GIRLS
Scoring
Name G Tot Avg.
Ramaya Carter, Somerville 23 499 22.0
Jae Mathis, Caldwell 33 - 18.8
Jaeden McMillin, College Station 39 - 16.7
Taler Thornton, Bryan 27 435 16.1
Ciarrah Golden, Hearne 36 560 16.0
Jaeden McMillin, CS 26 393 15.1
Mia Teran, Consol - - 15.0
Maya Bell, Lexington 33 490 14.8
Tatiana Butenko, Allen Academy - 316 14.4
Nala Richardson, Navasota 35 433 12.4
Bryanna Stokes, Navasota 35 431 12.3
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Antinajah Jackson, Hearne 36 418 11.6
Braylan Roberts, Iola - 303 11.2
Shelbi Belinowski, Anderson 33 370 11.2
Jayden Davenport, College Station 32 - 10.8
Jayden Davenport, CS 28 300 10.7
Zoe Hayes, Anderson-Shiro 33 333 10.1
Kateria Gooden, Consol - - 10.0
Lacey Hurst, Anderson-Shiro 33 322 9.8
Armiyah Castilleja, Bremond 25 236 9.4
Taylor Montgomery, Bryan 28 261 9.3
Kristina Jenkins, Lexington 32 273 8.5
Avery Archer, Bryan 28 236 8.4
Alayna Hill, Rudder 18 148 8.2
Abree Raley, Iola - 213 7.8
Aniyah Jackson, Hearne 34 238 7.0
Lindsey Gooch, Iola - 182 .2
Paris Mitchell, Rudder 18 121 6.7
Destiny Vela, Somerville 29 196 6.8
Jada Johnson, Hearne 36 238 6.6
Tearra Burleson, College Station 32 - 5.9
Kyla Clark, College Station 29 - 5.1
Ashlyn Kellum, Caldwell 29 - 5.0
Rebounding
Name G Tot Avg.
Jayden Davenport, CS 28 349 12.5
Katerai Gooden, Consol - - 10.0
Antinajah Jackson, Hearne 36 335 9.3
Lindsey Gooch, Iola - 185 8.4
Bella Ruffino, Allen Academy - - 7.3
Emory Carroll, Allen Academy - - 7.5
Kimora Maxey, Rudder 18 131 7.3
Camary Jackson, Anderson-Shiro 33 221 7.0
Avery Archer, Bryan 28 192 6.9
AJ McGlothlin, Allen Academy - - 6.5
Jalyn Williams, Navasota 35 223 6.3
Kayleigh Murphy, Bryan 23 130 5.7
Aniyah Jackson, Hearne 34 191 5.6
Sadie Kasowski, Bremond 26 143 5.5
Bailey Fannin, Allen Academy - - 5.4
Jada Johnson, Hearne 36 195 5.4
Shaylee McKnown, Iola - 124 5.2
Ciarrah Golden, Hearne 36 180 5.0
Khloe Rogers, Anderson-Shiro 33 198 6.0
Lacey Hurst, Anderson-Shiro 33 165 5.0
Assists
Name G Tot Avg.
Zoe Hayes, Anderson-Shiro 33 132 4.0
Trinity Chapa, Allen Academy - - 4.9
Bryanna Stokes, Navasota 35 156 4.4
Ciarrah Golden, Hearne 36 146 4.1
Lacey Hurst, Anderson-Shiro 33 99 3.0
Da’Mya Turner, Consol - - 3.0
Antinajah Jackson, Hearne 36 83 2.3
Madison Wells, Bryan 28 60 2.1
Taylor Montgomery, Bryan 28 60 2.1
Tearra Burleson, CS 32 68 2.1
Jomerea Thompson, Consol - - 2.0
Shelbi Belinowski, Anderson-Shiro 33 66 2.0
Steals
Name G Tot Avg.
Zoe Hayes, Anderson-Shiro 33 198 6.0
Maya Bell, Lexington 33 133 4.0
Armiyah Castilleja, Bremond 25 100 4.0
Ciarrah Golden, Hearne 36 140 3.9
Kristina Jenkins, Lexington 24 86 3.6
Taylor Montgomery, Bryan 28 90 3.2
Nala Richardson, Navasota 35 114 3.2
D’Miyah Griffin, Bremond 24 74 3.1
Ramaya Carter, Somerville 23 61 3.0
De’Shyreia Miles, Consol - - 3.0
Shelbi Belinowski, Anderson-Anderson 33 99 3.0
Bryana Stokes, Navasota 35 103 3.0
Lacey Hurst, Anderson-Anderson 33 99 3.0
Ramaya Carter, Somerville 23 61 2.7
Trinity Chapa, Allen Academy - - 2.4
Bella Ruffino, Allen Academy 17 43 2.5
Antinajah Jackson, Hearne 36 85 2.4
Tatiana Butenko, Allen Academy - - 2.4
Zamia Turner, Bryan 27 62 2.3
Jada Johnson, Hearne 36 84 2.3
Emory Carroll, Allen Academy 17 39 2.3
Jaeden McMillin, College Station 30 68 2.3
Jayden Davenport, College Station 32 72 2.3
Carter Simpson, Brazos Christian 19 42 2.2
Aniyah Jackson, Hearne 31 68 2.2
Jayden Davenport, CS 28 60 2.1
Taler Thornton, Bryan 27 53 2.0
Jaeden McMillin, CS 26 53 2.0
Lindsey Gooch, Iola - 45 2.0
Zay Morrow, Bremond 25 49 2.0
Braydi Wilganowski, Bremond 26 50 1.9
Zoey London, Iola - 43 1.9
Aubrie Mathews, Lexington 30 57 1.9
Shaylee McKown, Iola - 41 1.8
Brayla Roberts, Iola - 40 1.7
Kyla Clark, College Station 29 44 1.5
3-pointers
Name Total
Mia Teran, Consol 134
Ciarrah Golden, Hearne 106
Tatiana Butenko, Allen Academy 57
Shelbi Belinowski, Anderson-Shiro 56
Brayla Roberts, Iola 56
Jaeden McMillin, CS 39
Bryanna Stokes, Navasota 35
Taler Thornton, Bryan 34
Nala Richardson, Navasota 32
Reese Vivaldi, CS 32
Trinity Chapa, Allen Academy 31
Antinajah Jackson, Hearne 30
Heaven Ford, CS 29
Avery Archer, Bryan 28
Brock Bumpurs, Leon 27
Kailey Wilganowski, Bremond 26
Abree Raley, Iola 26
Bailey Fannin, Allen Academy 25
Cooper Stevens, Leon 25
Maya Bell, Lexington 19
Averie Mathews, Lexington 16
Kristina Jenkins, Lexington 18
Gannen Wise, Leon 14
Wiliyah Everline, CS 14
Landon Thomas, Leon 13
Maya Bell, Lexington 13
BOYS
Scoring
Name G Tot Avg.
Devyn Hidrago, Franklin - -22.9
Wade Neyland, Centerville 27 520 19.3
Kevin Holmes, Rudder 28 517 18.5
TJ Johnson, Bryan 28 - 17.0
Braylen Wortham, Bremond 26 397 15.4
LeAnthony Dykes Jr, Mumford 27 - 15.3
Willie Everline, College Station 29 391 13.5
Grayson Fowler, College Station 29 371 12.8
Landon Heslip, Rudder 29 355 12.2
McClane Minor, Bremond 26 311 12.0
Chris Maxey, Bryan 29 - 11.7
Cooper Stevens, Leon 27 294 10.9
Kentun King, Rudder 28 301 10.8
Kyle Patterson, Brazos Christian 21 222 10.6
Riley Winkler, Centerville 27 269 10.0
Taariq Whitfield, Mumford 32 - 9.5
Braden Mack, Mumford 32 - 8.9
Joey Toussaint, College Station 29 246 8.5
Tyler Collins, Brazos Christian 16 133 8.3
Juan Cruz, Mumford 31- 8.1
Jacob Walker, Bryan 29 - 8.0
Edgar Fernandez, Mumford 14 - 5.8
Jaquise Martin, Rudder 25 142 5.7
Tracye Schwab, Centerville 17 96 5.6
Brock Bumpurs, Leon 26 139 5.3
Daniel Price, Rudder 27 141 5.2
Jose Carrizales, Leon 24 122 5.1
Gannen Wise, Leon 26 131 5.0
Rebounding
Name G Tot Avg.
Braylen Wortham, Bremond 26 267 10.3
Kevin Holmes, Rudder 28 287 10.3
Devyn Hidrogo, Franklin - - 10.1
McClane Minor, Bremond 26 195 7.6
Joey Toussaint, College Station 29 205 7.5
Chris Maxey, Bryan 29 - 7.0
Brooks Thrift, Brazos Christian 21 143 6.8
Taariq Whitfield, Mumford 32 - 6.3
TJ Johnson, Bryan 28 - 6.2
Carter Simpson, Brazos Christian 19 116 6.1
Landon Martin, Leon 25 150 6.0
Aaron Graham, Leon 27 143 5.3
Jackson Verdugo, College Station 29 145 5.0
Landon Thomas, Leon 27 121 4.5
LeAnthony Dykes, Mumford 27 - 4.7
Brady Rohrer, Leon 27 120 4.4
Jaquise Martin, Rudder 25 111 4.4
Noah Schrank, Leon 25 107 4.3
Landon Heslip, Rudder 29 121 4.2
Braxton Zeig, Mumford 30 - 4.2
Zantayl Holley, Centerville 4.0
Zach Waters, Centerville 4.0
Braden Mack, Mumford 32 - 3.9
Christopher Castilleja, Mumford 29 - 3.9
Juan Cruz, Mumford 31 - 3.8
Edgar Fernandez, Mumford 14 - 3.5
Andrew Newman, Centerville 3.0
Daniel Price, Rudder 27 80 3.0
Jose Carrizales, Leon 24 69 2.9
Assists
Name G Tot Avg.
Braylen Wortham, Bremond 26 110 4.2
Cody Dixon, College Station 28 106 3.8
Jackson Verdugo, College Station 29 104 3.6
Jose Carrizales, Leon 24 86 3.6
Braden Mack, Mumford 30 - 3.4
LeAnthony Dykes Jr., Mumford 27 - 3.3
CJ Ellis, Bryan 21 63 3.1
Andrew Newman, Centerville 3.0
Christopher Castilleja, Mumford 29 - 3.0
DJ Nelson, Bryan 25 75 3.0
Chance Locker, Brazos Christian 18 52 2.9
Kentun King, Rudder 28 80 2.9
Cooper Stevens, Leon 27 66 2.4
Edgar Fernandez, Mumford 14 - 2.1
Carter Simpson, Brazos Christian 19 40 2.1
Trayce Schwab, Centerville 2.0
Wade Neylad, Centerville 2.0
Steals
Name G Tot Avg.
Braylen Wortham, Bremond26 77 3.0
Andrew Newman, Centerville - - 3.0
Cooper Stevens, Leon 27 65 2.4
Gannen Wise, Leon 26 57 2.2
Jose Carrizales, Leon 24 48 2.0
Landon Heslip, Rudder 29 59 2.0
TJ Johnson, Bryan 28 - 2.0
Kevin Holmes, Rudder 28 54 1.9
Randon Cooks, Rudder 25 40 1.6
Kentun King, Rudder 28 41 1.5
Zantayl Holley, Centerville 18 27 1.5
3-pointers
Name Total
Grayson Fowler, College Station 61
Landon Heslip, Rudder 58
Juan Cruz, Mumford 56
TJ Johnson, Bryan 52
LeAnthony Dykes Jr, Mumford 46
Carson Crowley, Bremond 40
Kyle Patterson, Brazos Christian 37
Brock Bumpurs, Leon 36
Cooper Stevens, Leon 35
Brooks Thrift, Brazos Christian 25
Riley Winkler, Centerville 25
Kentun King, Rudder 24
Connor Daigneault, Brazos Christian 22
Willie Everline, College Station 20
David Toussaint, College Station 19
Landon Thomas, Leon 17