Centerville senior fullback Paxton Hancock was a first-team selection on the Blue Bell/Texas Sports Writers Association’s Class 2A all-state football team.

Burton senior defensive back Delvin Gantt was a second-team pick, while Centerville offensive tackle James Wright was on the third team. Earning honorable mention were Centerville junior running back Andrew Newman and junior defensive lineman Zantayl Holley; Bremond sophomore quarterback Braylen Wortham; Burton junior running back Tyrone Gilmon; and Milano junior offensive tackle Greg Storey.

Hancock rushed for 2,057 yards on 205 carries with 29 touchdowns for the 10-3 Tigers who lost to top-ranked Timpson in the Division I regional quarterfinals. Gantt had 31 solo tackles, nine interceptions and blocked three kicks for the 13-1 Panthers who lost to Mart in the Division II state semifinals.

Wright had 56 pancakes for the Tigers who rushed for 4,303 yards. Newman rushed for 990 yards with 15 touchdowns. Holley had 71 tackles, including 12 for losses. Wortham passed for 1,456 yards and rushed for 1,611, accounting for 26 touchdowns. Gilmon rushed for 1,270 yards with 21 touchdowns. Storey had 140 takedowns and averaged 95% blocking.

FIRST TEAM

Offense

Guards – Jared Cook, Frankston, 5-11, 210, sr.; Rey Ramirez, Wellington, 5-10, 190, sr.

Tackles – J.R. Moore, Refugio, 6-0, 220, sr.; Zane Waggoner, Albany, 6-2, 245, jr.

Center – Blake Strickland, Wellington, 5-11, 230, sr.

Wide receivers – Diontay Ramon, Hawley, 6-3, 185, jr.; Jordan Tally, Wink, 6-4, 170, sr.; Derek Lancaster, Three Rivers, 6-0, 155, jr.

Tight end – Brody Emert, New Home, 6-2, 205, sr.

Quarterback – Terry Bussey, Timpson, 5-11, 187, jr.

Running backs – Austin Cumpton, Hawley, 6-0, 225, sr.; Ja’Deriun Bell, Mart, 5-10, 190, soph.; Peyton Brown, Tolar, 6-2, 230, soph.

Fullback – Paxton Hancock, Centerville, 6-0, 205, sr.

All-purpose – J’Koby Williams, Beckville, 5-11, 176, jr.

Place-kicker – Devon Bindel, Muenster, 5-10, 190, sr.

Defense

Linemen – Braylon Gonzales, Refugio, 5-11, 185, sr.; Monte Swaner, Mart, 6-0, 235, jr.; Adam Hill, Albany, 6-2, 210, jr.; Clayton Hadley, Simms James Bowie, 6-3, 190, sr.

Linebackers – Hez Parker, Hawley, 5-9, 210, sr.; Kaleb Brown, Refugio, 5-9, 180, jr.; Logan Addison, New Home, 6-0, 190, jr.; Will Scott, Hawley, 5-11, 180, sr.

Secondary – Isaiah Avery, Refugio, 6-1, 175, jr.; Wyatt Wyndam, Albany, 6-0, 165, jr.; Dalton Brooks, Shiner, 6-2, 190, sr.; (tie) Kanon Gibson, Wink, 6-2, 195, sr.; Matthew Rosas, McCamey, 5-7, 150, sr.

Punter – Jovani Rockmore, Olney, 6-1, 205, sr.

Utility – Javarion Williams, Corrigan-Camden, 5-9, 174, sr.

Kick returner – DJ McClelland, Granger, 6-1, 194, sr.

Offensive player of the year – Bussey, Timpson

Defensive player of the year – (tie) Brooks, Shiner and Wyndam, Albany

Coach of the Year – Denney Faith, Albany

SECOND TEAM

Offense

Guards – Mason Hughes, Joaquin, 6-0, 225, sr.; (tie) Micah English, Beckville, 6-0, 225, jr.; Easton Fulton, Rosebud-Lott, 6-3, 318, sr.

Tackles – Peyton Jurgajtis, Falls City, 6-3, 310, jr.; Kolt Dieterich, Riesel, 6-6, 280, sr.

Center – Brady Davis, Beckville, 5-11, 230, jr.

Wide receivers – Vosky Howard, Timpson, 6-0, 185, jr.; Damian Barragan, Sunray, 5-8, 150, jr.; Ernest Campbell, Refugio, 5-8, 135, jr.

Tight end – Jordan Nation, Wellington, 6-3, 170, sr.

Quarterback – (tie) Rodey Hooper, Hawley, 6-2, 190, sr. Logan Jenkins, Collinsville, 5-10.5, 130, jr.

Running backs – Brody Eaves, Price Carlisle, 5-9, 150, sr.; Coy Lefevre, Albany, 6-1, 205, sr.; Kyle Maxfield, Bangs, 5-7, 180, sr.

Fullback – Jordan King, Refugio, 5-9, 205, soph.

All-purpose – Keegan Gilbreath, Seymour, 5-9, 155, jr.

Place-kicker – Jose Valverde, Granger, 6-0, 170, soph.

Defense

Linemen – Evonjre Donnell, Archer City, 5-10, 195, jr.; Alfred Wilkerson, Cooper, 6-4, 220, jr.; Mason Berry, Tolar, 6-0, 230, sr.; Hunter Goodwin, Mason, 6-1, 185, sr.

Linebackers – Tyler Lane, Timpson, 5-10, 190, jr.; Abram Ross, Mart, 5-10, 210, jr.; Garrett Trevino, Collinsville, 5-8.5, 220, soph.; Camron Walker, Crawford, 5-11, 185, sr.

Secondary – Reed Patterson, Collinsville, 5-10, 160, jr.; Delvin Gantt, Burton, 5-11, 170, sr.; Saul Reyes, Floydada, 5-10, 165, sr.; Jonah Ross, Mart, 5-10, 155, jr.

Punter – Landyn Hack, Panhandle, 6-3, 205, sr.

Utility – Clayton Hart, Price Carlisle, 6-1, 190, jr.

Kick returner – Zha’Mauryon Lofton, Marlin, 5-11, 192, sr.

THIRD TEAM

Offense

Guards – Angel Escobedo, Corrigan-Camden, 6-4, 294, sr.; (tie) Nolan Park, Forsan, 6-1, 215, sr.; Felipe Salazar, New Deal, 5-10, 260, sr.

Tackles – Erik Castillo, Lovelady, 6-0, 260, jr.; (tie) Jesse Putnam, Wink, 6-0, 265, sr.; Jacob Werner, Shiner, 6-3, 220, sr.; James Wright, Centerville, 6-5, 315, jr.

Center – (tie) Colt Talley, Cumby, 6-0, 275, sr.; Kolton Whitton, Joaquin, 6-1, 265, sr.

Wide receivers – Clason Beasley, Thorndale, 6-3, 190, sr.; Carter Scott, Collinsville, 6-3, 170, jr Mathew Huerta, Brackettville, 6-0, 170, sr.

Tight end – Jacob Amaro, Three Rivers, 6-2, 190, sr.

Quarterback – (tie) Hunter Long, Cisco, 5-11, 185, sr.; Landyn Hack, Panhandle, 6-3, 205, sr.

Running backs – Jmaury Davis, Clarendon, 5-11, 175, sr.; Tanner Bean, Wortham, 5-10, 195, sr.; Lane Johnson, Simms James Bowie, 5-8, 170, jr.

Fullback – Jovani Rockmore, Olney, 6-1, 205, sr.

All-purpose – Joaquin Segovia, Vega, 5-11, 170, sr.

Place-kicker – Pablo Jimenez, Corrigan-Camden, 5-5, 138, sr.

Defense

Linemen – Jayden Johnson, Harleton, 6-2, 230, jr.; Brian Parker, Cushing, 5-9, 160, jr.; Gentry Caldwell, Brackettville, 6-1, 225, jr.; Colton Bosse, Chilton, 6-0, 180, jr.

Linebackers – Alex Bautista, Tioga, 6-0, 180, sr.; Levi Beavers, Honey Grove, 5-10, 205, soph.; Kadyn Burke, Corrigan-Camden, 5-7, 187, sr.; (tie) Miguel Barron, Chilton, 5-11, 180, sr.; Edgar DeLuna, Sonora, 6-1, 185, jr.

Secondary – Kole Stovall, Archer City, 6-2, 170, jr.; Nixon Folk, Wellington, 6-2, 170, jr.; London Fuentes, Albany, 6-0, 150, jr.; Luke Torbert, Crawford, 5-11, 165, sr.

Punter – (tie) Seth Stoffels, Muenster, 6-0, 160, jr.; Skylar Pipkin, Lovelady, 6-3, 170, jr.

Utility – Elijah Jackson, Archer City, 6-2, 220, jr.

Kick returner – JJ Crawford, Lovelady, 5-7, 150, sr.

Honorable mention

Guards – Katcher Dawson, Forsan, 6-1, 225, sr.; Brayden Dotson, Frankston, 6-1 245, soph.; Brysen Maxwell-Steele, Marlin, 6-2, 267, fr.; Callan Peters, Seymour, 6-1, 225, sr.

Tackles – Bryce Ballard, Italy, 6-2, 260, sr.; Brett Brittain, Floydada, 6-2, 245, sr.; Korbin Preston, Panhandle, 6-2, 240, sr.; Greg Storey, Milano, 6-2, 295, jr.; Peyton Valdez, Olney, 6-3, 215, jr.; Kaleb Yount, Thorndale, 6-5, 265, jr.

Quarterbacks – Kyle Bures-Guerrero, Ganado, 6-1, 210, sr.; Cole Chapman, Albany, 6-2, 180, sr.; Caleb Cook, New Home, 6-3, 175, soph.; Logan Cope, Windthorst, 6-1, 180, sr.; Armando Lujan, Sunray, 6-0, 175, soph.; Caden Soliz, Three Rivers, 6-0, 170, jr.; Coy Stutts, Thorndale 6-0, 200, sr.; Braylen Wortham, Bremond, 6-3, 175, soph.; Fidel Venegas, Flatonia, 5-10, 175, jr.

Wide receivers – David Charo, Seymour, 6-0, 150, jr.; Kagen Davis, Sunray, 5-10, 165, soph.; Wyatt Jones, Tolar, 5-11, 160, sr.; Chance Warren, Archer City, 6-5, 180, jr.

Tight ends - David DeLeon, Price Carlisle, 6-0, 211, jr.; Cash Perez, Wortham, 6-2, 245, jr.

Running backs – Braden Adams, Hawkins, 5-9, 215, sr.; Breck Chambers, Crawford, 6-1, 185, sr.; Tyrone Gilmon, Burton, 5-11, 180, jr.; Canon Ingram, Cooper, 5-10, 175, jr.; Brandon Lundy, Mart, 6-2, 192, sr.; Andrew Newman, Centerville, 5-8, 170, jr.; Ryne Todd, Mason, 5-7, 160, jr.

Fullbacks – Andre Brown, Joaquin, 5-9, 185, sr.; Eddie Davis, Cushing, 5-11, 205, sr.; Jonah Grubbs, Tioga, 6-0, 200, jr.; Tristan Himes, Sterling City, 5-10, 200, sr.

Place-kickers – Jose Arzola, Holland 5-8, 150, jr.; Armando Chavez, Mart, 5-6, 164, jr.

All purpose – Daylon Ford, Chilton, 5-9, 155, sr.; Jaidyn Guyton, Flatonia, 6-2, 165, sr.; Markeydrick Taylor, Chilton, 5-8, 155, jr.

Defense

Linemen – Kobe Burton, Flatonia, 6-0, 295, jr.; Johnathan Cook, Corrigan-Camden, 6-4, 308, sr.; Anthony Fortoul, Wortham, 6-5, 275, jr.; Layne Gisler, Falls City, 5-9, 185, jr.; Creed Frerich, Wink, 6-3, 230, jr.; Landan Henry, Cayuga, soph.; Zantayl Holley, Centerville, 5-11, 210 jr.; Maddox Hutchins, Joaquin, 6-1, 205, sr.; Wesley Smith, Corrigan-Camden, 6-1, 226, sr.; Luke Willmon, Tolar, 6-1, 195, sr.

Linebackers – Ty’Raun Bell, Marlin, 5-10, 195, soph.; Isaac Blessing, Tolar, 6-3, 195, jr.; Beck Bishop, Shiner, 5-11, 185, sr.; Brayson Choate, Panhandle, 5-10, 175, soph.; Brandon Fry, Lovelady, 5-11, 180, sr.; Paxton Green, Vega, 6-1, 180, sr.; Bo Hammons, Beckville, 5-10, 200, sr.; Cale Harkey, New Deal, 6-3, 195, sr.; Mason Heath, Riesel 5-10, 200, sr.; Kaiyden Inman, Three Rivers, 6-0, 190, jr.; Whitt Jenkins, Cayuga, 6-1, 180, jr.; Slade Martin, New Deal, 6-0, 185, jr.; Tanner Minter, Celeste, 5-10, 160, jr.; Ethan Nevarez, Wellington, 6-2, 185, jr.; Jackson Raines, New Home, 5-9, 150, sr.; Reese Ramirez, Flatonia, 6-0, 200, sr.; Curt Ratliff, Falls City, 5-11, 225, sr.; Markell Smith, Cooper, 5-10, 175, jr.; Johnathan Stone, Nocona, 6-0, 160, jr.

Backs – Jakobe Brown, Cayuga, soph.; Jaime Buitron Sonora, 5-7, 155, jr.; Cody Davis, Lovelady, 5-11, 160, sr.; Trent Eaves, Price Carlisle, 5-9, 140, soph.; Colin Ingram, Cooper, 6-2, 175, sr.; Ryan Peterson, Shiner, 6-3, 195, sr.; Dustin Spalla, Forsan, 5-11, 170, jr.

Utility – Jackson Duplichain, Alto, 5-7, 170, sr.; Cuyler Mize, Panhandle, 5-11, 170, sr.; Tyler Rogers, Frankston, 5-10, 180, soph.

Punters – Alex Bautista, Tioga, 6-0, 180, sr.; Isaiah Redd, Chilton, 6-0, 190, jr.