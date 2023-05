ANDERSON

Results of the Mid Tex Livestock’s May 4 sale.

Head: 1,106

Steers: 200-300 lbs., $220-$305; 300-400 lbs., $217-$288; 400-500 lbs., $206-$255; 500-600 lbs., $196-$235; 600-700 lbs., $190-$220; 700-800 lbs., $168-$204.

Heifers: 200-300 lbs., $181-$285; 300-400 lbs., $180-$268; 400-500 lbs., $206-$255; 500-600 lbs., $196-$235; 600-700 lbs., $173-$205; 700-800 lbs., $163-$188.

Slaughter bulls: $90-$130.

Slaughter cows: $40-$105.

Bred cows: $800-$1,600.

Cow/calf pairs: $900-$1,600.

BRAZOS

Results of the Brazos Valley Livestock Commission’s May 9 sale.

Head: 493

Steers: 200-300 lbs., $250-$290; 300-400 lbs., $240-$275; 400-500 lbs., $225-$255; 500-600 lbs., $200-$234; 600-700 lbs., $185-$222; 700-800 lbs., $190-$195.

Heifers: 200-300 lbs., $215-$250; 300-400 lbs., $240-$275; 400-500 lbs., $205-$237; 500-600 lbs., $185-$216; 600-700 lbs., $170-$199; 700-800 lbs., $168-$176.

Slaughter bulls: $100-$122.

Slaughter cows: $72-$113.

Bred cows: $1,050-$1,825.

Cow/calf pairs: $1,100-$1,775.

BRENHAM

Results of the Cattleman Brenham Livestock Auction May 3 sale.

Head: 710

Steers: 200-300 lbs., $190-$297; 300-400 lbs., $180-$262; 400-500 lbs., $175-$260; 500-600 lbs., $165-$241; 600-700 lbs., $155-$222; 700-800 lbs., $130-$191.

Heifers: 200-300 lbs., $185-$277; 300-400 lbs., $175-$262; 400-500 lbs., $165-$234; 500-600 lbs., $158-$222; 600-700 lbs., $150-$207; 700-800 lbs., $142-$186.

Slaughter bulls: $90-$125.

Slaughter cows: $45-$107.

Bred cows: $550-$1,550.

Cow/calf pairs: $1,450-$1,700.

BUFFALO

Results of the Buffalo Livestock Market’s May 6 sale.

Head: 1,281

Steers: 200-300 lbs., NA; 300-400 lbs., $235-$278; 400-500 lbs., $225-$269; 500-600 lbs., $215-$251; 600-700 lbs., $210-$242; 700-800 lbs., $180-$212.50.

Heifers: 200-300 lbs., NA; 300-400 lbs., $200-$252; 400-500 lbs., $200-$258; 500-600 lbs., $185-$219; 600-700 lbs., $180-$199.50; 700-800 lbs., $165-$180.

Slaughter bulls: $95-$134.

Slaughter cows: $70-$104.

Bred cows: $1,050-$1,325.

Cow/calf pairs: $1,300-$1,875.

CALDWELL

Results of the Caldwell Livestock Commission Auction’s May 10 sale.

Head: 505

Steers: 200-300 lbs., $277-$297; 300-400 lbs., $236-$265; 400-500 lbs., $225-$260; 500-600 lbs., $204-$230; 600-700 lbs., $180-$207; 700-800 lbs., $160-$175.

Heifers: 200-300 lbs., $NA-$200; 300-400 lbs., $220-$260; 400-500 lbs., $217-$237; 500-600 lbs., $204-$230; 600-700 lbs., $180-$207; 700-800 lbs., $160-$175.

Slaughter bulls: $92-$119.

Slaughter cows: $60-$123.

Bred cows: $900-$1,500.

Cow/calf pairs: $1,500-$2,350.

GROESBECK

Results of the Groesbeck Auction & Livestock’s May 11 sale.

Head: 535

Steers: 200-300 lbs., NA; 300-400 lbs., $240-$275; 400-500 lbs., $220-$260; 500-600 lbs., $200-$245; 600-700 lbs., $180-$230; 700-800 lbs., $170-$195.

Heifers: 200-300 lbs., N/A; 300-400 lbs., $220-$265; 400-500 lbs., $200-$240; 500-600 lbs., $180-$225; 600-700 lbs., $165-$210; 700-800 lbs., $150-$180.

Slaughter bulls: $55-$128.

Slaughter cows: $65-$98.

Bred cows: $450-$1,650.

Cow/calf pairs: $1,050-$2,400.

NAVASOTA

Results of the Navasota Livestock Auction’s May 6 sale.

Head: 1,558

Steers: 200-300 lbs., $150-$295; 300-400 lbs., $150-$280; 400-500 lbs., $150-$257; 500-600 lbs., $150-$230; 600-700 lbs., $150-$220; 700-800 lbs., N/A.

Heifers: 200-300 lbs., $150-$275; 300-400 lbs., $150-$244; 400-500 lbs., $150-$229; 500-600 lbs., $150-$209; 600-700 lbs., $150-$200; 700-800 lbs., N/A.

Slaughter bulls: $85-$130.

Slaughter cows: $60-$103.

Bred cows: $800-$1,425.

Cow/calf pairs: $1,000-$1,725.