley, Addison Evans, Samantha Gonzalez, Kaisyn Grimes, Pedro Guzman, Brooklyn Hunt, Allison Lundholm, Liam Marley, Derick Nickerson, Cooper Norris, Skylar Pabon, Lilith Reese, Elleigh Rich ardson, Marcus Robertson, Naia Spangler, Riley Vickers, Nathaniel Villarreal , Brixton Warwick, Kaden White, Matthew Willis, Mario Zapata
Third grade: Logan Wright
Fourth grade: Mackenzie Jackson, Lucy Lyles, Hailey Watson, McKenna White
NAVARRO ELEMENTARY
First grade: Leslie Alvarado, Orion Bandy, Zoey Camacho Chavez, Sheylimar Davila Maldonado, Alejandro Garcia, Christopher Gonzalez, Mallery Goode, Gael Gutierrez, Avalynn Harris, Cynthia Hernandez Martinez, Emily Lamegos, Eduardo Lopez, Broderick Martin, Alivia Martinez, Eulises Mendoza-Fuentes, Brooklyn Miller, Sophia Navarro, Kaileyana Oliver, Adan Ponce, Abigail Roberts, Joseph Rosedahl, Joaquin Rubio, Allison Santiago, Sarah Sutherland, Brian Tirado, Wykeem Toliver, Levi Wilson
Second grade: William Bushman, Weston Daniell, David Diaz, Riley Jones, Isabella Rodriguez, William Rosedahl, Michael Teniente
Third grade: Scarlett Crouse, J'Anthony DeJesus, Devin Lara, Rae'lynn McMurray
Fourth grade: Zacari Brown, Corey Craig, Kevin Garcia Marquez, Miguel Marez, Joleigh McClung
NEAL ELEMENTARY
First grade: Justin Avitud, Mia Briano Macias, Maya Calderon, Hector De Santiago, Mia Galvan, Evalynne Hernandez, Avery Johnson, Samiya Lewis, Evelyn Lopez Lopez, Avery Martinez, Yarel Onstott-Perez, Juliana Ortiz, Edgar Posadas, Gabriel Ramirez, Gabriella Ramirez, Fernando Rociles, Bailey Sunderman, Julian Tirado Sanchez, Perla Vidales
Second grade: Paola Contreras, Emily Esparza, Angelen Hernandez Chavira, Abigail Huerta, Natali Pachuca, Ai'Yonis Ragston
Third grade: Litzy Diaz Sotelo, Ruth Lomeli Garcia, Thaily Quintero-Ortiz
Fourth grade: Cooper Bailey
ROSS ELEMENTARY
First grade: Nathaniel Allen, Garrett Alvarado, Caleb Alvarenga, Raylynn Aultman , Malaysia Bailey, Joshua Banks, Gabriel Betancourt, Peyton Brogdon, Ian Currie, Stephen Demeritt, Bailee Douglass, Heartliegh Emery, Trinady Evans, Nora Faulkner, Jessica Garner, Eleanor Howlett, Dayton Jensen, Harper Jones, Lauren Jurica, Henry Kidd, Chelsea Lambert, Jonathan Le Grevellec, Angellei Lewis, Michael Martinez, Melanie Martinez Guarchaj, Carson Meadors, Rosali Mims, Raylen Moats, Kayden Monsivais, Daylin Patrick, Adeline Pina, Izabella Ponce, Skye Pryor, Coriyren Reed, Ada Roberson, Jason Romo, Anna Sherm an, Judah Stanfield, Valentino Sustaita, Thomas Tew, Ra'quel Tucker, Liam Vaca, Aries Whetfield
Second grade: Isabel Avila-Pedraza, Sanaa Bosch-Gonzalez, Lilah Bouse, Angel Broadus, Carter Cain, Gage Clark, Karson Davis, Sophia De La Cruz, Sebastian Dew, Kathryn Dippel, Mia Greene, Tyler Halmagean, Brayson Kingsbury, Samantha Laughlin, Liam McCoy, Noah Montoya, Logan Prichard, Natalie Prosser, Robert Sherman, Charlotte Steer, Nathaniel Ste wart, Isaac Tovar, Camila Vera, Johnie Williams, Dre Marr Wilson, Ramon Yanez
Third grade: Brayden Boatcallie, Kamau Brittentine, Cherish Cherry, Lyla Foreman, Ariana Green, Olivia Hogue, Caroline Jensen, Simone Kalil, Layla Lopez, Leona Plemons, Ella Ritter, Jack Ruiz, Marley Shini, Kendall Thomas, Brylie Walker, Kylie Williams
Fourth grade: Nicole Currie, Melanya Hancock, Zachary Henry, Jake Long, Jacob Ocon
SAM HOUSTON ELEMENTARY
First grade: Haley Andrews, Ceattle Atchley, Elian Avila, Jaden Barrera, Taylor Carroll, Elliott Dawson, Kinley Dawson, Bennett Dickson, Remi Dockins, Asher Freeman, Jordan Garon, Zoey Greig, Avery Grimes, Jackson Hall, Quinn Hastings, Jordan Hines, Paisley Hogan, Tatum Jacob, Emersyn Jones, Mark Lansdown, Heidi McInnis, Abigail Mize, Santiago Ramirez, Darien Recek, Annabell Rivas, Elijah Russell, Natalie Savant, Emrie Scifres, Rileigh Smith, Torri Smith, Vivienne Speier, Ryan Tichenor, Charles Van Eman, Charlotte Wakefield
Second grade: Delaney Alvarado, Cooper Andrews, James Cargill, Evan Eneks, Gabriel Farnsworth, Charles Faulkner, Jacob Hamiter, Abigail Hering, Julie Hranicky, Arianna Lopez, Madilyn Mache, Gianna Martinez, Isaiah Medlock, Kelsi Moreno, Jacy Page, Landry Parker, Levi Parker, Parker Pride, Elijah Prince, William Scott, Mackenzey Searles, Taylor Smith, Channing Weatherford, Kelsey Zelaya
Third grade: Lily Allen, Trace Allen, Ryker Alvarado, Manasio Cerezo, Caleb Drager, Rylee Freeman, Calie Jacob, Erin Kneese, Kaliyah Korthas, Julia Lansdown, Adam Liotta, Daniel Mahoney, Charlotte Nadeau, Jude Springer, Elliotte Watson
Fourth grade: Noelle Anthony, Jeni Lei Atkinson, Caleb Bernal Garcia, Abigail Bouse, Easton Charanza, Parker Dawson, Jaxon Hines, Ezra Lange, Addison Lehde, Jonathan Medlock, Ramsie Moore, Jace Morales, Sutton Rawls, Samuel Smith, Jace Vernon, Aiden Weber, Megan Young