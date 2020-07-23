Brazos County Health Department
Eagle file photo

Brazos County health officials reported one death and 49 new cases of COVID-19 on Thursday.

Health officials said a woman in her 70s who was hospitalized has died. To date, 43 Brazos County residents have died after being treated for COVID-19.

The county now has 3,571 total cases. Of the total cases, 867 are considered active, which is 29 fewer than Wednesday’s total; 2,661 have recovered, which is 77 more than Wednesday’s total.

There were 18 Brazos County residents hospitalized Thursday, which is five fewer than Wednesday’s total. Four people were discharged from the hospital. Health officials said Thursday that Brazos County’s total hospital bed occupancy is at 71%, and the ICU bed occupancy is at 75%.

Brazos County's total positivity rate — the percentage of positive cases to viral tests — is 13.39, according to health officials.

According to health district officials, 414 tests were conducted on July 7 and 8 at the mobile collection site at the Brazos County Expo Complex. Of the 414 tests, 40 were positive. Health officials said on Wednesday that those positive cases will be included in Brazos County’s daily case count over the next couple of days, as the health district processes the cases.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.